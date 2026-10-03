430 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 theo danh sách mới nhất

Các cơ quan chức năng tại các địa phương vừa công bố danh sách các trường hợp phương tiện vi phạm giao thông, trong đó nhiều trường hợp liên quan đến lỗi chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ và không thắt dây an toàn.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách phạt nguội trong thời gian từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/2026. Theo đó, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 430 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Chú thích ảnh

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.