Tin nóng thế giới hôm nay 12/8: Bão Dolphin gây mưa lớn tại Trung Quốc

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 12/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về việc Triều Tiên phóng tên lửa, đàm phán Mỹ - Iran bế tắc, đề xuất của Ukraine và bão Dolphin.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 12/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm cuộc tập trận Mỹ - Hàn, các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp diễn, việc Ukraine chuyển đề xuất chấm dứt xung đột với Nga cho Mỹ và tình hình mưa lớn tại gần 20 tỉnh, thành Trung Quốc do bão Dolphin gây ra.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Ngày 12/8, chỉ vài ngày trước cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Theo Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên phóng tên lửa từ khu vực Wonsan trên bờ biển phía đông của nước này vào khoảng 6h ngày 12/8 (giờ địa phương). Tên lửa bay hơn 700 km trước khi rơi xuống biển.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ dự định tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn từ ngày 17 - 27/8 nhằm đối phó với khả năng hạt nhân và các loại vũ khí ngày càng phát triển của Triều Tiên. Lâu nay, Bình Nhưỡng luôn chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ - Hàn là hoạt động mang tính khiêu khích và diễn tập cho xung đột.

Thêm tàu thuyền bị tấn công khi đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Ngày 11/8, Mỹ và lực lượng Houthi cho biết xảy ra các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào hoạt động vận tải biển, trong bối cảnh triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Iran kéo dài 5 tháng ngày càng mờ nhạt.

Lực lượng Houthi được cho là liên kết với Iran tại Yemen được cho là đã tấn công tàu chở thiết bị quân sự tại eo biển Bab el-Mandeb. Bộ Giao thông Yemen cho biết 4 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng trong vụ tấn công nghi do Houthi thực hiện nhằm vào tàu chở hàng nhỏ Tihamah hôm 11/8.

Hư hại trên tàu chở hàng Tihamah gần Murad, Yemen, ngày 11/8. (Ảnh: Reuters)

Những người thiệt mạng trên tàu Tihamah, thuộc sở hữu của Ai Cập, được cho là những trường hợp tử vong đầu tiên trong một cuộc tấn công của Houthi nhằm vào hoạt động vận tải biển kể từ khi chiến sự Iran bắt đầu.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết một trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ phóng 2 tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa hệ thống điều khiển lái của một tàu chở hàng treo cờ Panama, sau khi con tàu nhiều lần phớt lờ yêu cầu dừng lại vì vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Các nguồn tin hàng hải cho biết con tàu bị tấn công ngoài khơi Pakistan khi đang di chuyển vào Vịnh Oman.

Iran và Mỹ trong khi đó đều gia tăng những tuyên bố cứng rắn. Quan chức an ninh hàng đầu Iran Mohsen Rezaei hôm 11/8 cho biết tuyến hàng hải quan trọng qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa trừ khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến sự.

Ukraine chuyển đề xuất chấm dứt xung đột với Nga cho Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chuyển kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột với Nga cho phía Mỹ, trong bối cảnh cả Moskva và Kiev đều cho rằng nhà đàm phán của Washington sẽ sớm đến thăm 2 nước.

“Chúng tôi đã chuyển đề xuất của mình cho Mỹ”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời kêu gọi Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ cho Kiev, trước hết bằng hệ thống phòng không, và gây áp lực lên Nga để nước này thay đổi kế hoạch, hướng tới việc kết thúc xung đột thay vì kéo dài chiến sự.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Các nhà đàm phán của Mỹ, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, lần cuối đến Moskva vào tháng 1/2025 và vẫn chưa đến thăm Kiev kể từ thời điểm đó.

Ukraine nhiều lần kêu gọi ngừng bắn sau gần 5 năm giao tranh. Nga cũng cho biết muốn một giải pháp hòa bình, nhưng cho rằng mọi giải pháp phải bao gồm việc Ukraine hoàn toàn nhượng lại 4 khu vực mà Moskva tuyên bố chủ quyền cũng như giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột.

Bão Dolphin gây mưa lớn tại Trung Quốc

Ngày 12/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo mưa lớn màu cam - mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau màu đỏ, dự báo mưa xối xả sẽ ảnh hưởng đến 18 đơn vị cấp tỉnh từ Bắc Kinh, Thiên Tân ở miền Bắc tới Quảng Đông, Quảng Tây ở miền Nam, cùng nhiều khu vực miền Trung và miền Đông.

Trong đó, một số khu vực miền Trung và phía Tây tỉnh Hà Nam, đặc biệt dọc các vùng núi, có thể hứng chịu lượng mưa cực lớn lên tới 250-280 mm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo các khu vực tại Chiết Giang, vùng núi An Huy, phía Tây Hồ Bắc, phía Bắc Hà Nam và một số vùng núi phía Nam Hà Bắc cần đặc biệt cảnh giác trước lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các sông vừa và nhỏ.

(Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang, từ 20h ngày 7/8 đến 6h ngày 11/8, lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 215 mm - mức cao nhất từng được ghi nhận đối với một cơn bão đổ bộ vào tỉnh này kể từ năm 1949.

Tại một trạm quan trắc ở thôn Kiển Đầu, huyện Tam Môn, lượng mưa tích lũy cao nhất đạt 970 mm. Riêng lượng mưa trong ngày tại trạm này lên tới 617 mm, phá kỷ lục về lượng mưa trong ngày cao nhất do bão đổ bộ tại Chiết Giang.

Bão Dolphin đã đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang trong chiều tối 9/8. Đây là cơn bão di chuyển quãng đường dài nhất trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, với quãng đường khoảng 6.000 km. Bão hình thành gần Đường đổi ngày quốc tế và có vòng đời lên tới 16 ngày, gấp khoảng 3 lần so với một cơn bão thông thường.

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh cũng hứng chịu mưa lớn do sự hội tụ giữa luồng không khí ấm, ẩm di chuyển về phía Bắc từ rìa bão Dolphin và luồng không khí lạnh di chuyển về phía Nam. Cơ quan khí tượng địa phương dự báo Bắc Kinh có thể hứng lượng mưa tương đương hơn 1/3 tổng lượng mưa cả năm chỉ trong 24 giờ, bắt đầu từ tối 11/8.



