Nổ rồi! Kharkov thành "cầu lửa" sau đòn đánh từ Nga - Kiev hứng bị kịch kép, chuyên gia nêu khả năng sơ tán thủ đô

Kharkov rực lửa – "Đúng là sóng thần, mọi người ơi!"

Tình hình tại các mặt trận của chiến dịch quân sự đặc biệt tiếp tục căng thẳng trong ngày 14/10, với những diễn biến dữ dội tại Kharkov và Sumy.

Theo dự án quân sự WarGonzo, từ tối 13/10, lực lượng Nga đã liên tiếp tập kích vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Kharkov bằng bom hàng không điều chỉnh (KAB).

Nhân chứng ghi nhận hàng loạt vụ nổ và đám cháy dữ dội bốc lên từ nhiều khu vực, trong đó có Slobodsky và Saltovsky. Thị trưởng thành phố Igor Terekhov xác nhận nhiều quận đã bị mất điện, một số cơ sở quân sự và dân sự bị phá hủy.

Một người dân địa phương quay video và thốt lên: "Xong rồi, mất điện hết. Trời ơi, sóng nổ lan rộng, mọi người ơi!"

Trên màn hình, những "cột nấm lửa" khổng lồ bốc cao giữa đêm tối, phản chiếu ánh sáng đỏ rực khắp bầu trời thành phố.

Nga tấn công ác liệt vào Kharkov. Ảnh: TST

Các nguồn tin quân sự cho biết, mục tiêu của các đòn đánh là nhằm làm tê liệt hệ thống năng lượng của đối phương. Nhiều khu vực phía bắc và đông Kharkov bị cắt điện trong nhiều giờ.

Cùng thời điểm, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở hướng Volchansk. Nhóm quân "Bắc" (GrV Sever) của Nga được cho là đã tiến dọc bờ trái sông Volchya và sâu vào rừng Sinelnikovsky.

Theo kênh Dva Mayora (Hai sĩ quan), trong một trận đánh khốc liệt, ba binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 57 của Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Tại Kupyansk, giao tranh tiếp diễn trong khu dân cư, khi quân Nga tấn công từ bắc xuống nam nhằm chia cắt tuyến phòng thủ của Ukraine và cô lập các cụm hậu cần.

Sai lầm chí mạng ở Sumy – nhiều nhóm quân Ukraine bị loại bỏ

Trong khi Kharkov chìm trong biển lửa, chiến trường Sumy lại chứng kiến bi kịch khác. Theo nguồn tin quân sự Nga, một nhóm lớn lính tấn công Ukraine đã phạm sai lầm chết người khi phản công vào vị trí của Nga gần khu vực Varachino.

Cuộc phản kích thất bại hoàn toàn – toàn bộ đơn vị tấn công của Ukraine bị loại bỏ, theo kênh Dva Mayora.

Ngoài ra, nhiều UAV tấn công của Nga được ghi nhận đã đánh trúng các mục tiêu tại Shostka, tỉnh Sumy. Trên hướng Melovoye – Khatnee, các đơn vị tấn công của Nga tiến thêm khoảng 600 mét, chiếm được một số dải rừng.

Tại Seversk, quân Nga đang di chuyển quanh các làng Rudnik và Dronovka, được cho là thực hiện kế hoạch bao vây Seversk từ ba hướng.

Nguồn tin từ mặt trận Krasny Liman cũng cho biết quân Nga đã vượt sông Netrius gần Shandrigolovo, mở đường tiến về Novoselovka từ phía bắc.

Ukraine hứng bi kịch kép ở Kharkov và Sumy. Ảnh: DZ

Trên hướng Slavyansk, quân Nga hoạt động tích cực hơn ở khu vực Novomarkovo – cách Chasov Yar 8 km – dọc theo bờ tây kênh Seversky Donets–Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã tiến vào khu dân cư của Mirnograd (Dimitrov) ở mặt trận Pokrovsk – Konstantinovsk, nơi vẫn diễn ra giao tranh ác liệt tại khu Lazurny.

Tại Dnepropetrovsk, phía Ukraine thừa nhận quân Nga đang tiến công có hệ thống, đặc biệt quanh Uspenovka và Novogrigorovka.

Song song, truyền thông Ukraine đưa tin tại tỉnh Kirovograd, các đòn tập kích cũng nhằm vào mạng lưới đường sắt, gây cháy lớn ở Dolinskaya và Novoprazhskaya. Công ty đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia đã buộc phải điều chỉnh lịch trình các chuyến tàu ngoại ô.

Tính đến giữa tháng 10, chiến sự tại đông bắc Ukraine đang chuyển sang giai đoạn leo thang rõ rệt. Nga mở rộng các đợt tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine, đồng thời đạt được nhiều bước tiến chiến thuật trên các mặt trận Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk.

Các nguồn tin từ cả hai phía đều thừa nhận: tình hình trên chiến trường đang biến động nhanh chóng, với mức độ thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine trong nhiều khu vực trọng yếu.

Người dân ở Kiev trú bom. Ảnh: NV

Chuyên gia nói về khả năng sơ tán thủ đô Kiev

Trước tình hình các thành phố lớn liên tục hứng chịu đòn tập kích dữ dội và hạ tầng năng lượng bị tê liệt trên diện rộng, nhiều chuyên gia cho rằng Ukraine có thể phải tính đến kịch bản nghiêm trọng hơn – bao gồm cả việc sơ tán thủ đô Kiev.

Cụ thể, hãng thông tấn RT (Nga) dẫn lời chuyên gia địa chính trị người Anh Alexandr Mercouris cho biết, Ukraine đã không còn đủ khả năng chống đỡ trước các đợt tấn công của Nga.

Ông cho rằng tình hình trên không hiện nay đã nghiêm trọng đến mức Kiev không thể tiếp tục che giấu sự thật, và Ukraine có thể sớm phải tính tới phương án sơ tán dân khỏi các đô thị trọng yếu, trong đó có thủ đô Kiev.

Theo chuyên gia này, các hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp cho Ukraine tỏ ra kém hiệu quả, dù đây vốn là loại vũ khí hiện đại được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thực hiện một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng cung cấp điện cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Theo Moscow, đây là hành động đáp trả sau các cuộc tấn công mà họ gọi là "khủng bố" do lực lượng Ukraine tiến hành nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Tập đoàn nhà nước Ukrenergo thông báo về tình trạng mất điện khẩn cấp tại 10 khu vực, trong đó có Kiev, Poltava và Sumy.

Phó Thủ tướng Yulia Svyrydenko cũng thừa nhận hệ thống năng lượng bị hư hại nặng nề. Tại Kiev, toàn thành phố rơi vào cảnh mất điện, giao thông tê liệt, một số tuyến tàu điện ngầm ngừng hoạt động và các trường học phải chuyển sang học.

(Theo RT, TST)