Tin xe 1/8: BMW iX3 chạy 805 km/sạc, Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á

BMW iX3 thế hệ mới ra mắt với phạm vi hoạt động tới 805 km, trong khi Suzuki XL7 và Kia Seltos đồng loạt nâng cấp thiết kế, công nghệ tại Đông Nam Á.

BMW iX3 2026 chạy tới 805 km mỗi lần sạc

BMW đã giới thiệu iX3 thế hệ hoàn toàn mới tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, đánh dấu lần đầu mẫu SUV điện này xuất hiện tại Đông Nam Á. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của hãng được phát triển trên nền tảng Neue Klasse dành riêng cho xe điện thế hệ mới. Tại Indonesia, BMW iX3 được phân phối với một phiên bản duy nhất là 50 xDrive, có giá 2,269 tỷ rupiah, tương đương khoảng 3,3 tỷ đồng.

BMW iX3 sở hữu thiết kế mới với cụm đèn LED thích ứng, lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow, gói ngoại thất M Sport và bộ mâm hợp kim 21 inch. Nội thất nổi bật với hệ thống BMW Panoramic iDrive, màn hình Panoramic Vision Display kéo dài toàn bộ bảng táp-lô, màn hình cảm ứng trung tâm 17,9 inch chạy BMW Operating System X cùng màn hình HUD 3D. Xe cũng được trang bị gói hỗ trợ lái Driving Assistant Plus, Parking Assistant Plus, dàn âm thanh Harman Kardon và nhiều dịch vụ kết nối thông minh.

Phiên bản 50 xDrive sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh xDrive, cho công suất tối đa 462 mã lực và mô-men xoắn 645 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Bộ pin NMC dung lượng khả dụng 108,7 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 805 km theo chuẩn WLTP.

Xe sử dụng kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 400 kW, giúp sạc từ 10-80% trong khoảng 21 phút, đồng thời hỗ trợ các tính năng V2L, V2H và V2G.

Suzuki XL7 facelift bổ sung màn hình 9 inch và camera 360

Tại GIIAS 2026, Suzuki trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của XL7 với nhiều thay đổi tập trung vào thiết kế và trang bị. Phần đầu xe được làm mới bằng lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, sơn đen với họa tiết mới, cản trước góc cạnh hơn và hốc đèn sương mù hình chữ C, trong khi cụm đèn pha và dải LED ban ngày vẫn được giữ lại từ phiên bản trước.

Ở thân xe, XL7 tiếp tục sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen, giá nóc và vòm bánh mở rộng, đồng thời bổ sung tùy chọn phối màu hai tông Ice Grayish Blue kết hợp mui xe màu đen. Khoang nội thất được nâng cấp với màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên mọi phiên bản, duy trì hệ thống âm thanh Arkamys và bổ sung các chi tiết trang trí mới. Các phiên bản cao cấp còn được trang bị camera quan sát 360 độ cùng camera hành trình DVR nhằm tăng khả năng hỗ trợ người lái.

Suzuki XL7 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng K15B dung tích 1.5L. Trên các phiên bản cao cấp, động cơ kết hợp hệ thống hybrid nhẹ SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Cikarang (Indonesia) trước khi phân phối trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường trong khu vực. Suzuki hiện chưa công bố kế hoạch đưa phiên bản nâng cấp này tới Việt Nam.

Kia Seltos 2026 tăng kích thước, thêm ADAS

Kia đã ra mắt Seltos thế hệ thứ hai tại GIIAS 2026, đồng thời đánh dấu lần đầu mẫu SUV cỡ B này xuất hiện tại Đông Nam Á sau khi ra mắt toàn cầu khoảng bảy tháng. Tại Indonesia, xe được phân phối với ba phiên bản Trendy, Prestige+ ADAS và GT Line, có giá từ 359-469 triệu rupiah, tương đương khoảng 522,74-682,91 triệu đồng.

Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên Gamma II Smartstream 1.5L kết hợp hộp số IVT, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Seltos 2026 được phát triển trên nền tảng K3 với kích thước lớn hơn thế hệ trước, dài 4.460 mm, rộng 1.830 mm, chiều dài cơ sở 2.690 mm. Ngoại thất áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED Star Map, tay nắm cửa dạng ẩn và cụm đèn hậu nối liền bằng dải LED.

Phiên bản Trendy được trang bị màn hình giải trí 8 inch, 6 túi khí và camera lùi. Trong khi đó, Prestige+ ADAS bổ sung màn hình 12,3 inch, điều hòa tự động hai vùng cùng gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù.

Bản GT Line cao cấp nhất được nâng cấp thêm camera 360 độ, màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, âm thanh Bose 8 loa, sạc không dây và hiển thị điểm mù trên bảng đồng hồ. Kia cũng áp dụng chế độ bảo hành 7 năm hoặc 200.000 km cùng chương trình bảo dưỡng miễn phí 4 năm tại Indonesia.