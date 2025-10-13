Donetsk rực lửa, dấu hiệu hỗn loạn ở Ukraine

Theo cổng thông tin Dzen (Nga), chiến dịch được Kiev tuyên bố là phản công tại khu vực Dobropolie trên thực tế đang biến thành một cuộc phòng ngự khốc liệt.

Các tuyên bố của Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi về việc "giải phóng 180,8 km² Donbass" bị chính dư luận trong nước xem là lời mỉa mai cay đắng.

Theo các nguồn tin chiến trường, quân đội Nga đã củng cố vị trí tại khu vực Pokrovsk và tiếp tục tiến công mạnh. Tại Vladimirovka, một nhóm đặc nhiệm Nga khoảng 75 người được triển khai, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine sụp đổ nghiêm trọng.

Bất chấp tình hình ngày càng xấu, Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn khẳng định đây là "cuộc phản công có kế hoạch". Tuy nhiên, ngay trong nội bộ Kiev, những tiếng nói phản bác đã xuất hiện.

Đại biểu Quốc hội Maryana Bezuhla thẳng thắn cho rằng không có bất kỳ cuộc tấn công nào, mà chỉ là nỗ lực tuyệt vọng nhằm giữ vững phòng tuyến đang lung lay.

"Ban đầu là đột phá, sau đó là phủ nhận, giờ lại là những tuyên bố chiến thắng – và rồi tiếp tục tổn thất mới" - bà viết, nhắc lại thảm bại của "cuộc phản công 2023".

Trên chiến trường, tình hình ngày càng nghiệt ngã. Đêm 12/10, thành phố Chuguyev (tỉnh Kharkov) bất ngờ rung chuyển vì hai đợt tấn công bằng UAV.

Trên chiến trường, tình hình ngày càng nghiệt ngã với Ukraine. Ảnh: TST

Theo ông Sergey Lebedev – điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Mykolaiv – hai UAV đã đánh trúng trường trung học số 2, nơi được cho là chỗ trú tạm của lính đánh thuê nước ngoài.

Nguồn tin địa phương cho biết, sau vụ nổ, "mọi kênh liên lạc đều rơi vào im lặng". Kiev được cho là đang giữ kín thông tin thương vong. Trước đó, trường này từng là điểm tập kết lính đánh thuê từ Mỹ Latinh và Trung Á – những "tình nguyện viên" mà Ukraine dùng để vá lỗ hổng ở mặt trận Kharkov.

Hai đợt tấn công liên tiếp đã san phẳng tòa nhà; theo nhân chứng, "hai xe tải chở túi đựng thi thể đã rời đi trong đêm".

Không lâu sau, Ukraine đáp trả bằng đòn tấn công vào Donetsk. Hai UAV hạng nặng đã phá hủy hoàn toàn trung tâm thương mại Sigma Land, khiến nhiều dân thường thương vong.

Phóng viên chiến trường Dmitry Steshin của Komsomolskaya Pravda bình luận trên Telegram:

"Donetsk lại bị tấn công – giờ họ chỉ còn dựa vào UAV. Gần chục quả rơi xuống khu siêu thị, cả Công viên điêu khắc rèn cũng bị đánh trúng. Từ năm 2022 đến nay, khu này luôn là mục tiêu quen thuộc."

Song song với những thiệt hại ở tiền tuyến, Kiev đang rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Dzen dẫn thông tin từ kênh tin tức Razvedchik, giới thân cận Tổng thống Zelensky đang ồ ạt chuyển tài sản sang châu Âu qua các ngân hàng ở Warsaw, Prague và Vilnius.

Ngoài ra, cũng theo Đài Nga, một số trợ lý của Chánh văn phòng Andriy Yermak bị cáo buộc thương lượng với các quỹ đầu tư tư nhân – dấu hiệu rõ ràng của sự hỗn loạn và mất kiểm soát trong nội bộ quyền lực.

Ông Putin tạo "cơn địa chấn", Mỹ-NATO họp khẩn

Giữa lúc Kiev lâm vào thế phòng ngự tuyệt vọng và Donetsk rực lửa, Moscow bất ngờ tung ra nước cờ mới trên mặt trận toàn cầu – khiến Washington và NATO phải cảnh giác cao độ.

Theo DailyExpress, Moscow đã thay đổi cách sử dụng tên lửa chiến thuật Iskander và Kinzhal nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không Patriot của phương Tây. Các chuyên gia Nga sử dụng dữ liệu quỹ đạo, thông số bay và phần mềm điều chỉnh đường đạn để khiến Patriot "không kịp trở tay".

Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Ukraine Igor Romanenko thừa nhận, tỷ lệ đánh chặn của Patriot tại Ukraine đã giảm từ 42% xuống chỉ còn 6%. Blogger quân sự Yuri Podolyaka bình luận:

"6% gần như là sai số thống kê. Với Patriot – mỗi tên lửa trị giá hàng triệu USD – đây là thất bại nặng nề. Nhưng với Iskander, lại là quảng cáo tốt nhất".

Ngoài ra, theo tờ Aif.ru (Nga), quân đội Nga mới đây cũng tuyên bố phá hủy một số bệ phóng Patriot trong các cuộc tấn công.

Trong bối cảnh ấy, Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev tấn công các cơ sở năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga, cung cấp dữ liệu tình báo và lập kế hoạch chiến thuật – hành động bị giới quan sát xem là "tham chiến gián tiếp" nhưng mang tính can dự rõ rệt.

Nguồn tin từ kênh Legitimny tiết lộ, trong cuộc trao đổi gần đây với Tổng thống Donald Trump, ông Volodymyr Zelensky đã ám chỉ khả năng tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay cả ông Trump cũng thừa nhận: "Chiến tranh phòng không giờ đây không chỉ là chính trị – mà là cuộc chơi của tiền bạc".

Giữa lúc Mỹ và châu Âu còn bàn tính, ông Putin đã ra tay trước. Trong chuyến công tác tại Tajikistan, nhà lãnh đạo Nga bất ngờ tuyên bố về sự xuất hiện của một loại vũ khí mới, nhưng không tiết lộ chi tiết, chỉ nói ngắn gọn rằng "mọi người sẽ sớm biết đến nó".

Theo truyền thông Trung Quốc (Baidu), sau phát biểu này, Mỹ và các nước NATO lập tức mở cuộc họp đánh giá khẩn cấp. Trước đó, Washington tin rằng việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể khiến Moscow phải nhượng bộ. Nhưng tuyên bố của ông Putin đã đảo ngược hoàn toàn thế cờ.

Giới quan sát cho rằng, Nga có thể đã đạt tiến bộ lớn trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm, hoặc đang hoàn thiện các hệ thống chiến lược như tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon hay tên lửa hành trình Burevestnik có tầm bắn không giới hạn.

Một số nguồn tin không loại trừ khả năng Moscow đang sở hữu một loại vũ khí hoàn toàn mới mà thế giới chưa từng biết đến.

Bất luận thực hư ra sao, phát biểu của ông Putin đã trở thành cơn "địa chấn chiến lược" đối với Washington. Nga gửi đi tín hiệu rằng nếu tình hình leo thang, họ sẵn sàng sử dụng những biện pháp răn đe mạnh mẽ nhất – và khi đó, không chỉ Kiev mà cả Mỹ cũng phải gánh hậu quả.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sau đó tuyên bố thẳng:

"Nga hiểu rõ, việc phóng Tomahawk không thể diễn ra nếu không có người Mỹ. Nếu những quả tên lửa đó bay đến Nga, Washington chắc chắn sẽ là bên phải trả giá".

Từ thất bại của Kiev trên chiến trường, đến cuộc chạy đua căng thẳng giữa Moscow và Washington, bức tranh toàn cục đang thay đổi nhanh chóng.

Nga không chỉ phản công bằng hỏa lực, mà còn bằng chiến lược và công nghệ – trong khi Ukraine ngày càng sa lầy trong khủng hoảng, mất dần cả thế chủ động lẫn niềm tin vào tương lai.