Tin xe 4/10: Jaecoo J7 bán chạy nhất tại Anh trong tháng 9

Mẫu SUV Jaecoo 7 (Jaecoo J7 tại Việt Nam) ghi nhận tháng thứ hai trong năm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tại Vương quốc Anh.

Jaecoo J7 đứng đầu bảng xếp hạng doanh số tại Anh

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT), mẫu SUV Jaecoo J7 xếp thứ nhất toàn thị trường trong tháng 9 khi ghi nhận 10.813 xe đăng ký mới. Mẫu xe này vượt qua hàng loạt đối thủ tên tuổi như Tesla Model 3 (9.929 xe) và Ford Puma (6.958 xe). Đây là lần thứ hai trong năm Jaecoo J7 đứng đầu thị trường này, sau lần đầu tiên vào tháng 3.

Jaecoo J7 tại Việt Nam.

Các dòng xe Trung Quốc thâu tóm tới 23% thị phần xe mới tại Anh trong tháng 9. BYD vượt qua cả Kia để giành vị trí thương hiệu bán chạy thứ hai toàn thị trường với 20.140 xe, chỉ đứng sau Volkswagen (25.972 xe). Ngược lại, nhiều hãng xe kỳ cựu lại lao dốc mạnh như Hyundai giảm 31,9% doanh số so với tháng trước hay Renault với mức giảm 29,7%.

Tập đoàn Chery mới đây đã mở thêm trung tâm R&D tại Bedfordshire nhằm tối ưu hóa hệ thống khung gầm và hỗ trợ lái theo thói quen đường sá Anh, đồng thời ký biên bản ghi nhớ với Nissan về khả năng lắp ráp Jaecoo J7 trực tiếp tại nhà máy Sunderland.

BMW cán mốc 1 triệu xe M bán ra, chuẩn bị sản xuất M3 thuần điện

Phân nhánh hiệu năng cao BMW M vừa chính thức chạm cột mốc lịch sử khi xuất xưởng chiếc xe thứ 1 triệu sau hơn nửa thế kỷ phát triển. Dấu mốc này thuộc về chiếc BMW M3 mang màu sơn ngoại thất độc quyền Fire Orange III, vừa rời dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Munich, Đức.

BMW M3 mới sẽ áp dụng nền tảng Neue Klasse.

Ngoài ra, ban lãnh đạo BMW xác nhận nhà máy Munich sẽ tiếp tục được lựa chọn làm nơi sản xuất thế hệ tiếp theo của BMW M3 thuần điện. Mẫu xe này sẽ là đại diện hiệu năng cao đầu tiên áp dụng nền tảng Neue Klasse. Để chuẩn bị cho quá trình này, hãng xe Đức đã rót khoản đầu tư 650 triệu euro nhằm nâng cấp xưởng dập vỏ, dây chuyền lắp ráp và chuỗi cung ứng, hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn bộ nhà máy Munich sang chỉ sản xuất xe điện kể từ năm 2027.

Jeep Cherokee 2027 bổ sung bản địa hình Trailhawk

Jeep vừa chính thức tái giới thiệu phiên bản Trailhawk mang phong cách off-road cho dòng xe Cherokee đời 2027. Mẫu xe mới tạo dấu ấn với cản trước và cản sau được thiết kế vát góc, nâng góc tiếp cận lên 28,8 độ và góc thoát lên 31,8 độ, đi kèm móc cứu hộ màu đỏ.

Jeep Cherokee Trailhawk được trang bị nhiều tính năng giúp xe đi off-road.

Hệ thống treo được tinh chỉnh và nâng cao lên mức 25,4 mm, mang lại khoảng sáng gầm xe 228 mm cùng khả năng lội nước sâu tới 610 mm. Xe sử dụng bộ vành 17 inch với lốp địa hình chuyên dụng Nexen Roadian ATX cỡ 245/65R-17. Dưới gầm xe, các tấm ốp bảo vệ bằng thép cứng được lắp đặt dày đặc để che chắn cho cầu trước, cụm dây điện, bình xăng và khối pin của hệ thống hybrid. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh Quadra-Trac II với khóa vi sai cầu sau cùng hộp số phụ 2 cấp, có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ từ 44.625 USD (quy đổi khoảng 1,159 tỷ đồng).