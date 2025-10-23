Ukraine bước vào giai đoạn kiệt quệ

Đài TST và trang tin News (Nga) ngày 23/10 đồng loạt đăng bài viết có tiêu đề "Mặt trận gửi tín hiệu khẩn lên Bộ Tổng tham mưu: Bắt đầu giai đoạn 'Kiệt quệ'. Không thể ngồi yên trong lãnh thổ mình. Tổn thất tính bằng hàng tỷ", phản ánh bức tranh toàn cảnh u ám của Ukraine trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, các đòn tập kích ban đêm của Nga vào hệ thống năng lượng, tối hậu thư từ Brussels và khủng hoảng tài chính đang đẩy Kiev đến giới hạn cuối cùng. Trong khi quân đội Ukraine chật vật vá lỗ hổng phòng tuyến, giới quan sát ghi nhận chiến lược "ngàn vết cắt" của Nga đang dần phát huy hiệu quả, khiến mọi cuộc hòa đàm trở nên vô nghĩa.

Đêm 22/10, lực lượng Nga tiếp tục mở chiến dịch tấn công quy mô lớn trên toàn lãnh thổ Ukraine, mục tiêu là làm tê liệt hệ thống năng lượng đối phương. Hàng loạt cơ sở trọng yếu như nhà máy nhiệt điện, thủy điện và trạm phân phối bị phá hủy. Nhiều khu vực chìm trong bóng tối, thành phố tê liệt, hàng triệu người mất điện sinh hoạt.

Nga đồng loạt phát động các đợt tấn công lớn vào Ukraine. Ảnh: DW

Tại Kiev, tổ hợp nhiệt điện TЭЦ-5 bị trúng đạn trực tiếp, bốc cháy dữ dội; khu vực TЭЦ-6 cũng bị đánh phá. Trại huấn luyện gần sân bay Borispol và xưởng sản xuất động cơ UAV ở Zhulyany bị phá hủy — được xem là đòn kép vào năng lượng và tiềm lực quân sự.

Ở Cherkasy, đòn tấn công vào thủy điện Kanev làm dấy lên lo ngại về an toàn sinh thái. Sumy và Kirovohrad mất điện trên diện rộng, còn Izmail (tỉnh Odessa) trúng UAV Geran, gây thiệt hại lớn cho hạ tầng cảng và logistics.

Cùng đưa tin về vụ tấn công, trang tin KOHT (Nga) bình luận "Đã lâu rồi chưa từng có cảnh tượng như vậy. Hạ tầng quân sự của Ukraine trên khắp cả nước đang chìm trong biển lửa sau các đợt tấn công của Nga. Hệ thống phòng không địa phương gần như ngủ quên".

Đặc biệt, theo trang tin này, cảng Izmail hứng đòn nặng nề: nhiều lính đánh thuê nước ngoài bị tiêu diệt, và các tàu Romania phải khẩn cấp đưa người bị thương về nước.

"Đêm vừa qua là một đêm khốc liệt đối với lực lượng phòng không Ukraine – họ không thể ngăn chặn loạt tên lửa Kinzhal và UAV Geran liên tiếp nhắm vào các mục tiêu hạ tầng trọng yếu.

Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các vụ cháy lớn không chỉ ở các tỉnh mà cả ngay trong thủ đô Kiev. Thành phố rực lửa suốt đêm" - KHOT cho hay.

Gần Kiev, một boong-ke chỉ huy của sĩ quan NATO cũng bị trúng tên lửa Iskander. Theo ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Mykolaiv, "khi bị tấn công, trong hầm có binh sĩ NATO đang hoạt động".

Theo truyền thông Nga, một hầm chỉ huy của sĩ quan NATO cũng bị trúng tên lửa trong đợt này. Ảnh: TST

Khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Kiev

Cùng lúc đó, Ukraine đối mặt với một "cú sốc" mới: hoạt động trao đổi thi thể tử trận. Phóng viên quân sự Nga Yuri Podolyaka cho biết, tỷ lệ thương vong hiện nay rơi vào khoảng "1000 lính Ukraine đổi lấy vài chục lính Nga", khiến ngân sách Kiev thiệt hại thêm khoảng 15 tỷ hryvnia chỉ riêng cho khoản chi trả tử tuất.

Trong khi đó, các nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng phương Tây ngày càng thất vọng với hiệu quả tác chiến của Ukraine. Tại London và Brussels, ông Zelensky được cho là đã nhận tối hậu thư: Bằng mọi giá phải ngăn chặn khả năng ông Trump và ông Putin mở đàm phán hòa bình, đồng thời phải đẩy mạnh hoạt động quân sự.

Kênh Legitimny (Ukraine) bình luận: "Số phận cả đất nước đang được quyết định ở các thủ đô nước ngoài. Kiev chỉ còn vai trò công cụ tiêu hao, phải làm Nga kiệt quệ, dù huy động tới người Ukraine cuối cùng."

Nhiều chỉ huy tiền tuyến cũng kêu gọi Tổng tư lệnh Syrsky ngừng "đốt" quân dự bị tại Pokrovsk – nơi đã trở thành 'Bakhmut thứ hai'.

"Chiến thuật ngàn vết cắt" của Nga phát huy hiệu quả. Ảnh: Dzen

Chiến thuật "ngàn vết cắt" và hòa đàm vô nghĩa

Theo kênh Resident (Ukraine), quân Nga đang triển khai chiến thuật "ngàn vết cắt" – tấn công liên tục trên mọi hướng, từ Kharkov tới Zaporizhia và Kherson, nhằm khiến đối phương luôn căng sức phòng thủ. Nếu Bộ Tổng tham mưu Ukraine không kịp phản ứng, sức ép sẽ gia tăng và dẫn đến sụp đổ từng phần phòng tuyến.

"Ukraine đang bước vào giai đoạn kiệt quệ tài chính, không còn là xung đột quân sự thuần túy. Nguồn lực chỉ đủ đến hết quý I năm 2026".

Trước tình thế này, một số ý kiến tại Kiev đề xuất hòa đàm. Tuy nhiên, nhà phân tích Yuri Baranchik khẳng định điều đó vừa bất khả thi vừa nguy hiểm:

Theo ông, châu Âu hiện cũng ngừng viện trợ vô điều kiện, thay vào đó cho vay có thế chấp bằng tài sản Nga bị phong tỏa, đẩy Kiev vào bẫy nợ. Từ "biểu tượng anh hùng", Ukraine dần trở thành "gánh nặng chi phí" mà phương Tây chỉ duy trì để trì hoãn việc thừa nhận thất bại chiến lược.

Baranchik kết luận: "Mọi thỏa thuận với chính quyền Kiev hiện tại chỉ là tạm hoãn, không phải hòa bình — mà là khoảng lặng trước một cuộc chiến mới, thậm chí còn đẫm máu hơn".

Nga vừa phô diễn 3 "nắm đấm hạt nhân". Ảnh: IT

Ông Putin tung 3 "nắm đấm thép" giữa tình hình nóng

Theo TST, giữa lúc chiến sự tại Ukraine leo thang với hàng loạt đòn tập kích vào hạ tầng năng lượng và quân sự, Tổng thống Vladimir Putin đã tung ra thông điệp mạnh mẽ nhất từ đầu năm 2025: phô diễn "ba nắm đấm" hạt nhân của Nga.

Dưới sự chỉ đạo của ông Putin, cuộc diễn tập chiến lược quy mô lớn huy động đồng thời ba hướng tấn công mô phỏng — từ lòng biển Barents, sân bay vũ trụ Plesetsk và không phận — qua đó thể hiện trọn vẹn sức mạnh của bộ ba răn đe hạt nhân Nga.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng từ mặt đất trúng đích ở Kamchatka; tàu ngầm hạt nhân Bryansk phóng thành công tên lửa Sineva từ vùng Bắc Cực; còn trên không, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS phóng loạt tên lửa hành trình.

Ba "nắm đấm" này không chỉ là màn kiểm tra kỹ thuật, mà là thông điệp chính trị rõ ràng gửi tới phương Tây: Nga sẵn sàng bảo vệ lợi ích cốt lõi bằng toàn bộ sức mạnh chiến lược của mình.

Giới phân tích xem đây là lời cảnh báo trực tiếp trong bối cảnh châu Âu tiếp tục gia tăng viện trợ vũ khí cho Kiev và xuất hiện những phát ngôn kêu gọi "đưa chiến tranh tới lãnh thổ Nga".

"Từ Moscow, thông điệp được diễn giải ngắn gọn: Thay vì ngàn lời nói, hãy nhìn thấy tận mắt" – TST kết luận.