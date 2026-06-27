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Tin vui cho hàng chục triệu người sử dụng bảo hiểm y tế từ ngày 1/7 tới đây

Duy Anh
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Từ ngày 1/7 tới đây, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được BHYT thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay.

Khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được BHYT chi trả 50% mức hưởng

Theo quy định mới, từ ngày 1/7 tới đây, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, trong đó nổi bật là quy định người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng.

Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

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Người dân đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội - Ảnh: VGP

Báo Chính phủ dẫn ví dụ cách tính 1 số trường hợp cụ thể như sau:

Bệnh nhân A có mức hưởng BHYT của đối tượng là 100% chi phí khám chữa bệnh, khi đi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng tại bệnh viện tỉnh cấp xếp cấp cơ bản, thì bệnh nhân sẽ được Quỹ BHYT thanh toán như sau: 1.000.000 đồng x 100% x 50% = 500.000 đồng. Như vậy, phần đồng chi trả của bệnh nhân chỉ còn 500.000 đồng.

Trường hợp bệnh nhân B có mức hưởng BHYT của đối tượng là 80% chi phí khám chữa bệnh, khi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng tại bệnh viện tỉnh cấp xếp cấp cơ bản, thì bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán như sau: 1.000.000 đồng x 80% x 50% = 400.000 đồng. Phần đồng chi trả của bệnh nhân còn 600.000 đồng.

Khi chính sách BHYT chạm đến trái tim người dân

Theo BHXH Việt Nam, thực tế cho thấy, trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, đặc biệt với các bệnh lý nặng, điều trị dài ngày hoặc cần kỹ thuật cao, nếu không có BHYT, nhiều gia đình có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí kiệt quệ về kinh tế. Chính vì vậy, BHYT không chỉ là công cụ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, mà còn là "tấm lá chắn" bảo vệ người dân trước những rủi ro tài chính do bệnh tật.

Tin vui cho hàng chục triệu người sử dụng bảo hiểm y tế từ ngày 1/7 tới đây - Ảnh 2.

Theo thống kê, bình quân mỗi năm, cả nước có khoảng 164,7 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT.

Đáng chú ý, có những trường hợp bệnh hiếm được quỹ chi trả gần 6,7 tỷ đồng; nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ chi phí để duy trì sự sống. Những con số đó không chỉ phản ánh quy mô của chính sách mà còn khẳng định tính nhân văn, công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Không dừng lại ở ý nghĩa tài chính, BHYT còn góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giúp mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế như người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người sống ở vùng khó khăn… có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết.

Những năm qua, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Việt Nam không ngừng được mở rộng, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân. Cùng với đó, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao, thủ tục hành chính được cải cách, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục duy trì và phát triển bền vững chính sách BHYT là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, chủ động tham gia BHYT để tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro về sức khỏe.

Bởi lẽ, giá trị lớn nhất của BHYT không chỉ là những khoản chi trả hàng chục hay hàng trăm triệu đồng, mà chính là sự an tâm, niềm tin và điểm tựa vững chắc cho mỗi gia đình khi không may đối diện với bệnh tật.

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