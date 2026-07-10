Tin vui về việc làm từ điều hành của Chính phủ, hàng triệu người lao động hưởng lợi

Hàng triệu việc làm sẽ được mở rộng tập trung trong 3 lĩnh vực chủ chốt: sản xuất, xuất khẩu và công nghệ cao.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế tối thiểu 10% trong năm 2026. Để đạt được mục tiêu này, dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên hướng vào ba lĩnh vực chính: sản xuất, xuất khẩu và công nghiệp công nghệ cao .

Chiến lược này nhằm tạo ra động lực tăng trưởng bền vững, từ đó mở rộng cơ hội việc làm cho toàn xã hội.

Hàng triệu cơ hội việc làm mới sẽ được mở ra. Ảnh minh họa. Nguồn: thanglong.chinhphu.vn



Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ vừa, kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh cá thể sẽ nhận được hỗ trợ ưu tiên. Khu vực này tạo ra phần lớn việc làm trong xã hội, nên khi được cấp vốn, họ sẽ mở rộng quy mô và tuyển dụng thêm lao động. Kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác) cũng được khuyến khích phát triển song song.

Về đầu tư nước ngoài, Chính phủ chủ trương chọn lọc dòng vốn FDI, ưu tiên các dự án công nghệ cao với giá trị gia tăng lớn, thay vì thu hút đầu tư ồ ạt.

Ý nghĩa thực tiễn lớn nhất của chính sách này nằm ở việc mở rộng cơ hội việc làm: doanh nghiệp có vốn sẽ cần tuyển lao động, hộ kinh doanh có hỗ trợ tạo thêm việc tại chỗ, dự án FDI công nghệ cao tạo việc làm có thu nhập tốt. Lao động trẻ mới ra trường, lao động nông thôn và nhóm thất nghiệp sẽ có thêm cơ hội tìm việc.

Về dài hạn, chính sách được kỳ vọng giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và cải thiện chất lượng cuộc sống cho các tầng lớp lao động.