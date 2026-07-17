Trung Quốc được 'nhắc tên' giữa căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan: Xuất hiện tín hiệu ngoại giao mới?

Liệu Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Campuchia và Thái Lan khi căng thẳng vẫn tiếp diễn dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước?

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, vấn đề này lại thu hút sự chú ý sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo cho Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường về những diễn biến mới nhất dọc biên giới Campuchia - Thái Lan trong cuộc hội đàm song phương tại Bắc Kinh, trong khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố riêng rằng Bangkok “không đóng cửa” đối với vai trò của Trung Quốc trong việc giảm căng thẳng.

Ngày 16/7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường nhân chuyến thăm và tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 tại Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Campuchia - Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) - người đang có chuyến thăm và tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới năm 2026 tại Trung Quốc - tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, vào ngày 16/7/2026. Ảnh: Xinhua

Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Campuchia Manet nhắc lại lập trường của Phnom Penh rằng tranh chấp nên được giải quyết một cách hòa bình.

Theo một tuyên bố của chính phủ Campuchia, ông Manet nhấn mạnh rằng “Campuchia vẫn cam kết giải quyết vấn đề biên giới một cách hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và phù hợp với các công ước, hiệp ước và thỏa thuận hiện có giữa Campuchia và Thái Lan”.

Cuộc trao đổi về biên giới đánh dấu một trong những cuộc thảo luận cấp cao nhất mà Campuchia chính thức nêu vấn đề này với Trung Quốc kể từ khi căng thẳng bùng phát dọc biên giới với Thái Lan hồi năm ngoái.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Bắc Kinh dành cho Campuchia và mô tả hai nước là “những người bạn sắt son”.

“Trung Quốc và Campuchia có mối quan hệ thân thiết như những người bạn sắt son, và hai nước chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của mỗi nước và cùng nhau ứng phó với những bất ổn toàn cầu”, ông Lý phát biểu trong cuộc hội đàm.

Ông nói thêm rằng “Trung Quốc coi mối quan hệ với Campuchia là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc”, nhấn mạnh cam kết của Bắc Kinh trong việc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo Phnom Penh Post, mặc dù cả Campuchia và Trung Quốc đều không đề cập đến việc hòa giải trong các tuyên bố chính thức, thời điểm diễn ra cuộc hội đàm đã làm dấy lên suy đoán rằng Bắc Kinh cuối cùng có thể đóng vai trò ngoại giao lớn hơn trong việc giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á này.

Những đồn đoán càng gia tăng sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - người cũng đang có chuyến thăm Trung Quốc tuần này để tham dự WAIC - cho biết Bangkok sẽ hoan nghênh bất kỳ vai trò mang tính xây dựng nào mà Bắc Kinh có thể lựa chọn đảm nhiệm.

Trả lời truyền thông Thái Lan, ông Anutin cho biết Thái Lan “không đóng cửa” với việc Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải nếu Bắc Kinh muốn giúp giảm căng thẳng giữa Thái Lan với Campuchia.

Ông Anutin nói rằng: “Chúng tôi chưa đề nghị Trung Quốc làm trung gian hòa giải, nhưng chúng tôi cũng không đóng cửa nếu Trung Quốc muốn giúp giảm căng thẳng”, đồng thời nhấn mạnh rằng Thái Lan vẫn ưu tiên giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại song phương trực tiếp.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Thái Lan “không đóng cửa” với việc Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải nếu Bắc Kinh muốn giúp giảm căng thẳng giữa Thái Lan với Campuchia. Ảnh: Pattaya Mail

Bắc Kinh luôn sẵn sàng

Phnom Penh Post nhận định rằng khả năng Trung Quốc tham gia làm trung gian hòa giải không phải là điều hoàn toàn mới mẻ.

Hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công khai tuyên bố rằng Bắc Kinh “sẵn sàng giữ vững lập trường khách quan và công bằng, đồng thời đóng vai trò xây dựng cho sự chung sống hài hòa giữa Thái Lan và Campuchia” trong các cuộc gặp riêng với các ngoại trưởng Campuchia và Thái Lan bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN.

Ông Vương kêu gọi cả hai nước giải quyết những bất đồng một cách hòa bình thông qua đối thoại, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc đối với ổn định khu vực. Kể từ đó, Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời tổ chức các cuộc thảo luận ba bên với sự tham gia của các quan chức cấp cao từ Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc nhằm duy trì hòa bình và xây dựng lòng tin.

Những phát biểu này cho thấy rằng mặc dù Trung Quốc chưa chính thức đề nghị làm trung gian hòa giải, nhưng nước này luôn để ngỏ khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại nếu cả hai bên đều cho rằng vai trò đó hữu ích.



