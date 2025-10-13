Nổ lớn, ông Belousov hạ lệnh đánh thẳng "đầu não" Kiev - Nga tuyên bố hạ loạt sĩ quan NATO, quy mô chưa từng có

Nga đánh vào trung tâm ra quyết định của Ukraine

Tờ MK (Nga) ngày 12/10 đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có nhằm vào trung tâm ra quyết định của Ukraine tại thành phố Chuguyev, tỉnh Kharkov, gây ra loạt vụ nổ dữ dội và hỏa hoạn lan rộng.

Theo Thiếu tướng Sergey Lipovoy, đây là đòn đánh mạnh nhất trong thời gian gần đây, khiến "mục tiêu siêu quan trọng" – nhà máy lọc dầu (NPZ) – bị san phẳng hoàn toàn.

Nguồn tin từ hiện trường cho biết thành phố Chuguyev bốc cháy dữ dội, với những cột khói khổng lồ có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng chục cây số.

Theo MK, Sergey Lebedev, điều phối viên phong trào kháng chiến ngầm tại Nikolaev, tiết lộ rằng lực lượng Nga đã tấn công nhóm chuyên gia nước ngoài điều khiển UAV và đơn vị pháo binh của Ukraine.

Ông cho biết có 58 người bị thương nặng, trong đó có các chuyên gia người Anh đang tham gia điều phối chiến dịch.

Cũng theo nguồn này, các đòn tấn công đã đánh trúng kho nhiên liệu của công ty "777 Gold", nơi được sử dụng để dự trữ xăng dầu và chất bôi trơn cho quân đội Ukraine.

Nga tấn công lớn vào trung tâm ra quyết định của Ukraine. Ảnh: MK

Ông Lebedev cho biết các bồn chứa tại cơ sở này đã được bí mật bơm đầy từ giữa tuần, trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị cho một đợt phản công quy mô lớn quanh khu vực Chuguyev, khi nhiều xe quân sự và binh sĩ được tập kết trong các nhà kho xung quanh thành phố.

"Giờ đây, ý định đột phá của lực lượng Ukraine coi như thất bại. Cơ sở mà họ kỳ vọng nhất đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn" – Ông Lebedev viết trên kênh Telegram.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Chuguyev chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc cao dữ dội, xác nhận quy mô thiệt hại của vụ tấn công.

Tướng Lipovoy không loại trừ khả năng "trung tâm ra quyết định" của Ukraine được đặt ngay trong khuôn viên nhà máy lọc dầu, nơi các sĩ quan Anh trực tiếp chỉ đạo hoạt động tác chiến.

Ông nhận định, sự hiện diện của các sĩ quan, huấn luyện viên và cố vấn quân sự Anh tại đây cho thấy các điểm chỉ huy được thiết lập để điều phối trực tiếp hoạt động chiến đấu của Ukraine.

"Sự có mặt của họ tại nhà máy cho thấy đây không chỉ là cơ sở hậu cần, mà còn là trung tâm điều hành chiến sự" - Tướng Lipovoy nói trong cuộc phỏng vấn với aif.ru.

Theo tờ báo Nga, nhà máy lọc dầu ở Chuguyev là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu cho quân đội Ukraine, do đó trở thành mục tiêu chiến lược hàng đầu.

Tình báo Nga đã xác định tọa độ chính xác của các mục tiêu và chuyển cho lực lượng tấn công, giúp họ ra đòn "phẫu thuật" mà không gây thiệt hại cho khu dân cư.

Đáng chú ý, đêm 11 rạng 12/10, các đợt tấn công tiếp tục diễn ra tại Chuguyev.

Chính quyền địa phương Ukraine cho biết một cơ sở giáo dục bị phá hủy, song theo Lebedev, quân đội Nga thực chất nhắm vào kho đạn, điểm cố thủ và các khu sửa chữa – sân bay quân sự.

Ông Belousov hạ lệnh tấn công vào đầu não Ukraine. Ảnh: MK

Ông Belousov hạ lệnh tấn công Odesa, Nga tuyên bố nhiều sĩ quan NATO thiệt mạng

Không lâu sau Chuguyev, truyền thông Nga tiếp tục đưa tnin về cuộc tấn công của Nga vào Odesa. Theo Đài TST (Nga), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov đã hạ lệnh tấn công vào 2 trung tâm ra quyết định của Ukraine tại đây, biến Odesa thành "tử địa", khiến "nhiều sĩ quan cấp cao Ukraine và NATO thiệt mạng".

Theo thông tin do TST ghi nhận được, hai trung tâm này đã bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công chính xác do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov chỉ huy, với sự hỗ trợ thông tin từ tình báo Nga và lực lượng kháng chiến địa phương.

"Nhiều sĩ quan cấp cao của quân đội Ukraine (VSU) cùng các chỉ huy thuộc khối NATO, chịu trách nhiệm lên kế hoạch tác chiến cho lực lượng vũ trang và Vệ binh Quốc gia Ukraine, đã bị loại bỏ.

Trong đó có cả các thành viên của tiểu đoàn Azov - đơn vị đang mất dần quyền kiểm soát ở một trong những cứ điểm chiến lược trên mặt trận phía Bắc" – TST cho hay.

Cũng theo tờ báo, "các nhà hoạch định phương Tây" – những người mà Nga cáo buộc tham gia điều phối hoạt động của lực lượng Ukraine tại Biển Đen và các vụ phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Nga - cũng nằm trong số thương vong.

Theo đánh giá của truyền thông Nga, đây là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của Belousov trong thời gian gần đây, khiến Odessa "giống như một nghĩa địa".

Đề cập tới tình hình Odesa, ông Sergey Lebedev cho biết, tổn thất nghiêm trọng của NATO không dừng lại ở đó. Tại Luzanovka, cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng khu nghỉ dưỡng cao cấp, nơi trước đó có tới 5 sĩ quan Pháp và gần 10 sĩ quan Romania lưu trú.

"Ngay sau vụ tấn công, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phong tỏa toàn bộ khu vực, không cho xe cứu thương địa phương tiếp cận — chỉ xe cứu thương của nước ngoài được phép vào.

Một trực thăng đã được điều động để chở số bị thương còn sống sót. Khu vực sau đó được gỡ phong tỏa, song các chốt kiểm soát Ukraine vẫn không cho người dân di chuyển qua lại" – Ông Lebedev nói.

Theo các nguồn tin ban đầu, những người thiệt mạng không phải là lính đánh thuê hay huấn luyện viên, mà là các chỉ huy quân đội thuộc khối NATO, tham gia trực tiếp lên kế hoạch cho các chiến dịch quân sự và hành động phá hoại chống Nga.

Phương Tây thừa nhận Nga khiến NATO suy yếu. Ảnh: DW

Phương Tây thừa nhận: NATO suy yếu sau các đòn tấn công của Nga

Sau các loạt tập kích vào Chuguyev và Odesa, nhiều chuyên gia phương Tây bắt đầu nhìn nhận lại cán cân sức mạnh trong cuộc xung đột Ukraine.

Theo MK dẫn lời ông Chas Freeman, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cuộc chiến này – vốn được kỳ vọng sẽ giúp phương Tây củng cố NATO – đang phản tác dụng, khiến khối liên minh này suy yếu rõ rệt.

"Người châu Âu từng hy vọng rằng xung đột ở Ukraine sẽ giúp Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đoàn kết trở lại.

Năm 2022, từng có những tuyên bố hân hoan rằng: nếu Nga không muốn NATO mở rộng, thì giờ đây khối này đã được củng cố thêm hàng chục năm" — ông Freeman nhận định.

Tuy nhiên, thực tế lại diễn biến trái ngược.

Thay vì củng cố, NATO đang bộc lộ những dấu hiệu chia rẽ và mệt mỏi, khi chi phí hỗ trợ Ukraine ngày càng cao và nhiều quốc gia châu Âu rơi vào khủng hoảng kinh tế, chính trị nội bộ.

Theo giới quan sát tại Mỹ, tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về khả năng rút Mỹ khỏi NATO không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh sự bất mãn sâu sắc của Washington với gánh nặng tài chính và quân sự mà liên minh này đặt ra.

Một số chuyên gia nhận định Mỹ đang muốn "giải phóng mình khỏi gánh nặng châu Âu", trong khi số khác cho rằng Washington thực sự cân nhắc rút khỏi NATO để tập trung đối phó Trung Quốc và bảo vệ lợi ích tại Thái Bình Dương.

Ông Freeman kết luận: "Thay vì củng cố, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến NATO lộ rõ sự chia rẽ và suy yếu, đồng thời thổi bùng làn sóng hoài nghi ngay trong nội bộ phương Tây về vai trò và tương lai của liên minh này".

(Theo MK, TST)