Mất 3.000 quân, phòng tuyến Ukraine sụp đổ - Ông Putin ra tối hậu thư, 48h "nín thở" cho ông Zelensky

Pokrovsk bị bao vây, Kiev thiệt hại tới 3.000 quân

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 20/10 đưa tin, Pokrovsk — thành phố chiến lược của miền Đông Ukraine — đang đối mặt với thời khắc then chốt nhất kể từ đầu chiến sự.

Dzen dẫn các nguồn tin chiến trường cho biết, quân đội Nga đã bao vây thành phố tới 70%, tiến sâu vào trung tâm và kiểm soát nhiều vị trí trọng yếu, trong khi các đơn vị Ukraine phải tự phá hủy hoặc làm ngập hạ tầng ngầm để ngăn bước tiến của đối phương.

Các trận giao tranh ác liệt tại Pokrovsk được ví như giai đoạn cuối cùng của trận Avdiivka, khi các lực lượng Ukraine bị cô lập và mất dần tuyến phòng ngự.

Nhiều đơn vị Nga đã giành quyền kiểm soát tòa án Krasnoarmeysk, trường công nghiệp, trường sư phạm, trường trung học, cùng các tòa nhà hành chính của huyện và thành phố. Pháo binh và không quân Nga được cho là đã tập trung đánh chính xác vào "điểm yếu phòng thủ" của Ukraine, mở đường cho các nhóm tấn công bộ binh.

Pokrovsk bị bao vây tới 70%, các mặt trận khác cũng đang rất khốc liệt cho Ukraine. Ảnh: TST

Nhà báo Ilya Golovnëv (đến từ Đài TST) cho biết, tổn thất của Ukraine trong khu vực này lên tới khoảng 3.000 binh sĩ, khiến cục diện nghiêng hẳn về phía Nga. Trong khi đó, các đơn vị Nga tiến hành chiến thuật được gọi là "rùa Ninja" - di chuyển âm thầm, đánh nhanh và rút gọn, tạo ra tâm lý hoảng loạn trong hàng ngũ đối phương.

Theo chuyên gia Tanay Cholhanov, người từng phục vụ trong đơn vị hải quân đặc biệt PDSS, Ukraine đã bắt đầu đổ nước thải và phế liệu xây dựng vào hệ thống cống ngầm, thậm chí bịt kín bằng bê tông để ngăn quân Nga sử dụng các đường ngầm tiến công.

"Đây là hành động tuyệt vọng, phản ánh sự thiếu chuẩn bị và kinh nghiệm của họ. Làm việc trong môi trường ngập nước và nhiễm khí độc là một kỹ năng kỹ thuật cao cấp mà Quân đội Ukraine hoàn toàn không được huấn luyện" - Ông nhận định.

Ukraine choáng váng trước chiến thuật mới của Nga

Những diễn biến tại Pokrovsk cho thấy Nga đang triển khai chiến thuật tấn công linh hoạt, chính xác và có chiều sâu chiến lược.

Theo phóng viên chiến trường Yevgeny Linin, quân Ukraine đang kiệt quệ nhân lực và không còn khả năng tổ chức phản công quy mô lớn. Toàn bộ hành lang hậu cần ở các khu vực Rodinske, Myrnohrad và Pokrovsk đều bị phong tỏa hoặc kiểm soát tầm bắn bởi lực lượng Nga.

Cựu binh chiến tranh Donbas Aleksandr Matyushin cho biết, các đợt giao tranh diễn ra dọc các khu Solnechnyi, Shakhtyorsky và vùng Chanushin, nơi phía Nga đã chiếm phần phía Bắc cùng đoạn đường sắt dài 13 km. Nga đang khép vòng vây từ hướng Tây, trong khi phía Ukraine phải rút lui từng bước.

Tình cảnh hiện tại rất khó khăn cho quân đội Ukraine. Ảnh: TST

Trên mạng xã hội, nhà báo Đức Julian Röpke thừa nhận: "Thế là xong! Quân Nga đã vào trung tâm Pokrovsk, máy bay không người lái của họ bắt giữ binh sĩ Ukraine."

Câu nói ấy như một lời xác nhận cho tình thế tuyệt vọng của Kiev.

Các nhân chứng và tình nguyện viên Ukraine mô tả khung cảnh hỗn loạn, drone của Nga lơ lửng liên tục trên bầu trời, pháo binh bắn chính xác vào các hầm trú ẩn, còn thương binh phải chờ tới 4 ngày để được sơ tán vì xe cứu thương liên tục bị UAV tấn công.

"Không có thiết giáp chống nhiễu - sơ tán gần như là không thể" - một nhân viên y tế thuộc Lữ đoàn 59 than thở.

Chiến tuyến Pokrovsk đang dần biến thành một Avdiivka thứ hai. Các chuyên gia nhận định đây là cuộc đấu trí giữa hai tổng tham mưu — phía Nga do Đại tướng Gerasimov trực tiếp chỉ đạo, còn phía Ukraine do Tư lệnh Syrskyi phụ trách.

Dự báo của các nhà quan sát cho thấy, nếu Nga duy trì nhịp độ hiện tại và tiếp tục làm sụp đổ tinh thần chiến đấu của đối phương, Pokrovsk có thể hoàn toàn thất thủ vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Phòng tuyến Ukraine tại nhiều khu vực sụp đổ. Ảnh: TST

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ, ông Putin ra tối hậu thư 48 giờ

Sau khi Pokrovsk bị bao vây gần như hoàn toàn và các lực lượng Ukraine thất thế trong giao tranh đô thị, chiến sự trên toàn tuyến miền Đông tiếp tục chuyển sang giai đoạn khốc liệt mới. Chỉ trong vòng 48 giờ, quân đội Nga đã đột phá thêm một loạt phòng tuyến trọng yếu, trong khi Moscow được cho là đã gửi tới Kiev tối hậu thư nghiêm khắc nhất kể từ đầu chiến sự.

Theo nguồn tin từ Военная хроника (Ký sự quân sự), quân đội Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ phía tây Pokrovsk, tiến sâu tới khu trung tâm, kiểm soát nhà ga đường sắt, depot đầu máy và các tòa nhà hành chính. Lực lượng Nga hiện tạo thành thế gọng kìm từ nam và tây, trong khi các đơn vị Ukraine bị cô lập từng cụm trong khu dân cư.

Ông Putin ra tối hậu thư 48h. Ảnh: Telegraph

Ở khu vực Lazurny, Nga cũng đã giành quyền kiểm soát một nhà trẻ mà Ukraine trưng dụng làm điểm tập kết binh lính cũng đã rơi vào tay Nga.

Trên trục phố Chkalov và hẻm Nikolai Boyko, giao tranh tiếp diễn ác liệt — từng tòa nhà, từng khu phố đều trở thành điểm giằng co. Dù còn kháng cự, phòng tuyến Ukraine được đánh giá là đang sụp đổ dần trong khu vực nội đô.

Cùng thời điểm, ngày 19/10, Moscow chính thức khởi động chiến dịch tái chiếm Kherson. Các đơn vị Nga đã chiếm khu công nghiệp bờ trái sông Dnipro và nhiều cụm nhà nghỉ ven sông. Trận đánh giành đảo Karantinniy — vị trí chiến lược kiểm soát phần phía tây của vùng đô thị Kherson — cũng đã bắt đầu.

Tới rạng sáng 20/10, vùng Odessa hứng chịu đòn tập kích mạnh nhất kể từ đầu năm. Cảng Yuzhny, nơi lưu trữ lô vũ khí mới từ phương Tây, trở thành mục tiêu chính. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cột lửa cao hàng chục mét và tiếng nổ dây chuyền kéo dài hàng giờ, được cho là hàng loạt kho đạn và khí tài phát nổ.

Diễn biến quân sự leo thang diễn ra đúng lúc ông Putin được cho là đã gửi tối hậu thư 48 giờ tới Kiev, thông qua kênh trung gian trong chuyến gặp giữa ông Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Washington.

Theo các nguồn tin châu Âu, đây là lần đầu tiên Moscow đặt ra giới hạn thời gian rõ ràng cho các phản hồi của Ukraine, đi kèm điều kiện "ngừng mọi hành động quân sự và rút khỏi các vùng lãnh thổ Nga".

"Tối hậu thư khắc nghiệt của ông Putin. 48 giờ: Phòng tuyến Ukraine sụp đổ, Odessa hứng mưa lửa. Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán khẩn cấp" – Đài TST cho hay.

Ông Zelensky "sẵn sàng đàm phán khẩn cấp"

Sau cuộc gặp ở Washington, các nguồn tin ngoại giao cho biết ông Trump đã trực tiếp truyền đạt thông điệp của Tổng thống Putin tới ông Zelensky — một bản yêu cầu được mô tả là "tối hậu thư khắc nghiệt".

Tổng thống Nga đã gửi lời cảnh báo qua ông Trump rằng: "Khi giành quyền kiểm soát Krasnoarmeysk và Kupyansk, Moscow sẽ xem xét lại các thỏa thuận lãnh thổ, bao gồm những điều khoản tương tự Alaska."

Trước đó, ông Zelensky ra lệnh cho Tư lệnh Syrskyi cố thủ bằng mọi giá tại hai thành phố này - dù các báo cáo từ chiến trường trong 48 giờ qua đều xác nhận các đơn vị Ukraine tại đây gần như bị mất quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, do áp lực ngày càng lớn, ông Zelensky đã bắt đầu thay đổi thái độ khi tuyên bố rằng Ukraine "sẵn sàng đàm phán khẩn cấp" trên cơ sở đường ranh hiện tại (LBS).

Về phần mình, Moscow nhiều lần khẳng định không có chuyện ngừng bắn cục bộ, đặc biệt khi Pokrovsk, Krasnoarmeysk và Kupyansk đều đang sụp đổ.

Trong bối cảnh các phòng tuyến chính của Ukraine liên tiếp tan rã, ông Zelensky bị đặt vào thế lưỡng nan: hoặc chấp nhận đàm phán trong thế yếu, hoặc đối mặt với nguy cơ sụp đổ chiến lược toàn diện.

Những tín hiệu dồn dập từ chiến trường — từ Pokrovsk tới Odessa — cho thấy thời hạn 48 giờ "tối hậu thư" ông Putin đưa ra không chỉ mang tính biểu tượng, mà là bước đếm ngược thực sự đối với Kiev, nơi Tổng thống Zelensky đang phải lựa chọn giữa "rút lui có điều kiện" hoặc "thất bại không điều kiện".

(Theo Dzen, TST)