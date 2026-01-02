Tin mới nhất về gần 500 container chè Việt Nam ách tắc tại Pakistan

Thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương cho biết, các lô hàng chè trên trước đó không thể quá cảnh sang Afghanistan do căng thẳng, xung đột tại khu vực biên giới, khiến hàng hóa bị kẹt tại cảng Karachi trong thời gian dài, phát sinh chi phí lớn và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ Hiệp hội Chè Việt Nam và các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan thường xuyên làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan của nước sở tại, gồm Hải quan, Cảng vụ Karachi, Bộ Thương mại Pakistan và các đơn vị chức năng, nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ cho các lô hàng bị kẹt.

Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp ở các cấp để thúc đẩy phía Pakistan sớm có biện pháp xử lý linh hoạt đối với các container chè của Việt Nam; đồng thời gửi công hàm, công thư chính thức tới Bộ Thương mại Pakistan, đề nghị xem xét áp dụng cơ chế đặc thù, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tái xuất hàng hóa sang thị trường thứ ba.

Nếu không xử lý kịp thời, việc gần 500 container chè bị ách tắc tại Pakistan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến người trồng chè. Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý vụ việc, trong đó có việc Thủ tướng gửi thư và dự kiến điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Pakistan nhằm thúc đẩy quá trình giải quyết.

Ngày 31/12/2025, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép miễn trừ quy định tạm dừng quá cảnh hàng hóa sang Afghanistan, đồng thời chấp thuận cho các container hàng hóa của Việt Nam đang bị kẹt tại cảng Karachi được tái xuất sang các cảng biển khác theo đề nghị của doanh nghiệp và các đơn vị logistics liên quan.

Quyết định trên tạo cơ sở pháp lý quan trọng để giải phóng gần 500 container chè của Việt Nam, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại về chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo toàn chất lượng hàng hóa và ổn định dòng tiền trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều biến động.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình triển khai tái xuất trên thực tế, phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Pakistan để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời tăng cường cảnh báo rủi ro thị trường, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.