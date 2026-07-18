Tổng hợp tin tức thế giới ngày 18/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, Pháp hứng dông bão nghiêm trọng, quan hệ Nga - Azerbaijan và căng thẳng khu vực.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 18/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc hai tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đợt không kích thứ bảy nhằm vào Iran và Tehran tuyên bố bắn hạ UAV trinh sát do Mỹ sản xuất; nước Pháp hứng chịu dông bão dữ dội khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hơn 53.000 hộ dân mất điện; Nga và Azerbaijan tuyên bố bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng.

Hai tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz, Mỹ - Iran tiếp tục leo thang

Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục nóng lên khi quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, trong khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu phát nổ sau khi đi qua tuyến hàng hải gài thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Iran về việc hai tàu chở dầu phát nổ do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định thông tin này là “sai sự thật”.

Trước khi xảy ra vụ việc nêu trên, Iran thông báo đã chặn 4 tàu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Theo tuyên bố của IRGC, “trong vài giờ qua, bốn tàu vi phạm, với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, đã tìm cách đi qua eo biển Hormuz và đều bị chặn lại tại chỗ trong một chiến dịch sử dụng kết hợp tên lửa và UAV”.

Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng.

Các cuộc không kích của Mỹ được cho là nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran, đánh trúng nhiều cơ sở hạ tầng tại các tỉnh Hormozgan, Sirik, Ahvaz và Yazd. Theo phía Iran, các đòn tấn công khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

Trong khi đó, Iran tiếp tục đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào một số quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ như Bahrain, Kuwait, Jordan, Oman và Qatar. Tehran cũng cảnh báo có thể mở rộng xung đột sang Biển Đỏ nếu Washington tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của nước này.

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm mạnh, trong khi nhiều tàu thương mại phải đổi hướng hoặc tạm dừng hành trình vì lo ngại mất an toàn.

Iran tuyên bố bắn hạ UAV trinh sát RQ-11 Raven của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát chiến thuật RQ-11 Raven do Mỹ sản xuất tại tỉnh Khuzestan.

(Ảnh minh hoạ)

Theo IRGC, chiếc UAV bị hệ thống phòng không của Iran đánh chặn khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin tình báo. Đây là loại máy bay không người lái cỡ nhỏ được quân đội Mỹ và nhiều quốc gia sử dụng để giám sát chiến trường.

Phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. IRGC đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công các tài sản quân sự, công nghệ và trí tuệ nhân tạo liên quan đến Mỹ nếu các cuộc không kích nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn.

Dông bão tại Pháp khiến ít nhất hai người thiệt mạng

Sau nhiều ngày nắng nóng cực đoan, nước Pháp hứng chịu một đợt dông bão dữ dội khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hơn 53.000 hộ gia đình mất điện.

Mưa lớn, gió mạnh và mưa đá đã gây ngập úng, làm đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, phương tiện giao thông và nhiều công trình hạ tầng. Một số khu vực ở Đông Nam nước Pháp ghi nhận mưa đá có đường kính tới 7 cm, gây thiệt hại nặng cho các vùng trồng nho.

(Ảnh minh hoạ)

Giới chức Pháp khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, tránh tiếp xúc với các đường dây điện bị đứt và tiếp tục theo dõi các cảnh báo thời tiết do nguy cơ mưa giông vẫn còn kéo dài.

Nga và Azerbaijan tuyên bố bình thường hóa hoàn toàn quan hệ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov tuyên bố quan hệ song phương giữa hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn sau thời gian căng thẳng.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị và triển khai đầy đủ Tuyên bố về Hợp tác đồng minh ký năm 2022, đồng thời thu hẹp những bất đồng phát sinh trong thời gian qua.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov tại cuộc hội đàm ngày 17/7 tại Moskva. (Nguồn: mid.ru)

Quan hệ giữa Moskva và Baku từng rơi vào giai đoạn khó khăn sau vụ máy bay Azerbaijan rơi gần thành phố Aktau cuối năm ngoái trong bối cảnh Nga đang đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Hai bên cho biết những vướng mắc trước đây cơ bản đã được giải quyết và sẽ tiếp tục duy trì đối thoại cấp cao trong thời gian tới.



