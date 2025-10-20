Kiev "sập bẫy" liên hoàn trước 10 vạn quân Nga, Kremlin ra tuyên bố nóng – Lộ dấu hiệu nước thứ ba tham chiến

Đài TST (Nga) ngày 20/10 đưa tin, Ukraine đã phát động nhiều đợt phản công nhằm ngăn bước tiến của quân đội Nga trên các hướng chiến lược quan trọng.

Tuy nhiên, tình hình tại Pokrovsk và Dobropolye hiện được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng: phía Ukraine mất nhiều chốt phòng thủ và toàn bộ hệ thống đường sắt hậu cần. Một lữ đoàn gần như bị xóa sổ trong các đợt tấn công của Nga.

Chiến dịch Pokrovsk được xem là bước ngoặt có thể giúp Nga kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, bắt đầu bằng việc giành quyền kiểm soát Pokrovsk – trung tâm hậu cần then chốt của Ukraine.

Sau đó, các tướng lĩnh Nga dự kiến đánh vòng lên phía đông bắc để bao vây tuyến phòng thủ kéo dài từ Kostiantynivka đến Sloviansk. Theo các nguồn tin quân sự, hơn 100.000 binh sĩ đã được huy động cho chiến dịch này.

Ukraine "sập bẫy" liên hoàn trước 10 vạn quân Nga

Theo phân tích từ "Du kích Donbass", quân đội Nga đã giăng một "cái bẫy chiến thuật" quy mô lớn quanh Pokrovsk.

Bằng cách cố ý để hở một số khu vực ở sườn nam và tây, Nga khiến lực lượng Ukraine tin rằng có cơ hội phản công, từ đó kéo quân vào khu vực được bố trí hỏa lực tập trung. Khi các đơn vị Ukraine tiến sâu, quân Nga đồng loạt khép vòng vây từ ba hướng, cắt đường tiếp tế và cô lập lực lượng chủ lực.

Kết quả, Pokrovsk – điểm trung chuyển hậu cần quan trọng của Ukraine – đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga. Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, Nga giữ vững vị trí trong nhà ga và các công trình phụ cận.

Quân đội Nga đã giăng một "cái bẫy chiến thuật" quy mô lớn quanh Pokrovsk. Ảnh: TST

Ở phía bắc, quân Nga giành quyền kiểm soát khu đầu máy và một số tòa nhà hành chính trên phố Schmidt, hình thành tuyến xuất phát cho đợt tấn công tiếp theo vào khu dân cư phía bắc. Đường tiến dọc phố Zheleznodorozhnaya đã kéo dài hơn hai km.

Lực lượng Nga tiếp tục giành quyền kiểm soát các khu công nghiệp và nút giao đường sắt phía tây Pokrovsk, đồng thời đẩy mạnh áp lực ở khu Lazurny – nơi một nhà trẻ từng được phía Ukraine sử dụng làm điểm tập kết quân.

Ở trung tâm thành phố, các đơn vị Nga tiến dọc phố Chkalov và ngõ Nikolai Boyko; giao tranh giành từng tòa nhà diễn ra khốc liệt, song Nga vẫn giữ được đà tấn công.

Trên hướng Dobropolye, các nhóm xung kích Nga phát triển tấn công vào sườn làng Shakhovo, gây sức ép liên tục dù điều kiện chiến trường khó khăn. Phía Ukraine cố gắng ổn định tình hình tại Vladimirovka và điều dự bị để củng cố phòng tuyến, song sức ép từ hai bên sườn ngày càng lớn.

Tại Nikanorovka, quân Nga được pháo binh và drone yểm trợ đã loại bỏ một số điểm cố thủ, giành quyền kiểm soát một phần cao điểm.

Theo các chuyên gia quân sự, chiến thuật "mở cửa – khép bẫy" của Nga tại Pokrovsk khiến lực lượng Ukraine không kịp rút lui, vừa mất tuyến hậu cần, vừa bị dồn về vùng Slavyansk – nơi địa hình sông nước gây bất lợi cho phòng thủ.

Thực tế, khu vực quanh sông Seversky Donets hiện chỉ còn vài cây cầu tạm, khả năng vận chuyển hạn chế và đều nằm trong tầm pháo Nga. Khoảng cách từ bờ sông tới tiền tuyến chỉ khoảng 10 km, khiến việc tiếp tế trở nên vô cùng rủi ro.

Giới quan sát nhận định phòng tuyến của Ukraine ở đây chỉ có thể trụ được cho đến khi Nga hoàn tất việc áp sát – điều được cho là sắp xảy ra.

Chiến thuật "mở cửa – khép bẫy" của Nga tại Pokrovsk khiến lực lượng Ukraine không kịp rút lui. Ảnh: TST

Kremlin ra tuyên bố nóng

Khi chiến sự leo thang, vấn đề ngừng bắn bất ngờ được đưa trở lại bàn thảo ngoại giao. Điện Kremlin ngày 20/10 đã ra tuyên bố phản hồi đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov xác nhận rằng đề xuất dừng lại tại đường giới tuyến hiện nay đã được nêu trong một số cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington.

Ông Peskov cho biết chủ đề này từng được thảo luận "nhiều lần với những sắc thái khác nhau".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

"Tuy nhiên, lập trường của Nga không thay đổi: mọi quyết định đình chiến phải dựa trên tình hình thực địa, chứ không thể áp đặt từ bên ngoài" - Ông Peskov tuyên bố.

Trước đó, ông Trump nói Nga và Ukraine nên dừng lại ở đường giới tuyến hiện tại, còn hiệp định hòa bình sẽ được ký kết sau.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông công khai kêu gọi chấm dứt xung đột trên các tuyến chiến đấu hiện hữu – điều mà Kiev bước đầu tỏ ý ủng hộ. Tuy nhiên, Nhà Trắng phủ nhận thông tin cho rằng hai bên đã bàn về khả năng nhượng lãnh thổ cho Nga.

Động thái này, theo giới quan sát, cho thấy chiến sự đang dần chuyển sang giai đoạn cân não chính trị, trong bối cảnh cục diện ở Pokrovsk và miền Đông đang nghiêng về phía Moscow.

Lộ dấu hiệu Anh tham chiến

Trong khi đó, một yếu tố mới được ghi nhận trên Biển Đen tiếp tục làm phức tạp bức tranh chiến sự. Theo "Báo Quân sự", phía Ukraine đã bắt đầu sử dụng đồng thời vệ tinh OneWeb (Anh) và Starlink (Mỹ) để điều khiển tàu không người lái Magura trong các chiến dịch tấn công.

OneWeb là mạng vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) hoạt động tương tự Starlink, cho phép truyền dữ liệu trực tiếp qua vệ tinh mà không cần trạm trung chuyển mặt đất. Nhờ đó, tàu không người lái có thể hoạt động xa bờ hàng chục kilômét, kể cả trong điều kiện gây nhiễu mạnh.

Việc kết hợp hai hệ thống giúp đảm bảo độ ổn định liên lạc: nếu một kênh bị chặn, tín hiệu sẽ tự động chuyển sang kênh còn lại. Tuy nhiên, thiết bị OneWeb có kích thước lớn hơn, tiêu thụ điện năng cao và vùng phủ sóng ở Biển Đen vẫn hạn chế.

Dù vậy, theo các chuyên gia, việc sử dụng song song hai hệ thống độc lập này cho thấy Anh đang can dự sâu hơn vào hạ tầng chiến tranh công nghệ cao của Ukraine. Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước leo thang mới, mở rộng phạm vi tham chiến của phương Tây trong xung đột Nga–Ukraine.

(Theo TST, MK)