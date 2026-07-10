Tin hot cho người dùng Việt Nam: Netflix đang cho dùng miễn phí, vào đăng ký ngay

Động thái của Netflix được xem là một bước đi đầy bất ngờ nhằm thu hút làn sóng người dùng mới tại thị trường Việt Nam.

Một tin vui cực kỳ lớn dành cho các tín đồ mê phim ảnh tại Việt Nam. Nền tảng xem phim trực tuyến hàng đầu thế giới Netflix vừa bất ngờ tung ra chương trình khuyến mại lớn: Cho phép người dùng trải nghiệm miễn phí mọi gói dịch vụ trong vòng 30 ngày với giá 0 đồng.

Sau một thời gian dài siết chặt chính sách và thắt lưng buộc bụng tại nhiều thị trường toàn cầu, động thái này của Netflix được xem là một bước đi đầy bất ngờ nhằm thu hút làn sóng người dùng mới tại thị trường Việt Nam.

Ghi nhận thực tế từ giao diện đăng ký, biểu ngữ "Dùng thử 30 ngày với giá 0 đ" đã chính thức xuất hiện nổi bật tại bước lựa chọn gói dịch vụ.

Lưu ý, chương trình trải nghiệm này chỉ áp dụng giới hạn dành riêng cho TÀI KHOẢN MỚI (Người dùng chưa từng đăng ký dịch vụ hoặc sử dụng email mới để tạo tài khoản trên hệ thống).

Chi tiết các gói dịch vụ được áp dụng 0 đồng

Theo hình ảnh cập nhật mới nhất từ hệ thống, người dùng mới có quyền lựa chọn bất kỳ gói dịch vụ nào để trải nghiệm trong 30 ngày đầu tiên mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Dưới đây là thông số chi tiết các gói để bạn dễ dàng lựa chọn:

Lời khuyên: Vì đây là chương trình dùng thử 0 đồng cho mọi gói, bạn nên ưu tiên chọn gói Cao cấp (Premium) để có thể trải nghiệm chất lượng hình ảnh tốt nhất (4K Remux, HDR) và hệ thống âm thanh vòm sống động nhất.

Hướng dẫn chi tiết cách nhận 30 ngày dùng thử miễn phí

Để kích hoạt thành công chương trình này, người dùng chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Truy cập trang chủ

Sử dụng trình duyệt web trên máy tính hoặc điện thoại, truy cập vào trang chủ chính thức của Netflix hoặc mở ứng dụng Netflix đã tải về.

Bước 2: Tạo tài khoản mới

Nhập một địa chỉ Email mới (chưa từng đăng ký Netflix trước đây) và thiết lập mật khẩu để khởi tạo tài khoản.

Bước 3: Chọn gói dịch vụ bất kỳ

Tại màn hình "Chọn gói dịch vụ bất kỳ để thử", bạn sẽ thấy dòng chữ đỏ thông báo "Dùng thử 30 ngày với giá 0 đ". Hãy chọn gói phù hợp (khuyến khích chọn Cao cấp) và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Liên kết phương thức thanh toán

Thiết lập thông tin thanh toán (qua thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế Visa, Mastercard hoặc các ví điện tử được hỗ trợ). Hệ thống sẽ không trừ bất kỳ khoản phí nào của bạn tại thời điểm này (hiển thị rõ số tiền thanh toán là 0 đ).

Bước 5: Hoàn tất và trải nghiệm

Sau khi liên kết thành công, tài khoản của bạn sẽ ngay lập tức được kích hoạt thời hạn 30 ngày xem phim hoàn toàn miễn phí.

Mẹo nhỏ cho bạn: Hệ thống sẽ tự động gia hạn và thu phí (theo mức giá của gói bạn chọn) sau khi hết thời gian 30 ngày dùng thử.

Nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng trả phí, bạn có thể chủ động bấm Hủy tư cách thành viên bất cứ lúc nào trong cài đặt tài khoản trước khi thời hạn 30 ngày kết thúc mà không hề mất một đồng chi phí nào.

Để tránh bị trừ phí không mong muốn, người dùng nên ưu tiên chọn ví điện tử Momo để liên kết, sau đó nhấn hủy đăng ký ngay sau khi thành công.﻿

Hiện tại phía Netflix chưa công bố thời hạn kết thúc của chương trình ưu đãi đặc biệt này. Hãy nhanh tay chia sẻ thông tin này đến bạn bè, người thân để cùng nhau tận hưởng kho phim bom tấn chất lượng cao hoàn toàn miễn phí ngay hôm nay.