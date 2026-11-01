Tin xe 1/11: Toyota làm động cơ hybrid đi được 1.200 km sau một lần đổ xăng

Toyota đang phát triển khối động cơ 1.5L nhỏ gọn dành riêng cho xe hybrid và PHEV, hứa hẹn cải thiện hơn 15% mức tiêu hao nhiên liệu so với hiện tại.

Toyota làm động cơ 1.5L mới, xe hybrid có thể đi 1.200 km mỗi bình xăng

Toyota nhắm tới mục tiêu cải thiện hơn 15% hiệu suất nhiên liệu với khối động cơ 1.5L hoàn toàn mới dành cho thế hệ xe hybrid và PHEV tiếp theo. Khối động cơ 4 xi-lanh này sẽ được phát triển chuyên biệt thay vì tinh chỉnh từ máy xăng cũ, cung cấp cả biến thể hút khí tự nhiên và tăng áp. Phiên bản hút khí tự nhiên được thiết kế nhằm thay thế các dòng máy 1.8L và 1.5L 3 xi-lanh hiện đang dùng trên Yaris, Yaris Cross, C-HR và Corolla. Hãng cũng đồng thời nghiên cứu các mô-tơ điện, bộ điều khiển công suất và biến tần nhỏ gọn, nhẹ hơn để kết hợp hoàn hảo với động cơ mới.

Toyota hiện đang trong quá trình thử nghiệm hệ thống hybrid mới,

Dù chưa xác nhận thời điểm đưa lên dây chuyền hay mẫu xe áp dụng đầu tiên, việc giảm 15% lượng tiêu thụ nhiên liệu sẽ mang lại thay đổi lớn cho dải sản phẩm. Điển hình, mức tiêu hao của mẫu hatchback Yaris hybrid hiện tại có thể giảm xuống ngưỡng 3.0L/100km. Với bình chứa 36 lít, chiếc xe sẽ có tầm hoạt động lý thuyết lên tới 1.200 km cho mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Thành quả này đạt được nhờ việc tối ưu ma sát cơ học, quản lý nhiệt và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống hybrid. Cụm động cơ nhỏ gọn hơn cũng giúp các nhà thiết kế hạ thấp nắp ca-pô để tăng tính khí động học, đồng thời dễ dàng tích hợp vào nền tảng khung gầm đa năng của hãng.

Hyundai rót 500 triệu USD sản xuất Tucson mới và Santa Fe EREV tại Mỹ

Nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA) vừa công bố gói đầu tư gần 500 triệu USD (khoảng 12.901 tỷ đồng) để chuẩn bị cho quá trình nâng cấp dây chuyền và sản xuất xe điện hóa. Nguồn vốn này sẽ được dùng để trang bị máy móc, công cụ và cơ sở hạ tầng mới cho mẫu Tucson thế hệ thứ năm, với kế hoạch bắt đầu lắp ráp trước cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, HMMA cũng tiến hành cải tiến hoạt động sản xuất hệ truyền động để chế tạo thêm các biến thể động cơ mới, bao gồm công nghệ dành cho xe hybrid và xe hybrid mở rộng phạm vi hoạt động EREV.

Hyundai mở rộng nhà máy tại Mỹ để chuẩn bị dây chuyền sản xuất xe điện hóa.

Một phần quan trọng của gói đầu tư là khâu chuẩn bị để sản xuất bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV Santa Fe, bao gồm biến thể Santa Fe EREV. Mẫu EREV lắp ráp tại Alabama dự kiến được phân phối vào nửa đầu năm 2027 với tầm hoạt động khoảng 965 km. Ở cấu hình này, động cơ xăng chỉ đóng vai trò làm máy phát điện sạc cho cụm pin, trong khi các bánh xe luôn được dẫn động trực tiếp bằng mô-tơ điện.

Với quyết định phân bổ mới nhất, tổng số vốn Hyundai rót vào nhà máy HMMA kể từ năm 2005 đã chạm mốc gần 2,2 tỷ USD (khoảng 56.700 tỷ đồng), qua đó củng cố vị thế trung tâm sản xuất ô tô chiến lược của hãng tại Bắc Mỹ.

Độc lạ hãng xe điện Trung Quốc nộp bằng sáng chế bồn ngâm chân tích hợp trên ô tô

Thương hiệu xe điện Deepal thuộc tập đoàn Changan (Trung Quốc) vừa nộp bằng sáng chế cho một hệ thống bồn ngâm chân tích hợp ngay bên trong khoang cabin ô tô. Dựa trên tài liệu đăng ký số CN122873858A, hệ thống này bao gồm một bồn ngâm chân và cơ cấu thu gọn kết nối trực tiếp với khung xe. Khi không sử dụng, bồn ngâm được gập lại và giấu kín trong một khoang chuyên dụng bên dưới ghế hành khách phía trước, có thể kéo ra để sử dụng bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn trong quá trình xe di chuyển, kết cấu bên trong bồn được thiết kế chống sóng sánh, chống lắc và tích hợp sẵn các lỗ dẫn dòng nước.

Hình ảnh phác họa AI dựa theo những ý tưởng sản phẩm của thương hiệu Deepal.

Tài liệu thiết kế cũng mô tả chi tiết việc bồn ngâm sử dụng đầu nối nhanh để tháo lắp với hệ thống đường ống của xe, kèm theo bộ phận khử trùng đặt ẩn bên trong khoang chứa. Đại diện Deepal cho biết sáng chế này nhằm giải quyết thách thức trong việc đưa thiết bị chăm sóc chân lên ô tô mà không chiếm dụng không gian nội thất hay phá vỡ kết cấu hiện có.

Dù hãng chưa xác nhận kế hoạch thương mại hóa thiết bị này, giới chuyên môn dự đoán tiện ích độc lạ trên sẽ rất phù hợp với các dòng xe gầm cao đắt tiền như chiếc SUV 6 chỗ Deepal S09, mẫu xe hiện có mức định giá quy đổi từ khoảng 930 triệu đến 1,2 tỷ đồng tại thị trường nội địa.