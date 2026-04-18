Tin vui: Hà Nội có “la bàn” mới tìm điểm ăn ngon, hướng tới xóa sạch vi phạm an toàn thực phẩm

Chiều 16/4, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội tại địa chỉ antoanthucpham.hanoi.gov.vn, hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. Đây được xem là bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý lĩnh vực này tại Thủ đô.

Tham dự sự kiện có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm Thành phố; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long; Phó Giám đốc Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác ATTP Thành phố Vũ Cao Cương; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hiệp hội ẩm thực..

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tại Lễ ra mắt Cổng thông tin An toàn thực phẩm TP Hà Nội.

Một “đầu mối” thông tin chính thức, minh bạch

Không chỉ đơn thuần là một website, Cổng thông tin An toàn thực phẩm TP Hà Nội được định vị là đầu mối tập trung và chính thức về an toàn thực phẩm của thành phố. Trong bối cảnh vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng, nền tảng mới được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng dữ liệu phân tán, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.

Tại đây, người dân có thể tra cứu nhiều nội dung như chỉ đạo điều hành, kết quả kiểm tra, danh sách cơ sở đủ điều kiện hoặc vi phạm, cùng các cảnh báo, khuyến cáo từ cơ quan chức năng. Điểm đáng chú ý là hệ thống cho phép tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân theo quy trình khép kín, từ ghi nhận, phân loại đến xử lý, phản hồi và công khai kết quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.

Điều này đồng nghĩa với việc người dân không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều như trước, mà còn có thể trực tiếp gửi phản ánh, theo dõi tiến độ xử lý và nhận phản hồi ngay trên cùng một nền tảng. Cách tiếp cận mới cũng mở rộng vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, khi người dân và doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành một phần trong quá trình giám sát, phản ánh và cập nhật thông tin.

Đối với báo chí, đây cũng là một nguồn dữ liệu chính thống, có hệ thống, phục vụ công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức xã hội về an toàn thực phẩm. Cổng được thiết kế với giao diện trực quan, thân thiện, có thể sử dụng trên nhiều thiết bị, đồng thời lồng ghép các yếu tố văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Hà Nội. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được nâng cấp, bổ sung thêm các tính năng tương tác và tra cứu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các vị đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian ẩm thực Hà Nội sau Lễ ra mắt.

Khuyến khích minh bạch để tăng niềm tin của người tiêu dùng

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh việc xây dựng cổng thông tin nhằm cụ thể hóa yêu cầu công khai, minh bạch trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân. Theo bà, những vấn đề phức tạp như an toàn thực phẩm cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thành phố đang hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh Thủ đô “thân thiện, mến khách, an toàn toàn diện”, trong đó an toàn thực phẩm là một trụ cột quan trọng. Vì vậy, cổng thông tin mới không chỉ dừng lại ở việc công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn ghi nhận, lan tỏa các mô hình tốt, từ đó tạo nền tảng để xã hội cùng giám sát và điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực hơn.

Rất nhiều du khách nước ngoài cũng ghé đến và trải nghiệm không gian đặc biệt tại sự kiện.

Lãnh đạo thành phố cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm chủ động công khai nguồn gốc, hồ sơ và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Những đơn vị minh bạch, tuân thủ tốt sẽ được hỗ trợ giới thiệu trên cổng, qua đó nâng cao uy tín và niềm tin với người tiêu dùng.

Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị triển khai, đặc biệt là Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ kỳ vọng Cổng thông tin An toàn thực phẩm sẽ vận hành hiệu quả, trở thành công cụ thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe mỗi gia đình và cộng đồng, đồng thời xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh hơn. VCCorp là đơn vị phát triển và vận hành Cổng thông tin An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng một nền tảng số tập trung, chính thức trong lĩnh vực này.

