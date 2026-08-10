107 tên lửa dội xuống chỉ trong một tháng, Nga chưa dừng lại: Ukraine cảnh báo kịch bản đáng lo

Theo đánh giá của Serhii "Flash" Beskrestnov - cố vấn của Tổng thống Ukraine về phát triển công nghệ quốc phòng, Nga có thể tiếp tục phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Chuyên gia Beskrestnov đã đưa ra ước tính này trong một video đăng tải trên Facebook vào ngày 5/8, theo thông tin được hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine) dẫn lại. Ông nhấn mạnh con số này là dự đoán cá nhân của mình chứ không phải là dự báo chính thức.

Ông mô tả một cuộc tấn công tên lửa dữ dội của Nga vào đêm 5/8 nhằm vào các địa điểm sản xuất và kho hàng của Ukraine và cảnh báo rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ tiếp tục diễn ra.

"Chúng ta [Ukraine] đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo rất mạnh vào các cơ sở sản xuất, kho hàng của chúng ta… Và cuộc tấn công này sẽ tiếp diễn chừng nào đối phương còn sở hữu tên lửa đạn đạo", ông tuyên bố.

Binh sĩ Nga chuẩn bị tên lửa đạn đạo Iskander-M để phóng trong một cuộc tập trận quân sự. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Beskrestnov lưu ý rằng lực lượng Nga gần đây đã ngừng nhắm mục tiêu vào bất kỳ loại mục tiêu dân sự cụ thể nào, mà tấn công các kho lương thực và vật liệu xây dựng, các địa điểm bán lẻ và các nhà máy sản xuất của Ukraine.

Chuyên gia này ước tính rằng cường độ tấn công hiện tại được duy trì một phần nhờ vào nguồn dự trữ của Nga, và Moscow có thể ổn định ở mức khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

"Theo ước tính của tôi, đối phương có thể phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo vào chúng ta [Ukraine] mỗi tháng," ông nói thêm.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine giải thích rằng Nga thường dựa vào các nguồn tin địa phương để chỉ đạo các cuộc tấn công, tuyển mộ những người theo dõi các địa điểm cụ thể và báo cáo về sự di chuyển của hàng hóa và phương tiện. Ông cho biết, một kế hoạch tương tự đã được thực hiện trước một cuộc tấn công vào chính nhà ông trước đó.

Ông Beskrestnov kêu gọi các doanh nghiệp Ukraine phân tán rủi ro, tránh tập trung số lượng lớn xe tải và hàng hóa tại một địa điểm, nên dựa vào các kho hàng nhỏ hơn và tái cấu trúc hệ thống hậu cần của mình.

Ông nhấn mạnh rằng những biện pháp như vậy sẽ giảm thiểu nguy cơ đình trệ sản xuất và làm thất bại các nỗ lực của Nga nhằm gây ra tình trạng thiếu hàng hóa bên trong Ukraine.

Trang United24Media nhận định, con số mà chuyên gia Beskrestnov đưa ra khá trùng khớp với ước tính sản lượng tên lửa đạn đạo của Nga, vốn ở mức khoảng 100 quả/tháng (khoảng 60 tên lửa Iskander-M cùng với khoảng 40 đầu đạn RM-48U được phóng thông qua hệ thống S-400). Tính đến giữa tháng 7, lực lượng Nga đã phóng 107 tên lửa đạn đạo chỉ trong vòng một tháng, vượt xa sản lượng và làm giảm lượng dự trữ của nước này.

Tác chiến điện tử không thể chuyển hướng tên lửa đạn đạo đang bay tới

Ông Beskrestnov cũng nhấn mạnh rằng các hệ thống tác chiến điện tử không thể làm chệch hướng tên lửa đạn đạo.

“Ngay cả khi tác chiến điện tử có thể làm được điều đó, chúng tôi [Ukraine] cũng sẽ không sử dụng khả năng đó trong các thành phố. Tốt hơn hết là một quả tên lửa bắn trúng khu đất của một nhà máy bỏ trống vào ban đêm còn hơn là một khu dân cư lân cận vì nguy cơ bị nhiễu sóng điện tử”, chuyên gia này giải thích.

Chuyên gia Beskrestnov cũng nhấn mạnh rằng các hệ thống tác chiến điện tử không thể làm chệch hướng tên lửa đạn đạo. Ảnh: MIT Technology Review

Ông Beskrestnov cho biết, công nghệ tác chiến điện tử có thể ảnh hưởng đến bom dẫn đường trên không (KAB), nhưng quá trình này rất khó khăn vì Nga liên tục cải tiến các biện pháp bảo vệ cho hệ thống dẫn đường của mình.

“Không ai dám chuyển hướng một quả bom hạt nhân (KAB) đang bay về phía một nhà máy trong thành phố. Việc chuyển hướng quả bom KAB ra khỏi khu vực đông dân cư sẽ không phá hủy được nó. Nó sẽ rơi xuống lãnh thổ của chúng ta [Ukraine] và gây thiệt hại”, ông nói thêm.

Hồi tháng 6, cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết rằng lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái kiểu Molniya trên các tần số mà hầu hết các hệ thống phát hiện điện tử "không thể nhìn thấy, hoặc nhìn thấy rất kém".

Trong tháng 7 và đầu tháng 8, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Ukraine, cứ vài ngày một lần lại phóng hàng chục tên lửa vào Kyiv. Vào đêm ngày 5/8, Nga đã phóng 4 tên lửa Zircon, 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 115 máy bay không người lái. Hệ thống phòng không Ukraine đã không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa nào.



