Tin xe 30/10: BYD Dolphin vượt qua bài thử thách khắc nghiệt

BYD Dolphin thế hệ thứ hai vừa vượt qua bài kiểm tra nổ lốp ở vận tốc 140 km/h mà vẫn duy trì được quỹ đạo ổn định; Hyundai Santa Fe facelift lộ ảnh nội thất...

Vượt bài thử nổ lốp ở vận tốc 140 km/h

Trong thử nghiệm, khi xe đang chạy thẳng ở vận tốc 140 km/h, một thiết bị cài sẵn đã đâm thủng lốp trước bên phải ở nhiều vị trí khiến lốp xẹp hoàn toàn ngay lập tức. Bất chấp sự cố đột ngột, hệ thống kiểm soát lực kéo vẫn giúp chiếc xe giữ thăng bằng, giảm tốc an toàn và không bị chệch khỏi làn đường, một công nghệ an toàn vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền hơn.

BYD Dolphin mới vượt qua bài thử nghiệm nổ lốp ở vận tốc 140 km/h.

Ở thế hệ thứ hai, BYD Dolphin (tên gọi khác là Seagull tại Trung Quốc) được gia tăng kích thước tổng thể lên mức 4.205 x 1.810 x 1.570 mm (dài hơn thế hệ đầu tới 425 mm) cùng chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. Xe chuyển sang cấu hình dẫn động cầu sau với hai tùy chọn mô-tơ điện mạnh 114 mã lực hoặc 127 mã lực, đi kèm pin LFP dung lượng 30,1 kWh và 39,2 kWh cho tầm hoạt động từ 320 - 420 km theo chuẩn CLTC. Đặc biệt, mẫu xe hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.

Khoang nội thất của xe nổi bật với màn hình trung tâm 15,6 inch kiêm bảng đồng hồ, sạc không dây 50W, đèn viền 127 màu, dàn âm thanh 8 loa, ghế lái tích hợp tính năng massage, cốp trước dung tích 94 lít, và trang bị hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye (DiPilot 300) dùng cảm biến LiDAR.

Hyundai Santa Fe facelift lộ ảnh nội thất

Điểm đáng chú ý nhất trên hai nguyên mẫu thử nghiệm của Santa Fe facelift là sự xuất hiện của nắp bình nhiên liệu nằm ở vè sau bên phụ. Chi tiết này xác nhận xe được trang bị hệ truyền động hybrid mở rộng phạm vi hoạt động EREV đầu tiên của Hyundai, sử dụng hai mô-tơ điện để dẫn động bánh xe kết hợp một động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện, mang lại tổng quãng đường di chuyển lên tới 965 km.

Hyundai Santa Fe 2027 được bắt gặp trên đường thử với thay đổi thiết kế đáng chú ý. (Ảnh: Jalopnik)

Về ngoại hình, Santa Fe facelift dự kiến vẫn giữ phom dáng vuông vức đặc trưng nhưng phần đầu xe được làm lại theo phong cách của Tucson thế hệ mới. Xe sở hữu dải đèn định vị dạng lưỡi kiếm đặt dọc hai bên rìa mũi xe, nối liền bằng dải LED vắt ngang, trong khi cụm đèn pha chính đặt ẩn bên dưới cùng cản trước thiết kế gọn gàng hơn.

Khu vực đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại cụm đèn hậu trước đây gây nhiều tranh cãi.

Thiết kế đèn hậu gây tranh cãi của Hyundai Santa Fe trước đây dự kiến sẽ được thay đổi. (Ảnh: Jalopnik)

Bên trong khoang lái, bảng táp-lô và cụm yên ngựa trung tâm sẽ được thiết kế lại toàn diện để tích hợp hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới cùng nhiều điểm tương đồng với khoang nội thất của Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 mới ra mắt cách đây không lâu.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến được giới thiệu vào nửa đầu năm 2027, nhiều khả năng tại Triển lãm Ô tô New York diễn ra vào tháng 4 năm sau.

Khoang nội thất của Hyundai Santa Fe 2027 có nhiều điểm tương đồng với nội thất Hyundai Tucson thế hệ thứ năm. (Ảnh: Korean Car Blog)

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