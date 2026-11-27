Toyota chọn triển lãm ô tô Quảng Châu để hé lộ mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động đầu tiên của hãng, nhiều khả năng là một mẫu SUV 7 chỗ quen thuộc.

GAC Toyota, liên doanh của hãng xe Nhật tại Trung Quốc, vừa đăng hình ảnh hé lộ một mẫu SUV mới dùng công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Xe dự kiến giới thiệu tại sự kiện báo chí sáng 27/11, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quảng Châu. Toyota chưa công bố tên gọi, nhưng nhiều nguồn tin dự đoán đây có thể là mẫu SUV phát triển từ Highlander, và sẽ là mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động đầu tiên của Toyota.

Xe dùng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng chỉ làm máy phát điện bổ sung năng lượng cho pin, không trực tiếp truyền lực tới bánh xe. Khi pin xuống thấp, động cơ xăng hoạt động để tạo ra điện, giúp xe tiếp tục di chuyển mà không cần dừng sạc ngay. EREV cũng thường được trang bị cổng sạc ngoài, cho phép nạp điện trực tiếp vào pin tương tự xe điện thuần túy.

Thông số rò rỉ: 7 chỗ, thuần điện 150 km, tổng 1.000 km

Trang Yanzhao Cheping đưa tin hôm 2/11, mẫu EREV mới của Toyota có cấu hình 7 chỗ, trục cơ sở dài 3.050 mm, dùng động cơ xăng tăng áp 1,5L để phát điện, chạy thuần điện khoảng 150 km, tổng quãng đường kết hợp 1.000 km, theo VnExpress dẫn lại nguồn tin này. Chuẩn đo lường của hai con số trên chưa được nêu rõ, và Toyota chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức, giá bán hay dung lượng pin.

Cơ sở cho dự đoán này là kế hoạch của GAC Toyota: tháng 8/2026, GAC xác nhận sẽ giới thiệu Highlander dùng công nghệ EREV trong nửa cuối năm nay. Kế hoạch phát triển Highlander và Sienna thế hệ mới được công bố tại sự kiện Ngày công nghệ tháng 6/2025, với đội ngũ kỹ sư Trung Quốc dẫn dắt quá trình phát triển cho thị trường nội địa. Tuổi Trẻ dẫn thông điệp quảng bá của GAC Toyota: "Toyota không vội nhưng sẽ mở rộng phạm vi di chuyển".

Sản lượng 200.000 xe năm 2027, nhưng không phải riêng mẫu này

Theo Nikkei mà Tiền Phong và VnExpress dẫn lại, Toyota dự kiến sản xuất xe EREV tại Trung Quốc từ tháng 4/2027, mục tiêu khoảng 200.000 xe trong năm 2027 và 400.000 xe vào năm 2028. Con số này tính chung cho toàn bộ dải sản phẩm EREV của hãng tại Trung Quốc, chưa tách riêng cho mẫu xe sắp ra mắt. Một lãnh đạo Toyota từng chia sẻ với Nikkei rằng cạnh tranh giá xe thuần điện tại Trung Quốc ngày càng khốc liệt, trong khi xe EREV dùng pin nhỏ hơn nên tiết kiệm chi phí sản xuất.

Cần phân biệt mẫu EREV tại Trung Quốc với Highlander thuần điện dành cho thị trường Mỹ, ra mắt tháng 2/2026. Mẫu xe 3 hàng ghế, 7 chỗ này lắp ráp tại Georgetown, bang Kentucky, dùng pin 95,8 kWh trên bản dẫn động 4 bánh, tầm hoạt động ước tính 507 km mỗi lần sạc; bản dẫn động cầu trước dùng pin 77 kWh, tầm 462 km. Dù có thể chung tên gọi, hai phiên bản dùng hệ truyền động riêng cho từng thị trường.

Tại Việt Nam, Toyota đang tập trung vào các dòng hybrid tự sạc như Corolla Cross, Yaris Cross, Camry và Innova Cross, chưa tiết lộ khả năng dùng công nghệ EREV. EREV đang xuất hiện nhiều hơn trên một số mẫu xe Trung Quốc và mẫu bán tải mới của VinFast. Tháng 10, doanh số xe EREV tại Trung Quốc đạt 114.000 chiếc, bằng khoảng một nửa so với 226.000 chiếc của dòng xe hybrid sạc ngoài, theo Hiệp hội Xe con Trung Quốc.

Tham khảo từ Tiền Phong, VnExpress, Tuổi Trẻ