Tin nóng thế giới hôm nay 28/9: Ukraine đưa robot chiến đấu vào hậu tuyến Nga

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 28/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, eo biển Hormuz, Ukraine triển khai robot chiến đấu vào hậu tuyến Nga.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 28/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến khả năng Mỹ và Iran nối lại đàm phán, cảnh báo của Tehran về việc hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng viễn thông của Ukraine và thông tin Ukraine triển khai robot chiến đấu vào hậu tuyến Nga.

Ukraine triển khai robot chiến đấu vào hậu tuyến Nga

Theo Pravda, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để đưa robot chiến đấu mặt đất (UGV) vào khu vực hậu tuyến của Nga. Cơ quan Công nghệ Quốc phòng Nhà nước Ukraine Brave1 công bố video cho thấy Tiểu đoàn Alter Ego thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 93 sử dụng UAV hạng nặng để “thả” UGV Desantnyk đến vị trí cách tiền tuyến hàng chục km. Brave1 gọi đây là chiến thuật “chuột túi”.

Truyền thông Ukraine cho biết lực lượng này chỉ mất khoảng 10 ngày từ khi lên ý tưởng đến khi triển khai thành công phương án trên. Trước đó, Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine cũng từng sử dụng máy bay ném bom hạng nặng để đưa robot xuống phía sau tuyến phòng thủ của Nga trong chiến dịch Vivaldi. Động thái này cho thấy UAV và các hệ thống robot mặt đất tiếp tục được Ukraine tăng cường sử dụng trong xung đột với Nga.

(Ảnh minh hoạ)

Ông Trump hé lộ thông tin mới về đàm phán với Iran

Ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến có “thêm cuộc đàm phán” với Iran ngay trong tuần này, đồng thời nói Tehran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, ông Trump cho biết Washington có thể tiến hành các cuộc đàm phán mới với Tehran, chỉ ít lâu sau khi ông bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Tôi kỳ vọng có thêm cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được thỏa thuận nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn. Đó là điều mà có lẽ chúng ta đồng ý cách đây một năm. Họ đã chơi quá tay”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận khả năng nối lại cuộc xung đột toàn diện với Iran vẫn còn trên bàn và cho biết, ông “luôn luôn” cân nhắc khả năng tiếp tục các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhắc lại các điều khoản trong kế hoạch hòa bình trước đó và cho biết Tehran cởi mở với khả năng tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo.

Iran dọa hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

Ngày 27/9, Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran cảnh báo các chủ tàu không sử dụng những tuyến đường mà Tehran cho là “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa áp dụng biện pháp hạn chế đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

PGSA cho biết đã nhận được thông tin về việc một số bên thuê tàu gây sức ép buộc tàu thuyền đi qua những tuyến đường không được phép. Cơ quan này cảnh báo hành động như vậy có thể gây thiệt hại về người và của đối với tàu, chủ tàu, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn.

Iran cảnh báo có thể áp đặt hạn chế đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong một thông báo khác, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý eo biển Hormuz cảnh báo nếu các hành vi vi phạm được xác nhận, những công ty liên quan có thể bị đưa vào “Danh sách không tương thích”. Khi đó, việc các tàu thuộc những công ty này đi qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với các hạn chế.

PGSA cũng cho rằng một số hành động của các bên thuê tàu là bất hợp pháp và có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng hải trên tuyến đường thủy chiến lược này.

Nga bị tố tấn công nhà mạng di động lớn nhất Ukraine

Ngày 27/9, nhà mạng di động lớn nhất Ukraine Kyivstar cho biết trụ sở của công ty tại Kiev bị Nga tấn công, trong khi Moskva tuyên bố đã đánh vào một trung tâm dữ liệu của Vodafone Ukraine, trong bối cảnh hai bên tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạ tầng thông tin liên lạc.

Theo Reuters, Kyivstar xác nhận trụ sở của công ty ở Kiev bị tấn công nhưng không có thương vong. Thông tin được công ty cung cấp cho hãng Interfax Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một trung tâm dữ liệu thuộc Vodafone Ukraine, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn thứ hai của Ukraine.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng viễn thông diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu được cho là có giá trị quân sự hoặc hạ tầng quan trọng của đối phương.



