Phản ứng khẩn cấp: Nga bắn hạ “Tomahawk”, tuyên bố Kiev trả giá – Chuyên gia hé lộ kế hoạch Cuba của Kremlin

Nga bắn hạ tên lửa và cảnh báo "phản ứng khẩn cấp và cứng rắn"

Đài TST (Nga) ngày 14/10 đăng bài viết có tiêu đề "Phản ứng khẩn cấp và cứng rắn của Moscow và Bắc Kinh: Quả 'Tomahawk' đầu tiên bị bắn hạ trên bầu trời Nga. Kiev phải trả giá"

Theo bài viết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một tên lửa được cho là "Tomahawk của Ukraine" trên bầu trời miền Tây nước Nga.

Theo giải thích từ Bộ Quốc phòng Nga, đây thực chất là tên lửa Sapsan – vũ khí mà Kiev quảng bá là sản phẩm tự phát triển, nhưng được giới phân tích phương Tây mệnh danh là "Tomahawk của Ukraine" do có đặc tính tương tự với tên lửa hành trình của Mỹ.

Moscow khẳng định vụ bắn hạ là bằng chứng cho thấy mọi nỗ lực tấn công lãnh thổ Nga đều thất bại. Đài TST dẫn nguồn quân sự cho biết hệ thống phòng không Nga "không chỉ bắn hạ mục tiêu mà còn vô hiệu hóa bệ phóng cùng toàn bộ khu vực triển khai".

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa mệnh danh "Tomahawk của Ukraine" (Ảnh minh họa: Zvezdanews)

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cảnh báo, nếu Washington chính thức chuyển giao Tomahawk cho Kiev, Nga "sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống phóng, kho chứa và trung tâm chỉ huy của Ukraine", đồng thời "đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng".

Phản ứng này được Đài TST mô tả là "tức thời và cứng rắn", không chỉ từ Moscow mà còn từ Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày ra tuyên bố kêu gọi "ngừng cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine", nhấn mạnh việc chuyển giao Tomahawk "sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng và đe dọa an ninh khu vực".

Truyền thông Trung Quốc như Global Times và CCTV đồng loạt cảnh báo Mỹ "đang vượt lằn ranh đỏ" và cho rằng Nga có cơ sở để phản ứng mạnh về mặt chiến lược.

Mảnh vỡ được cho là của tên lửa bị bắn hạ. Ảnh: TST

Sapsan – "Tomahawk của Ukraine" và sự thật về dự án Flamingo

Sapsan là tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung mà Ukraine phát triển trong nhiều năm qua, được Tổng thống Zelensky mô tả là "niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng quốc gia". Tuy nhiên, các chuyên gia Nga cho rằng đây chỉ là bản sao của tên lửa Taurus của Đức, với phần lớn linh kiện nhập khẩu từ phương Tây.

Ngày 19/4, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện đòn tấn công chính xác vào khu thử nghiệm Sapsan và hệ thống phòng không NASAMS bảo vệ, "phá hủy toàn bộ mục tiêu". Sau đó, truyền thông Nga đồng loạt đăng tải tít "Tomahawk đầu tiên bị bắn hạ trên bầu trời Nga" – hàm ý "Tomahawk của Ukraine" đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Sau khi dự án Sapsan rơi vào bế tắc, Kiev công bố tên lửa hành trình Flamingo, mô tả là "vũ khí thế hệ mới" có thể đe dọa Moscow. Tuy nhiên, theo các nguồn quân sự Nga và Đài TST, Flamingo chỉ là bản sao của mẫu FP-5 của Anh, không có khác biệt đáng kể về cấu trúc.

Hệ thống tên lửa Sapsan của quân đội Ukraine. Ảnh: Defense Express

Các nhà máy lắp ráp Flamingo sau đó bị phá hủy trong các đợt không kích của Nga, còn chính truyền thông Ukraine cũng thừa nhận đây chỉ là mô hình trưng bày.

Tờ Die Welt (Đức) dẫn nguồn nói ba tên lửa Flamingo đã được sử dụng trong một vụ tấn công vào căn cứ FSB ở Crimea, song không thể xác minh. Trong khi đó, Telegraph (Anh) đưa tin Mỹ có thể đã chuyển giao cho Kiev 50 tên lửa Tomahawk – trùng với con số mà Nga cáo buộc là "ngụy trang dưới danh nghĩa Flamingo".

Theo kênh Dnevnik Razvedchika, Mỹ muốn tránh phản ứng từ Moscow và Bắc Kinh nên đã dựng "vỏ bọc Flamingo" để hợp thức hóa việc chuyển giao linh kiện, mô-đun dẫn đường và đầu đạn.

Phần thân được gắn nhãn "sản xuất tại Ukraine", còn các thành phần chiến lược vẫn do phương Tây cung cấp. Đây được xem là cách để Washington tiếp tục viện trợ cho Kiev mà không phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

Đại tá Viktor Baranets cho biết, Kremlin đang xet xét khả năng tái triển khai vũ khí chiến lược tại Cuba. Ảnh: Financial Times

Chuyên gia: Phản ứng chiến lược – Moscow tính triển khai vũ khí tại Cuba

Ngay sau khi công bố vụ bắn hạ, giới chức quân sự Nga khẳng định sẽ mở rộng phạm vi răn đe chiến lược nhằm đáp trả các hành động leo thang từ phương Tây.

Kênh VOZMEZDIE dẫn lời Đại tá Nga Viktor Baranets (báo Komsomolskaya Pravda) cho biết Kremlin đang xem xét khả năng tái triển khai vũ khí chiến lược tại Cuba – một động thái được mô tả là "đáp trả tương xứng nếu Mỹ đưa Tomahawk tới gần biên giới Nga".

Theo ông Baranets, Nga đã ký kết các hiệp định hợp tác quân sự với Cuba, Venezuela và Togo, tương tự thỏa thuận trước đó với Triều Tiên. Các thỏa thuận này bao gồm huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo, cung cấp khí tài, tổ chức tập trận chung và cho phép thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ đối tác.

Việc khôi phục trung tâm trinh sát điện tử Lourdes tại Havana cũng được đề cập như một lựa chọn trong khuôn khổ hợp tác quân sự giữa Nga và Cuba.

Đài TST cho biết các bước đi này nằm trong phản ứng trực tiếp của Moscow trước khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

(Theo TST, FT, Polpred)