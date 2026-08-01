Tin mới nhất về hoạt động của Bamboo Airways

Fanpage chính thức của hãng hàng không Bamboo Airways vừa có thông tin về chuyến bay mới nhất của hãng.

Bamboo Airways tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng khi fanpage chính thức đăng tải hình ảnh chuyến bay VN-A227 từ Macau đến Đà Nẵng với thông điệp tích cực về “hành trình 2 giờ bay” và lời chào tháng 8.

Trong những ngày gần đây, hãng hàng không Bamboo Airways gây chú ý khi nhiều khách hàng phản hồi hệ thống đặt vé của hãng trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm lại gần như không hiển thị chuyến bay khả dụng trong tháng 8.

Tuy nhiên, bài đăng mới nhất trên fanpage Bamboo Airways cho thấy hãng vẫn đang duy trì hoạt động trên một số chặng quốc tế. Trong nội dung đăng trên fanpage, hãng mô tả chuyến bay từ Macau về Đà Nẵng diễn ra trong điều kiện thời tiết “mưa nhẹ nhưng nhiệt độ ấm áp”, đồng thời nhấn mạnh cam kết mang tới cho hành khách “những phút giây hài lòng, trọn vẹn”.

Những hình ảnh tích cực này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường ở hoạt động khai thác của Bamboo Airways. Theo ghi nhận ngày 1/8, khi người dùng tìm kiếm các đường bay như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng hay TP.HCM - Đà Nẵng trên website chính thức của hãng, hệ thống không hiển thị chuyến bay khả dụng để đặt vé trong nhiều ngày của tháng 8.

Đáng chú ý, bài đăng của Bamboo Airways không đề cập trực tiếp đến tình trạng thu hẹp lịch bay hay khả năng dừng khai thác trên diện rộng. Trước đó, Bamboo Airways đã đăng tải thông báo về việc thay đổi lịch khai thác và gửi lời xin lỗi đến hành khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay điều chỉnh trong thời gian qua. Hãng cũng cho biết lượng yêu cầu hoàn vé tăng cao khiến thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.

Không chỉ ở khâu bán vé, hệ thống chăm sóc khách hàng của hãng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh gần đây của nhiều khách hàng, nhiều cuộc gọi tới tổng đài Bamboo Airways trong ngày 31/7 không thể kết nối với nhân viên, trong khi nhiều hành khách tiếp tục để lại bình luận đòi xác nhận lịch bay, chờ hoàn tiền hoặc cần được hỗ trợ.

Diễn biến hiện tại cho thấy Bamboo Airways đang ở giai đoạn tái cấu trúc hoạt động. Bối cảnh này càng đáng chú ý khi hãng bước vào tháng 8 - thời điểm được Bamboo Airways mô tả là “tháng chờ đón tuổi thứ 9 của cánh bay xanh”. Tuy vậy, hãng chưa công bố đầy đủ kế hoạch khai thác trong tháng 8 và những tháng tiếp theo, khiến triển vọng hoạt động của hãng trong ngắn hạn vẫn còn nhiều khoảng trống.