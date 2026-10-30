HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CSGT đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168

Hân Ly
|

CSGT đề nghị các chủ phương tiện vi phạm khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Bắc Ninh thông báo, trong thời gian từ ngày 12 đến 18/10/2026, các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành đã ghi nhận 718 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, chấp hành quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ giới hạn tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều khiển phương tiện an toàn nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Danh sách cụ thể bao gồm:

Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 1.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 2.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 3.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 4.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 5.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 6.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 7.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 8.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 9.

Danh sách các phương tiện vi phạm để chủ xe nắm bắt thông tin, nộp phạt theo đúng quy định (Ảnh: Phòng CSGT Công an TP.Bắc Ninh)

Bên cạnh đó tại TP.HCM, tình trạng xe máy lưu thông trên vỉa hè vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, trường học.

Trước tình hình này, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Bên cạnh việc xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh ghi hình để xác minh và xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Danh sách cụ thể các phương tiện vi phạm như sau:

Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 10.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 11.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 12.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 13.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 14.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 15.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 16.
Công an đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168 - Ảnh 17.

Người dân thực hiện nộp phạt theo quy định (Ảnh: Trang thông tin điện tử Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM)

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan, có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT TP.HCM đề nghị các chủ phương tiện có liên quan phối hợp xử lý, chấm dứt hành vi vi phạm và chấp hành quy định khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

CSGT đề nghị 163 chủ phương tiện có tên sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

công an TP.HCM

nghị định 168

báo dân trí

báo mới

Tin nóng trong ngày

VnExpress

Tin ngắn

phạt nguội

Bắc Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại