Tin vui cho người dân tại khu vực Bình Dương cũ

Ngày 16-8, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM ra mắt hoạt động 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 mới đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4.

Tại khu vực Bình Dương cũ (TP HCM) vừa có thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4

Theo Trung tâm Cấp cứu 115, đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện, giúp người dân khu vực Bình Dương cũ tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trước ngày 1-7-2025, khu vực Bình Dương chưa có trung tâm cấp cứu 115, người dân phải liên hệ trực tiếp với các cơ sở y tế gần nhất, dẫn đến chậm trễ và không đồng bộ trong xử lý các tình huống khẩn cấp.

Từ ngày 1-7-2025, tất cả cuộc gọi đến đầu số 115 tại Bình Dương đã được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, giúp việc điều phối xe cấp cứu tập trung và chuyên nghiệp hơn. Trong tháng đầu triển khai, trung tâm tiếp nhận khoảng 9.000 cuộc gọi, trong đó có 452 cuộc cần cấp cứu – tăng hơn 300% so với trước đó.

Thống kê cho thấy, sau khi hợp nhất hệ thống điều phối, số lượt xe cấp cứu xuất phát tại khu vực Bình Dương cũ tăng 40% (từ 50 lên 70 lượt), số ca có bệnh nhân tăng 19% (từ 32 lên 38) và chuyển viện tăng 9% (từ 32 lên 35). Những con số này phản ánh rõ hiệu quả của việc điều phối tập trung và mở rộng hệ thống trạm vệ tinh.

BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết việc triển khai các trạm cấp cứu vệ tinh là một phần trong Đề án 912 của UBND TP HCM về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp đến năm 2030.

Theo BS Chín, các trạm vệ tinh cần được đầu tư đầy đủ về phương tiện, thiết bị, nhân lực và chuyên môn nhằm sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp, kể cả các tình huống có thương vong hàng loạt.

Với việc ra mắt thêm 2 trạm vệ tinh tại khu vực Bình Dương cũ hệ thống cấp cứu 115 đang từng bước mở rộng ra các khu vực lân cận TP HCM. Khi mạng lưới trạm cấp cứu được phủ rộng, người dân sẽ được hỗ trợ nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi và tăng cơ hội cứu sống trong những tình huống nguy cấp.

"Đây không chỉ là dấu mốc trong công tác tổ chức hệ thống y tế mà còn khẳng định cam kết của ngành y trong việc đặt tính mạng và sức khỏe người dân lên hàng đầu"-BS Chín nhấn mạnh.



