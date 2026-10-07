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680 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nam Anh
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Trong thời gian từ ngày 21/9 đến 27/9/2026, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh đã phát hiện 680 trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh đã công bố danh sách phạt nguội trong thời gian từ ngày 21/9/2026 đến ngày 27/9/2026. Theo đó, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phát hiện 680 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Danh sách các phương tiện vi phạm đã được cơ quan chức năng công khai để chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chủ động tra cứu, thực hiện việc xử lý theo quy định:

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Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm kiểm tra thông tin và chấp hành đầy đủ các yêu cầu xử lý đối với hành vi vi phạm.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168/2024, nếu vượt quá tốc độ từ 05-dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20.000.000 - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe máy, nếu vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h phạt 400.000 đồng đến 600.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, trừ 04 điểm trên GPLX.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin về trật tự, an toàn giao thông qua Zalo OA và Fanpage của Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên.

Đồng thời, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo và chủ động điều khiển phương tiện an toàn. Tuân thủ đúng quy định về tốc độ là một trong những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa tai nạn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

(Theo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh)

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Bắc Ninh

Công an thành phố Bắc Ninh

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