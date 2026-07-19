Tin vui lớn của nam NSƯT miền Nam khi ra miền Bắc

"Tôi may mắn được các anh lớn thương, coi như đứa em trong nhà nên được giúp đỡ, bao bọc nhiều" – NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với ca sĩ Chế Phong, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ lý do anh ra tận Hà Nội mở công ty sự kiện riêng và nói tin vui khi ra miền Bắc.

Anh nói: "Tôi may mắn được các anh lớn ngoài miền Bắc hỗ trợ để mở công ty này. Các anh đã có một công ty truyền thông sự kiện mẹ từ trước nên hỗ trợ tôi mở công ty truyền thông sự kiện con, làm về nghệ thuật truyền thống.

Kim Tiểu Long và Chế Phong

Các anh rất yêu nghệ thuật dân tộc như cải lương, chèo, dân ca, tuồng, quan họ, ca trù… Vì thế, các anh muốn lưu giữ những loại hình nghệ thuật đó, không muốn nó mai một, nên hỗ trợ tôi mở công ty để làm về các chương trình, sự kiện nghệ thuật mang tính bản sắc, truyền thống như vậy.

Tôi may mắn được các anh lớn thương, coi như đứa em trong nhà nên được giúp đỡ, bao bọc nhiều. Hồi trước tôi ra miền Bắc diễn chơi vơi, chới với lắm vì không quen biết ai, không biết đi chỗ nào chơi.

Bây giờ tôi nhận tin vui là có một gia đình thứ hai ở ngoài Bắc yêu thương tôi nên mỗi lần ra Bắc diễn xong tôi đều có người take care, có những cuộc vui "lên bờ xuống ruộng". Các anh thương tôi mà nên tôi phải cố gắng đáp lại các anh, mọi người cùng vui vẻ với nhau.

Công việc lưu giữ giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc là vinh dự, hạnh phúc với tôi và tôi được các anh trao cho sứ mệnh đó, đồng thời hỗ trợ tôi về tài chính, kinh tế. Nếu không có các anh hỗ trợ thì tôi lực bất tòng tâm, muốn làm cũng không được. Làm một chương trình tốn kém lắm, không có nhà tài trợ là không được.

Công ty của tôi là nơi ươm mầm các mầm non xanh vươn lên, đâm chồi nảy lộc. Chúng tôi muốn đào tạo, ươm mầm các nghệ sĩ trẻ, những gương mặt mới mẻ để phục vụ cuộc đời. Từ ghế làm việc tới sơn tường tôi đều chọn màu xanh".

NSƯT Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh năm 1974 tại Vĩnh Long. Anh là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi bật từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, được nhiều khán giả ưu ái gọi là "bạch mã hoàng tử" nhờ ngoại hình điển trai và giọng ca ngọt ngào.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn, đặc biệt là khi kết hợp cùng NSND Quế Trân. Sau khi sang Mỹ định cư, anh lựa chọn lối sống ăn chay, hướng Phật và vẫn thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện.