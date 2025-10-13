Quân Ukraine rút lui khẩn cấp – số thương vong vượt 500.000 người

Cổng thông tin Dzen và Đài TST (Nga) ngày 13/10 đồng loạt đăng bài viết cho hay, số thương vong của lực lượng Ukraine tại các khu vực giao tranh được cho là đã vượt mốc 500.000 người, trong bối cảnh nhiều đơn vị phải rút lui khẩn cấp khỏi các vị trí ở hướng Pokrovsk và Dobropolye.

Trong báo cáo mới nhất, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi tuyên bố quân đội Ukraine đang phát động phản công tại hai hướng này. Từ mùa hè, Kiev đã huy động lực lượng lớn, bao gồm cả quân đoàn "Azov", nhằm ngăn đà tiến của Nga.

Suốt hai tháng qua, Tướng Syrskyi nhiều lần khẳng định quân Ukraine "thu hẹp vòng vây" quanh Dobropolye, song ngay cả trong Quốc hội Ukraine, nhiều nghị sĩ cho rằng tuyên bố này "thiếu thực tế". Hiện tình hình chiến trường chuyển sang trạng thái hỗn loạn và hoảng loạn, khi các cơ quan chức năng khẩn trương sơ tán khỏi vùng Slavyansk–Kramatorsk.

Tình hình ở Kupyansk và Pokrovsk đang trở nên nguy ngập với Ukraine. Ảnh: TST

Gần đây, ông Syrskyi tiếp tục thông báo quân đội Ukraine đã "giành được 180,8 km² lãnh thổ Donbass và quét sạch hơn 200 km² khỏi các nhóm trinh sát Nga". Tuy nhiên, nghị sĩ Maryana Bezuhla công khai phản đối:

"Phản công nào? Không có chiến dịch phản công nào cả! Chỉ là vài hành động ổn định cục bộ, đạt được chút kết quả nhờ rút bớt lực lượng từ các hướng khác. Ban đầu có đột phá thì nói không có, rồi bảo chỉ là 'rò rỉ'. Sau đó lại tuyên bố đó là 'phản công' bao vây hàng trăm nghìn lính Nga. Giờ thì sắp ca ngợi chiến dịch phản công 2023 – quên kết cục năm đó rồi sao?"

Thực tế, tình hình trên chiến trường còn nghiêm trọng hơn những gì các nghị sĩ Ukraine thừa nhận. Đến tối 11/10/2025, quân đội Nga đã kiểm soát hai khu dân cư Balagan và Kazatskoye tại Donetsk.

Ukraine mất quyền quản lý mỏ than Pokrovsk – một trong những cơ sở lớn và tiềm năng nhất của ngành công nghiệp than nước này. Theo truyền thông Nga, việc mất mỏ này là "đòn giáng nặng nề" vào toàn bộ ngành luyện kim của Ukraine.

Ngoài ra, Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Dobropolye, giành lại nhiều vị trí, bao gồm các khu dân cư Vladimirovka và Dorozhnoye.

"Quân đội Nga đã giành được Dorozhnoye, đẩy lùi các nhóm phản công 2–3 người của Ukraine bằng UAV, đồng thời kiểm soát Vladimirovka và khu vực phía nam tới Novotoretskoye" – Kênh Nhật ký chiến trường "Dnevnik Desantnika" cho biết.

Theo nguồn tin "Donbass Partisan", phía bắc Kotlino, quân Nga đã tiến sâu thêm 900 m; còn tại hướng Kazatskoye, lực lượng Nga mở rộng thêm 1 km. Cùng lúc, Ukraine bắt đầu sơ tán dân cư khỏi khu vực Slavyansk–Kramatorsk và chuẩn bị di dời cơ quan nhà nước, lưu trữ và ngân hàng khỏi Slavyansk – theo cựu chiến binh Wagner Condottiero.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Syrskyi. Ảnh: Kyiv Post

"Giữ bằng mọi giá" – Lệnh tuyệt vọng từ Kiev

Phóng viên chiến trường Yevgeny Poddubny của kênh Rossiya 1 cho biết tất cả các tuyến đường từ Krasnoarmeysk đến Dimitrov hiện đều nằm dưới hỏa lực hoặc bị phong tỏa:

"Rất có thể vòng vây sắp khép lại. Quân Ukraine hoặc phải rút với tổn thất nặng nề, hoặc bị bao vây hoàn toàn trong khu vực Krasnoarmeysk–Dimitrov."

Theo trang tin Voennaya Khronika, Ukraine đang điều ít nhất hai lữ đoàn – 144 và 154 – từ hướng bắc (Sumy, Chernihiv) về Pokrovsk. Nếu thông tin này được xác nhận, điều đó có nghĩa Tư lệnh Oleksandr Syrskyi sẵn sàng "đánh đổi" hai khu vực để giữ Pokrovsk.

Động thái này được giới quan sát gọi là "lệnh tuyệt vọng" từ Kiev – khi Bộ chỉ huy Ukraine buộc phải rút quân khỏi các vùng phòng thủ chiến lược ở phía Bắc để giữ bằng mọi giá tuyến Pokrovsk, nơi được xem là "chìa khóa" cho toàn bộ mặt trận miền Đông.

"Trong ngắn hạn, đây là quyết định hợp lý – Pokrovsk là tuyến then chốt, mất thành phố này Nga sẽ mở đường đến Pavlograd và Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, về lâu dài, đó là bước đi nguy hiểm: phòng tuyến phía bắc bị suy yếu, nguy cơ Nga tiến tới Sumy và Chernihiv, thậm chí đe dọa trực tiếp hậu cần đến Kiev", Voennaya Khronika bình luận.

Nga đang tiến hành các cuộc tấn công ác liệt để giành thế áp đảo trên chiến trường. Ảnh: TW

F-16 xuất trận – Nga dùng bom năng lượng lạ

Theo các nguồn tin Nga, để đối phó với đà tấn công gia tăng, không quân Ukraine đã bắt đầu triển khai máy bay F-16 trong các đợt không kích – loại chiến đấu cơ đắt đỏ do NATO viện trợ, vốn được Kiev tránh sử dụng gần tiền tuyến vì lo ngại rủi ro tổn thất. Hiện khoảng 80% số chuyến bay tác chiến của Ukraine được thực hiện bởi máy bay NATO, trong khi lực lượng không quân nội địa gần như đã cạn kiệt.

Phía Nga được cho là đã bắn phá các khu vực sân bay và vị trí xuất kích F-16 của Ukraine, coi đây là phản ứng trực tiếp trước đợt không kích mới.

Cùng thời điểm, truyền thông Nga cho biết quân đội nước này đã sử dụng một loại "bom chưa xác định" có đặc tính đặc biệt: tạo ra sóng xung kích năng lượng mạnh, có thể xuyên phá và phá hủy các căn cứ ngầm của đối phương. Giới quan sát cho rằng đây có thể là một trong những loại vũ khí mới mà Nga thử nghiệm tại mặt trận Donbass.

Nguồn tin từ kênh "Archangel Spetsnaza" cho biết tình hình chiến sự tại Vladimirovka đang rất căng thẳng.

Quân Ukraine thuộc tiểu đoàn 225 liên tục tổ chức tập kích, đồng thời bố trí phục kích ở khu vực Mayak, trong khi các nhóm trinh sát Nga cũng hoạt động sâu trong hậu phương đối phương. Tại Toretsk, lữ đoàn dù 82 của Ukraine được cho là đang chuẩn bị phản công.

Đáng lưu ý, sau 3 ngày mưa lớn, tuyến hậu cần của Ukraine gần như tê liệt, đất bùn khiến xe cộ chỉ có thể di chuyển trên đường đá hoặc sỏi, còn hầu hết các tuyến vòng đều bị phá hủy, biến thành "đường tử thần" với tốc độ tối đa chỉ 50–60 km/giờ. Xe bánh lốp mất khả năng cơ động, mọi điểm dừng đều trở thành mục tiêu cho UAV.

Tình hình này tạo thuận lợi cho drone FPV của Nga, do các tuyến vận chuyển trở nên hẹp và dễ đoán. Tuy nhiên, tốc độ tấn công của Nga cũng giảm đáng kể do điều kiện khắc nghiệt.

"Đường tiếp tế quanh Pokrovsk từ lâu đã là điểm yếu. Phần lớn xe của Syrskyi là xe bọc thép bánh lốp – cực kỳ dễ bị tiêu diệt bởi UAV hoặc pháo 152 mm. Càng di chuyển, càng dễ bị đánh. Hậu quả là thiếu tiếp tế, mất phương tiện, rồi lại điều thêm xe – một vòng luẩn quẩn không lối thoát" – Kênh tin tức "Voennaya Khronika" cho hay.

Bên cạnh đó, theo phóng viên chiến trường Ruslan Tatarnov ("Whisper of the Front") cho biết lực lượng Ukraine ở Kupyansk đã rơi vào cái bẫy đang dần khép kín:

"Quân Ukraine chỉ còn kiểm soát khu vực hình thang từ phố Bệnh viện đến Trường cao đẳng Giao thông trên phố Sinh viên. Quân Nga đã tiến đến phố Bohdan Khmelnytsky ở phía nam thành phố. Giai đoạn chính của chiến dịch tấn công vào Kupyansk đã bắt đầu".