Tin vui: Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT được giảm giá 1 dịch vụ từ hôm nay 10/6 đến hết tháng 10

Không chỉ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, người nhà của các em cũng được giảm giá dịch vụ này.

Ngày 10/6, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông báo về chương trình giảm giá vé cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và nhập học năm 2026.

Ảnh: Công ty CP Vận tải Đường sắt

Cụ thể, chương trình ưu đãi giảm 10% giá vé tàu trên tất cả các đoàn tàu khách dành cho các em học sinh tham dự trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cũng như kỳ thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm 2026.

Chương trình này được triển khai từ ngày 10/6 đến hết tháng 10/2026. Mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ tuyển sinh năm 2026 sẽ được ưu đãi giảm giá khi mua vé tàu hỏa cho thí sinh và thân nhân đi cùng, gồm một lượt đi và một lượt về từ nơi cư trú tới địa điểm dự thi. Đối với giấy báo nhập học sẽ được giảm giá 10% khi mua vé cho tân sinh viên và vé cho một người thân đi cùng.

Về điều kiện khi mua vé đi tàu giảm giá, thí sinh, sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt. Khi mua, các em cần cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé. Thân nhân đi cùng phải mua vé cùng thời điểm, cùng chuyến tàu và hành trình với thí sinh đi dự thi hoặc sinh viên đi nhập học.

Chương trình này được công ty CP Vận tải Đường sắt triển khai với mong muốn tiếp thêm động lực, giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí cho các em và gia đình trên hành trình chinh phục tri thức.