Tin vui từ 1-7: Thêm 7 nhóm người được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế tại thành phố này

Từ ngày 1-7-2026, nhiều nhóm người dân tại thành phố này sẽ được phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, đồng thời tăng mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện.





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