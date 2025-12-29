Dự án tự động lớn nhất Đông Nam Á của doanh nghiệp 5 năm tuổi

Trong bối cảnh nông nghiệp và thủy hải sản Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, logistics lạnh vẫn được xem là một trong những "điểm nghẽn" lớn. Theo mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2025 dự kiến đạt 65 - 70 tỷ USD, trong đó riêng thủy sản vượt mốc 10 tỷ USD, tăng gần 13% so với năm 2024.



Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống logistics lạnh đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt tại các vùng sản xuất trọng điểm như Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ.

Đáp ứng nhu cầu đó, Công ty Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới (NECS) đã tổ chức Lễ khánh thành kho lạnh tự động công nghệ cao tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược đầu tư hạ tầng logistics lạnh của NECS, hướng tới xây dựng trung tâm logistics đa dịch vụ phục vụ chuỗi cung ứng thực phẩm và thủy hải sản Việt Nam.

Đây là kho lạnh tự động ASRS có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa lên tới 110.000 vị trí pallet. Dự án được phát triển theo định hướng công nghệ cao và vận hành xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, EDGE, MSC/ASC, EU Code và FDA.

Đây cũng là kho ngoại quan lạnh công nghệ số đầu tiên được Cục Hải quan chấp thuận, với quy mô hơn 6.000 vị trí pallet, cho phép doanh nghiệp thực hiện các thủ tục ngoại quan ngay tại kho, góp phần rút ngắn thời gian thông quan và tối ưu chi phí vận hành.

Kho lạnh NECS được xây dựng và vận hành hoàn toàn tự động trong môi trường âm sâu, với hệ thống robot và giá kệ thông minh nhiều tầng, được điều khiển bởi các phần mềm quản trị dữ liệu và thuật toán tối ưu.

Toàn bộ quy trình nhập – xuất hàng, quản lý tồn kho, kiểm soát nhiệt độ và truy xuất lô hàng đều được số hóa, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngành logistics

Hệ thống kho vận hành đa dải nhiệt độ từ -22°C - +25°C, đáp ứng linh hoạt nhu cầu bảo quản thủy hải sản, nông sản và thực phẩm chế biến. Bên cạnh dịch vụ lưu trữ, NECS còn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như phân loại, đóng gói, trung chuyển ra cảng biển và hỗ trợ xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp quản lý chuỗi logistics tập trung và hiệu quả hơn.

NECS là doanh nghiệp được thành lập cách đây 5 năm. Ngành nghề kinh doanh chính là kho bãi và Lưu giữ hàng hóa: Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh, kho quan ngoại, kho chiếu xạ, kho khác… kinh doanh bát động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chử sử dựng hoặc đi thuê, đại lý Hải quan.

Doanh nghiệp này nằm ở cửa ngõ miền Tây, liền kề TP.HCM và kết nối với các cụm cảng lớn phía Nam, giúp tối ưu hành trình vận chuyển, rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Hệ thống kho lạnh NECS có quy mô và công nghệ bậc nhất Đông Nam Á, tổng diện tích gần 4,3 hecta. Trước đó, trong năm 2023, doanh nghiệp này đã khánh thành giai đoạn 1 của dự án kho lạnh này. Giai đoạn 1, kho lạnh hoạt động với sức chứa hơn 30.000 pallets và dải nhiệt độ âm sâu -18 đến -20°C, chuyên phục vụ các mặt hàng đông lạnh như thủy hải sản, thịt, trái cây và thực phẩm. Kho được trang bị công nghệ kệ truy xuất tự động (ASRS), đảm bảo quy trình lưu trữ, bảo quản hàng hóa thông minh, chính xác.

NECS xây dựng kho giai đoạn 2 và 3 với gần 115.000 pallets và 18.000 m2 sàn kho, định hướng trở thành một trong những kho lạnh dẫn đầu về sức chứa tại Việt Nam và Đông Nam Á.