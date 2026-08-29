Với cả "kho báu" lợi ích với sức khỏe, đặc biệt là khả năng chống ung thư, ai không ăn được hành lá quả là "tiếc hùi hụi".

Hành lá (tên khoa học là Allium fistulosum) thuộc họ Hành (Alliaceae), mọc thành bụi với phần thân trắng bên dưới và lá xanh rỗng phía trên.

Tại Việt Nam, hành lá dân dã, giá rẻ và xuất hiện trong hầu hết các căn bếp gia đình. Y học cổ truyền đánh giá hành lá có vị cay, tính ấm, tác dụng giải cảm, thông dương, hoạt huyết. Y học hiện đại cũng chỉ ra loại rau gia vị này chứa nguồn dưỡng chất vô cùng phong phú như: vitamin K, A, C, B, folate, selen, axit malic, caroten cùng các hợp chất thực vật quý giá như allicin, quercetin, bioflavonoid, allyl sulfide.

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Tin vui cho những người thích ăn hành lá là loại rau gia vị nhỏ bé, giá rẻ bèo này rất tốt cho sức khỏe!

Nhiều người chưa biết: Hành lá chống ung thư

Trên chương trình y tế trực tuyến “Cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh” bác sĩ Giang Thọ Sơn (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ trường hợp thực tế của ông Trương, một bệnh nhân mắc ung thư thực quản giai đoạn 2 ở tuổi 51. Sau các đợt hóa trị và phẫu thuật, chức năng thận của ông bị suy giảm nghiêm trọng.

Bên cạnh việc điều trị y tế, bác sĩ Giang hướng dẫn ông Trương tăng cường các loại rau củ giàu chất chống oxy hóa. Vì ông Trương rất thích món hành lá chiên trứng, bác sĩ khuyên ông nên duy trì thói quen ăn hành lá hằng ngày thông qua các món ăn ít dầu mỡ. Kinh ngạc thay, suốt 7 năm sau đó, căn bệnh ung thư thực quản của ông không hề tái phát, chức năng thận và sức khỏe tổng thể đều cải thiện rõ rệt.

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Theo bác sĩ Giang, nhiều nghiên cứu khoa hóa đã chứng minh ăn hành lá thường xuyên giúp ngăn ngừa và hỗ trợ ức chế nhiều loại ung thư nguy hiểm như ung thư dạ dày, thực quản, miệng và tuyến tiền liệt nhờ các cơ chế sau:

- Tấn công khối u nhờ hợp chất lưu huỳnh: Hoạt chất allicin và allyl sulfide trong hành lá có khả năng chống viêm mạnh mẽ, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư.

- Ngăn chặn vi khuẩn HP và việt vị tiêu hóa: Nghiên cứu từ Đại học Nam California (Mỹ) và Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) chứng minh các cây họ Hành chứa hàm lượng organosulfur cao, giúp tăng khả năng kháng vi khuẩn HP (nguyên nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày). Chất sulfide cũng ngăn vi khuẩn tiêu hóa biến nitrat thành nitrit, trong khi đây là tác nhân gây ung thư thực quản và dạ dày.

- Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt: Viện Ung thư Quốc gia (Trung Quốc) công bố nghiên cứu cho thấy nam giới tiêu thụ khoảng 10g hành lá, tỏi hoặc hành tây mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt nhờ nhóm chất allium.

7 công dụng tuyệt vời khác của hành lá đối với sức khỏe

Không dừng lại ở khả năng phòng chống ung thư, việc thêm hành lá vào thực đơn mỗi ngày còn mang lại hàng loạt lợi ích vượt trội cho sức khỏe như:

- Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Beta-carotene cùng các hợp chất chống oxy hóa giúp hạ cholesterol xấu, cải thiện độ đàn hồi của thành mạch và phòng ngừa xơ vữa động mạch.

- Tăng cường thị lực: Hàm lượng vitamin A và caroten dồi dào trong hành lá giúp bảo vệ màng nhầy, giảm mỏi mắt và ngăn ngừa suy giảm thị lực theo tuổi tác.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Nguồn vitamin C phong phú kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể tăng sức đề kháng và chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường.

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- Hỗ trợ thải độc cơ thể: Chất selen kết hợp với các dưỡng chất giúp tạo thành thione, thúc đẩy cơ thể tự loại bỏ độc tố và giảm gánh nặng chuyển hóa.

- Cải thiện thần kinh, giảm căng thẳng: Phức hợp vitamin B giúp duy trì chức năng thần kinh bình thường, xoa dịu cảm giác lo âu, giảm hay quên và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Tăng cường sức bền thể chất: Axit malic có trong hành lá thúc đẩy quá trình sản xuất năng lượng, giúp nâng cao thể lực và giảm cảm giác mệt mỏi sau khi vận động.

- Cải thiện sinh lý nam giới: Theo y học cổ truyền, tính ấm cùng khả năng thúc đẩy lưu thông máu của hành lá hỗ trợ thông hành khí huyết và tăng cường sinh lực hiệu quả.

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng hành lá

Mặc dù mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng khi dùng hành lá cũng có vài lưu ý nhỏ.

Ăn quá nhiều hành lá trong ngày dễ làm kích ứng niêm mạc tiêu hóa, gây đầy hơi, ợ chua và khiến hơi thở cũng như mồ hôi cơ thể nặng mùi. Tránh xào nấu hành lá quá kỹ hoặc đun lâu ở nhiệt độ cao vì sẽ làm bốc hơi toàn bộ tinh dầu quý và phân hủy các vitamin, hợp chất allicin chống oxy hóa. Tốt nhất nên cho hành vào ngay khi vừa tắt bếp.

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"Người đang bị mắc các bệnh lý về dạ dày (như đau dạ dày, trào ngược axit) không nên ăn hành sống vì tính kích thích cao dễ làm việt vị dâng trào. Người có thể trạng hay bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm hoặc đang bị các bệnh về mắt (viêm kết mạc, đau mắt đỏ) nên hạn chế ăn do tính ấm cay của hành có thể làm tình trạng sưng viêm nặng hơn", bác sĩ Giang Thọ Sơn nhắc nhở.

Ngoài hành lá, bạn có thể linh hoạt kết hợp thêm các loại rau củ gia vị giàu chất chống oxy hóa khác như gừng, tỏi, nghệ, húng quế, bạc hà để vừa làm phong phú món ăn vừa bảo vệ sức khỏe toàn diện.