Đột phá chưa từng có của ngân hàng Việt dành cho các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

Hiện nay, thanh toán số và thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu hướng tất yếu trong các hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, việc triển khai các phương thức thanh toán này đối với người nước ngoài đến Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như hạn chế về điểm chấp nhận thẻ, chi phí thanh toán cao, cũng như sự thiếu tương thích giữa các ứng dụng thanh toán quốc tế.

Trước những rào cản đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Chương trình được thực hiện tại phường Móng Cái 1, Ban Quản lý chợ Móng Cái và Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 200 hộ kinh doanh người Trung Quốc trên địa bàn phường Móng Cái 1 đã được hướng dẫn đăng ký và cài đặt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Vietcombank – One QR. Dịch vụ cho phép khách hàng Việt Nam và Trung Quốc thanh toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam chỉ với một mã QR duy nhất.

Hơn 200 hộ kinh doanh người Trung Quốc trên địa bàn phường Móng Cái 1 được hướng dẫn đăng ký cài đặt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 11 tháng năm 2025, địa phương đón hơn 19,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách nội địa đạt gần 15,8 triệu lượt, khách quốc tế trên 4 triệu lượt.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế trọng điểm, chiếm khoảng 35 – 40% tổng lượng khách quốc tế lưu trú tại Quảng Ninh. Năm 2024, số lượt khách Trung Quốc lưu trú tại địa phương đạt khoảng 551.300 lượt, trong khi lượng khách Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 370.500 lượt.

Các khảo sát gần đây cho thấy lượng khách Trung Quốc tăng từ 15 – 20%, đặc biệt là phân khúc khách cao cấp. Riêng 9 tháng năm 2025, khách Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh đạt gần 428.000 lượt, số lượt qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 249.000 lượt.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đối với người bán, phương thức này giúp mở rộng tệp khách hàng, nhận dòng tiền nhanh, chi phí lắp rẻ hơn. Đối với người mua, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của quốc gia mình để thanh toán theo tỷ giá niêm yết, qua đó kích thích nhu cầu mua sắm và du lịch.

Đồng thời, việc triển khai hình thức thanh toán qua mã QR quốc tế tạo sự tiện lợi, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí đổi tiền, tăng tính minh bạch trong thanh toán, hạn chế rủi ro tiền mặt, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tại các chợ.

Trung Quốc là thị trường lớn của du lịch Quảng Ninh.

Trước đó, tại Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc diễn ra hồi đầu tháng 12/2025, ông Phạm anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN cho biết, dự án kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những dự án kết nối được chờ đợi nhất trong năm 2025.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) nhận định, việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới, và phát triển thương mại, du lịch cũng như hợp tác kinh tế rộng hơn giữa hai quốc gia.