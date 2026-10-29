Xe điện rẻ nhất của Mercedes-Benz gây chú ý với 3 màn hình, đi gần 550 km/sạc.
Xe điện rẻ nhất của Mercedes-Benz chốt giá tại Việt Nam, đi gần 550 km/sạc, trang bị nhiều công nghệ
Văn Chế |
Mercedes-Benz CLA 200 vừa được công bố giá bán chính thức tại Việt Nam với mức 1,59 tỷ đồng, trở thành mẫu xe điện thuần túy dễ tiếp cận nhất của hãng Đức.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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