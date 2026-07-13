Tin xe 13/7: Avatr 11 xuất hiện ở Hà Nội, Hyundai Palisade có bản Black Ink

SUV điện Avatr 11 lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, Honda Ryden 160 lộ diện tại Đông Nam Á, Hyundai Palisade bổ sung phiên bản Black Ink với hệ truyền động hybrid.

Avatr 11 lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Mẫu SUV thuần điện Avatr 11 vừa xuất hiện tại Hà Nội với biển số nước ngoài, đánh dấu lần thứ hai mẫu xe này được bắt gặp tại Việt Nam sau lần đầu vào tháng 4/2026.

Hiện chưa có đơn vị nào xác nhận sẽ phân phối chính hãng, nhiều khả năng chiếc xe được nhập khẩu theo diện tư nhân. Xe mang ngoại thất màu xám, nội thất da đỏ, bộ mâm đa chấu kết hợp cùm phanh Brembo sơn vàng.

Avatr 11 là sản phẩm hợp tác giữa Changan, CATL và Huawei, trong đó Huawei đảm nhiệm các giải pháp động cơ điện, hệ điều hành khoang lái và hệ thống hỗ trợ lái. Xe có kích thước khoảng 4.880 x 1.970 x 1.601 mm, chiều dài lớn hơn Hyundai Palisade, trục cơ sở 2.975 mm cùng thiết kế coupe SUV với cửa không viền và tay nắm cửa ẩn.

Nội thất theo phong cách tối giản với ba màn hình gồm bảng đồng hồ 10,25 inch, màn hình trung tâm 15,6 inch và màn hình cho hành khách phía trước 10,25 inch, chạy hệ điều hành HarmonyOS, hỗ trợ cập nhật OTA, điều khiển giọng nói và sạc không dây. Một số phiên bản còn có ghế Zero Gravity, dàn âm thanh Meridian 25 loa công suất khoảng 2.016 W, camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh.

Tại các thị trường quốc tế, Avatr 11 có hai cấu hình truyền động gồm bản cầu sau công suất khoảng 313 mã lực và bản AWD hai mô-tơ đạt khoảng 578 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3,9-4 giây. Xe sử dụng pin CATL dung lượng 90,38 kWh hoặc 116,79 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 555-730 km theo chuẩn CLTC.

Nền tảng điện áp 750-800 V cho phép sạc nhanh DC tối đa khoảng 240 kW, bổ sung khoảng 200 km quãng đường sau 10 phút sạc hoặc sạc từ 30-80% trong khoảng 15-35 phút. Hiện chưa có thông tin chính thức về cấu hình, giá bán và thời điểm mở bán tại Việt Nam.

Honda Ryden 160 hé lộ tại Đông Nam Á

Honda đã đăng ký nhãn hiệu Ryden 160 tại Indonesia, làm dấy lên khả năng hãng sẽ bổ sung một mẫu xe tay ga thể thao 160 cc mới vào danh mục sản phẩm tại Đông Nam Á.

Động thái này được xem là bước đi nhằm bổ sung khoảng trống ở phân khúc scooter thể thao có gờ giữa sàn để chân, nơi Yamaha NVX (Aerox tại một số thị trường) đang hiện diện. Hiện Honda chưa công bố thông tin chính thức về mẫu xe mới.

Thông tin đăng ký nhãn hiệu khiến xuất hiện hai khả năng: Ryden 160 có thể là một mẫu xe hoàn toàn mới hoặc là phiên bản đổi tên của Honda Air Blade 160 khi phân phối tại Indonesia.

Nếu được thương mại hóa, xe nhiều khả năng sử dụng động cơ eSP+ 157 cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, nền tảng đang được Honda áp dụng trên nhiều dòng xe 160 cc. Bên cạnh động cơ, mẫu xe được kỳ vọng có các trang bị như ABS bánh trước, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và màn hình kỹ thuật số TFT nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Nếu xuất hiện tại Việt Nam, Ryden 160 được dự đoán sẽ nằm giữa Air Blade 160 và PCX160 về định vị sản phẩm, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với Yamaha NVX.

Tuy nhiên, bài toán giá bán được đánh giá là yếu tố quan trọng bởi mức giá quá gần Air Blade 160 có thể tạo ra sự chồng chéo trong danh mục sản phẩm, trong khi giá quá cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người tiêu dùng. Đến nay, Honda vẫn chưa công bố kế hoạch ra mắt, thông số chính thức hay giá bán của Ryden 160.

Hyundai Palisade có thêm bản Black Ink

Hyundai tiếp tục mở rộng dòng Hyundai Palisade với phiên bản Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách ngoại thất tối màu.

So với bản Calligraphy tiêu chuẩn, phiên bản mới được bổ sung gói Black Ink với lưới tản nhiệt, logo, viền cửa sổ, cản xe, thanh giá nóc và bộ mâm hợp kim 21 inch đều sơn đen, kết hợp các chi tiết hoàn thiện màu tối. Xe có ba màu ngoại thất gồm Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl và Ecotronic Gray Pearl.

Khoang lái cũng đồng bộ với chủ đề Black Ink khi các chi tiết màu bạc được thay bằng lớp hoàn thiện Premium Black, kết hợp ghế da Nappa màu đen.

Trang bị vẫn giữ nguyên như bản Calligraphy với ghế trước chỉnh điện 8 hướng, sưởi, thông gió và chế độ thư giãn; hàng ghế hai và ba có chức năng sưởi; điều hòa tự động ba vùng; cụm đồng hồ và màn hình giải trí đều 12,3 inch; HUD 12 inch; âm thanh Bose 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và cốp điện rảnh tay.

Điểm nổi bật của phiên bản mới là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L với mô-tơ điện tích hợp hộp số tự động 6 cấp và pin 1,65 kWh, cho tổng công suất 329 mã lực cùng mô-men xoắn 459 Nm.

Xe có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc AWD, mức tiêu thụ nhiên liệu bản FWD khoảng 7,58 lít/100 km trong điều kiện đô thị và hỗn hợp, khoảng 7,35 lít/100 km trên đường cao tốc.

Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027 sẽ được bán tại Mỹ từ cuối tháng với giá khởi điểm 59.280 USD (khoảng 1,55 tỷ đồng) cho bản FWD và 61.280 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) cho bản AWD.