Tin xe 10/10: Volkswagen ra mắt ID. Tiguan, Honda dự định bán xe bán tải

Volkswagen chính thức vén màn mẫu SUV điện ID. Tiguan với tầm hoạt động 600 km, Honda lên kế hoạch hợp tác với Mitsubishi làm xe bán tải... là một số tin xe 10/10.

Volkswagen chính thức ra mắt SUV điện ID. Tiguan

Volkswagen ID. Tiguan, mẫu SUV chủ lực sẽ thay thế hoàn toàn bộ đôi ID.4 và ID.5 kể từ đầu năm 2027 vừa có lễ ra mắt toàn cầu.

ID. Tiguan sẽ là một trong những mẫu SUV điện chủ lực của Volkswagen.

Mẫu xe mới mang ngôn ngữ thiết kế Pure Positive vuông vức, đánh dấu sự trở lại của tay nắm cửa dạng kéo truyền thống. Xe được phát triển trên nền tảng MEB+, mang lại tầm hoạt động tối đa lên tới 600 km sau một lần sạc đầy theo chuẩn WLTP. ID. Tiguan có ba mức công suất từ 190 mã lực (pin 58 kWh), 286 mã lực đến bản dẫn động 4 bánh 4MOTION mạnh 299 mã lực (pin 77 kWh).

Điểm nhấn bên trong khoang nội thất là màn hình phụ 12 inch dành riêng cho ghế phụ với lớp phủ chống nhìn trộm (privacy mode) để tránh làm tài xế phân tâm, kết hợp cùng màn hình giải trí trung tâm 15 inch và cụm đồng hồ 10 inch có giao diện cổ điển mô phỏng xe Golf huyền thoại.

Không gian nội thất hiện đại của Volkswagen ID. Tiguan.

Đáng chú ý, hãng xe Đức đã lắng nghe người dùng khi đưa các phím bấm vật lý trở lại vô lăng và cụm điều khiển điều hòa. Xe bắt đầu nhận cọc tại châu Âu từ ngày 13/10 với giá khởi điểm từ 42.695 euro, quy đổi tương đương 1,238 tỷ đồng.

Honda sắp bán xe bán tải dùng chung nền tảng Mitsubishi Triton

Theo nguồn tin từ tờ Yomiuri Shimbun, Nhật Bản, Honda đã chốt kế hoạch mượn dòng bán tải cỡ trung Triton của đối tác liên minh Mitsubishi và bán dưới thương hiệu riêng của mình. Dự án hợp tác này dự kiến sẽ mở bán thương mại tại thị trường Đông Nam Á sớm nhất vào năm 2028.

Honda dự kiến “đè tem” Mitsubishi Triton cho mẫu bán tải khung gầm rời đầu tiên của mình.

Động thái này xuất phát từ việc Honda đang gặp nhiều khó khăn tại thị trường Đông Nam Á và hoàn toàn thiếu vắng một mẫu xe bán tải khung gầm rời thực thụ để cạnh tranh với các đối thủ. Việc hợp tác không chỉ giúp Honda nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống trong danh mục sản phẩm mà còn giúp Mitsubishi gia tăng công suất vận hành cho nhà máy sản xuất tại Thái Lan. Bên cạnh khung gầm, hai hãng xe Nhật Bản cũng đang cân nhắc hợp tác phát triển chung các cụm linh kiện khoang lái kỹ thuật số như màn hình và đồng hồ tốc độ.

Hyundai lên kế hoạch phát triển bộ đôi xe điện IONIQ 4 và IONIQ 7

Thương hiệu xe Hàn Quốc Hyundai đang tích cực lấp đầy dải sản phẩm xe điện chạy pin với hai mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên IONIQ 4 và IONIQ 7. Sau khi mẫu SUV đầu bảng cỡ lớn đổi tên thành IONIQ 9, tên gọi IONIQ 7 sẽ được chuyển sang dành cho một mẫu SUV chạy điện hoàn toàn mới nằm ở phân khúc giữa IONIQ 5 và IONIQ 9. Xe dự kiến sử dụng cấu trúc điện áp cao 800V đặc trưng cùng hai tùy chọn động cơ đơn hoặc mô-tơ kép.

Hyundai sẽ tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe thuần điện IONIQ của mình.

Trong khi đó, mẫu IONIQ 4 được định vị ở phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ, được phát triển dựa trên khung gầm của chiếc hatchback IONIQ 3 nhưng mang kiểu dáng SUV hình hộp vuông vức, rộng rãi hơn để hướng đến các gia đình trẻ và cạnh tranh trực tiếp với Kia EV3. IONIQ 4 dự kiến sẽ chia sẻ cụm pin dung lượng 42 kWh và 61 kWh cùng hệ truyền động từ đàn em IONIQ 3.