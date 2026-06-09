Tin vui lớn với tất cả người dân mua xe ô tô điện trên cả nước

Đây là thông tin từ Nghị định mới nhất của Chính phủ.

Miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 202/2026/NĐ-CP vào ngày 8/6/2026 nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ.

Xe điện tại Việt Nam được ưu đãi về lệ phí trước bạ liên tục từ năm 2022 đến 2030

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, nhằm mục tiêu giảm thiểu tối đa hàm lượng ô nhiễm không khí từ nguồn khí thải phương tiện giao thông, tạo động lực cho các doanh nghiệp đẩy mạnh dòng vốn đầu tư sản xuất, nắm bắt cơ hội cung ứng và kích cầu người tiêu dùng sử dụng phương tiện xanh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP từ sớm.

Theo Nghị định này, trong vòng 3 năm kể từ ngày 01/03/2022, ô tô điện chạy pin được miễn hoàn toàn (mức thu 0%) lệ phí trước bạ lần đầu; trong thời gian 2 năm kế tiếp, mức thu này sẽ bằng 50% so với mức thu của các dòng xe chạy xăng, dầu có cùng số lượng chỗ ngồi.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và khuyến khích người dân sử dụng xe thân thiện với môi trường, vào ngày 28/02/2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 51/2025/NĐ-CP để điều chỉnh Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Văn bản này đã gia hạn thời gian áp dụng mức ưu đãi trước bạ lần đầu 0% cho xe ô tô điện chạy pin kéo dài đến hết tháng 02/2027.

Nhìn chung, chính sách miễn giảm lệ phí trước bạ đối với dòng xe điện chạy pin đã tạo ra những tác động tích cực, rõ nét đối với tâm lý người mua, các đơn vị sản xuất lẫn nhà phân phối ô tô điện; đồng thời cải thiện chất lượng môi trường không khí và tác động đến nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Đánh giá từ Bộ Tài chính cho thấy, trong giai đoạn vài năm trở lại đây, đặc biệt là mốc năm 2025, thị trường xe ô tô điện trên phạm vi toàn cầu đã ghi nhận bước phát triển vượt bậc:

Để xóa rào cản về mặt chi phí tiếp cận ban đầu cho khách hàng, việc sử dụng chính sách miễn phí lệ phí trước bạ cùng các khoản phí khi đăng ký phương tiện đang là công cụ tài chính phổ biến được rất nhiều quốc gia áp dụng thành công.

Chính vì vậy, việc ban hành Nghị định 202/2026/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và kéo dài thời hạn áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030 là bước đi cần thiết.

Chính sách này góp phần tháo gỡ các nút thắt khó khăn cho thị trường, thúc đẩy xu hướng phát triển xe điện, đồng thời thực hiện nhất quán chủ trương chuyển dịch sang các phương tiện giao thông xanh, thân thiện với thiên nhiên và hạn chế phát thải gây ô nhiễm môi trường.