Tin vui cho hàng trăm nghìn người Việt Nam: Cơ hội "hồi sinh" đôi mắt

Một doanh nghiệp Việt Nam công bố về công nghệ ghép giác mạc sinh học, mở ra cơ hội chưa từng có.

Trong bối cảnh nguồn giác mạc hiến tặng khan hiếm, việc Công ty Việt Nam Gen & Cell Technology (VGCT- Thành viên Tập đoàn công nghệ CT Group) công bố thử nghiệm thành công ghép giác mạc sinh học từ lợn sang người trở thành tin vui cho rất nhiều người.

Thống kê cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 500.000 người và khu vực ASEAN có hơn 6 triệu người đang chờ ghép giác mạc. Tuy nhiên, nguồn cung thực tế lại quá ít ỏi: giai đoạn 2023–2025, Ngân hàng Mắt chỉ tiếp nhận khoảng 300 giác mạc hiến tặng (riêng năm 2025 đạt 188 giác mạc).

Để giải quyết bài toán cấp thiết này, Bệnh viện Mắt Trung ương đã ký kết hợp tác chiến lược với VGCT. Mô hình hợp tác công – tư mới trong lĩnh vực y sinh này sẽ tập trung nghiên cứu, nhận chuyển giao công nghệ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm đưa giác mạc sinh học vào ứng dụng thực tế tại Việt Nam.

“Khi có thêm nguồn giác mạc thay thế, đây sẽ là bước tiến rất lớn đối với ngành nhãn khoa. Với sự đồng hành của VGCT, chúng ta có thể tiếp cận một trong những thành tựu quan trọng của y học là chế tạo giác mạc sinh học để ứng dụng trên người. Tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Bệnh viện Mắt Trung ương cũng như ngành mắt Việt Nam lên cấp thế giới”, PGS.TS Phạm Ngọc Đông - ﻿ Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đặng Thị Tươi - Phó Tổng Giám đốc VGCT chia sẻ doanh nghiệp đang triển khai thương mại hóa sản phẩm trong vài tháng tới thông qua mô hình hợp tác 3 nhà với sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, Bộ Y tế cùng nhiều cơ sở nhãn khoa, trong đó có Bệnh viện Mắt Trung ương và các bệnh viện chuyên khoa mắt trên cả nước và khối ASEAN.

“Giá trị lớn nhất của sự hợp tác không chỉ nằm ở việc tăng GDP nhờ đưa hàng trăm ngàn người trở lại cuộc sống làm việc, tăng chỉ số hạnh phúc nhân dân, sự tin tưởng sâu sắc vào Nhà nước, mà còn là cùng xây dựng năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và hình thành mô hình hợp tác công - tư hiệu quả giữa bệnh viện và doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng sang nhiều lĩnh vực y sinh khác của Việt Nam”, TS. Đặng Thị Tươi khẳng định.﻿

Thành lập từ năm 2018, VGCT thuộc CT Group- doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển công nghệ sinh học ứng dụng trong y sinh với nhiều công nghệ mũi nhọn như ghép tạng động vật cho người, liệu pháp tế bào CAR-T, tế bào gốc, nghiên cứu và điều trị ung thư. ﻿