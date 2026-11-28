Hyundai hé lộ SUV điện Mercury Concept, Volkswagen hồi sinh Golf GTI số sàn... là một số tin xe ngày 28/11.

Hyundai giới thiệu SUV điện Mercury Concept tại Trung Quốc

Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, Hyundai giới thiệu mẫu xe ý tưởng thuần điện Mercury Concept, mở đường cho phiên bản thương mại mang tên Ioniq M dự kiến ra mắt riêng tại thị trường Trung Quốc vào năm 2027.

Tương tự đàn anh Ioniq V, mẫu SUV điện cỡ B này đi theo phong cách thiết kế khác biệt hoàn toàn các dòng xe Hyundai bán tại phương Tây và dự kiến giữ nguyên phần lớn đường nét khi lên dây chuyền sản xuất.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED ban ngày sắc cạnh, mảng trung tâm xám đậm tương phản màu sơn xanh Citrine Neon, kính lái vuốt dốc cùng bộ mâm cỡ lớn, phía sau trang bị cánh gió mui, đèn hậu LED mảnh và bộ khuếch tán phối cùng màu thân xe. Không gian nội thất hiện chưa được hãng công bố.

Hyundai Mercury Concept ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026. (Ảnh: Hyundai)

Về vận hành, Hyundai xác nhận Mercury Concept sử dụng hệ truyền động thuần điện. Hãng cũng đang hợp tác cùng CATL phát triển phiên bản hỗ trợ đổi pin nhằm xóa bỏ nỗi lo chờ sạc.

Mẫu xe này nối tiếp chuỗi sản phẩm đặt tên theo hành tinh gồm Venus Concept (đã thương mại hóa thành Ioniq V) và Earth Concept (dự kiến mở bán năm 2028). Hãng xe Hàn Quốc lên kế hoạch tung thêm hai mẫu xe năng lượng mới tại Trung Quốc vào năm 2029.

Volkswagen hồi sinh hộp số sàn trên Golf GTI 1976 bản giới hạn

Khép lại chuỗi kỷ niệm 50 năm dòng xe biểu tượng Golf GTI, Volkswagen vừa trình làng phiên bản đặc biệt Golf GTI 1976 giới hạn đúng 1.976 chiếc. Đây được xem là mẫu Golf GTI số sàn mạnh và nhanh nhất lịch sử.

Cũng trên phiên bản đặc biệt, lần đầu tiên hộp số sàn 6 cấp được đưa trở lại dòng GTI sau hai năm vắng bóng (2025-2026) kể từ khi hãng phải khai tử tùy chọn này vì lo ngại quy định khí thải Euro 7.

Thừa hưởng động cơ tăng áp 2.0L công suất 321 mã lực từ bản Edition 50 (mạnh hơn mức 261 mã lực của bản tiêu chuẩn châu Âu và 296 mã lực trên bản Clubsport), Golf GTI 1976 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây và đạt vận tốc tối đa 270 km/h.

Volkswagen Golf GTI 1976 sản xuất giới hạn 1.976 chiếc. (Ảnh: Volkswagen)

Ngoại thất xe vay mượn cản trước thể thao và cánh gió lớn từ bản Clubsport với ba tùy chọn màu trắng, đen, đỏ, đi kèm chỉ đỏ và dòng chữ GTI 1976 trên cánh lướt gió trước, logo tối màu và ống xả sơn đen.

Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm mâm Queenstown 19 inch, giảm xóc thích ứng DCC và chế độ lái Special tinh chỉnh cho đường đua Nürburgring. Trong khi gói tùy chọn GTI Performance Package được bổ sung ống xả titan, treo hạ thấp thêm 5 mm so với khung gầm bản Clubsport (thấp hơn 20 mm so với mẫu Golf cơ bản), bộ mâm rèn Warmenau 19 inch cũng nhẹ hơn 3 kg mỗi bánh.

Hộp số sàn 6 cấp và cần số hình quả bóng golf trở lại trên phiên bản đặc biệt Golf GTI 1976. (Ảnh: Volkswagen)

Bên trong cabin tái hiện cần số hình quả bóng golf kinh điển của năm 1976, đèn chào mừng chiếu đồ họa số 6 cấp xuống mặt đất, dây đai an toàn cùng bàn đạp ga màu đỏ và ốp carbon trang trí. Xe sẽ mở bán tại châu Âu từ quý I/2027.

Siêu đầu bếp Gordon Ramsay dẫn dắt Top Gear bản mới

Đài BBC xác nhận đầu bếp truyền hình nổi tiếng Gordon Ramsay sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chính cho loạt tập mới của chương trình ô tô đình đám Top Gear.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ bắt đầu bấm máy từ năm 2027 và chính thức lên sóng vào năm 2028 với sự trở lại của tay đua bí ẩn The Stig, trong khi danh tính các bạn dẫn đồng hành chưa được tiết lộ.

Ở tuổi 60, ngoài danh tiếng gắn liền với ẩm thực và show Hell’s Kitchen, Gordon Ramsay còn là người mê xe nổi tiếng. Ông sở hữu bộ sưu tập siêu xe đáng nể và từng ba lần góp mặt trên Top Gear với tư cách khách mời.

Gordon Ramsay sẽ dẫn dắt mùa mới của chương trình ô tô nổi tiếng Top Gear, dự kiến phát sóng vào năm 2028. (Ảnh: BBC)

Chia sẻ về cơ hội mới, ông cho biết niềm đam mê ô tô bắt đầu từ thời thơ ấu khi lớn lên ngay sát đường đua Silverstone và thường trèo hàng rào xem đua xe.

Top Gear ra đời từ thập niên 1970 và trở thành hiện tượng toàn cầu từ năm 2002 dưới thời bộ ba Jeremy Clarkson, Richard Hammond và James May. Chương trình đã phải tạm ngừng sản xuất từ năm 2023, sau vụ tai nạn nghiêm trọng của người dẫn chương trình Freddie Flintoff trong quá trình ghi hình năm 2022.

Sau khi xác nhận kế hoạch hồi sinh chương trình vào tháng 8/2026, đại diện BBC khẳng định phiên bản mới Top Gear sẽ tiếp tục mang đến các chuyến phiêu lưu, bài thử xe táo bạo cùng cá tính mạnh mẽ của Gordon Ramsay.