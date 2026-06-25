Một nghiên cứu mới cho thấy tín hiệu liên quan đến sự sống thông minh ngoài hành tinh có thể đã bị biến đổi trước khi đến được Trái Đất.

"Nghịch lý Fermi", một câu đố lớn trong thiên văn học liên quan đến sự sống ngoài hành tinh, có thể được giải thích bởi một nghiên cứu mới trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal.

Cụ thể hơn, vào năm 1950, nhà vật lý lừng danh Enrico Fermi đã đặt ra vấn đề: Các mô hình vũ trụ học đáng tin cậy cho thấy với kích thước của vũ trụ, phải có rất nhiều hành tinh có khả năng sinh sống và hỗ trợ sự sống. Nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu công nghệ nào từ bất cứ hành tinh nào khác. Vậy người ngoài hành tinh đang ở đâu?

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học phát hiện ra rằng thời tiết không gian do ngôi sao mẹ của các hành tinh có sự sống có thể là thủ phạm.

Tín hiệu từ các nền văn minh ngoài hành tinh có thể đã bị biến đổi rất nhiều trước khi chạm đến Trái Đất - Ảnh: Caltech/IPAC

Tác động từ ngôi sao có thể làm "loãng" tín hiệu vô tuyến bằng cách phân tán năng lượng của chúng trên một dải tần số rộng hơn và khiến chúng khó phát hiện hơn.

"Nếu tín hiệu bị "làm loãng" bởi môi trường xung quanh ngôi sao, nó có thể lọt xuống dưới ngưỡng phát hiện của chúng ta, ngay cả khi nó vẫn tồn tại. Điều này có thể giúp giải thích một số hiện tượng im lặng sóng radio mà chúng ta đã thấy trong các cuộc tìm kiếm dấu hiệu công nghệ" - tác giả chính Vishal Gajjar từ Viện SETI (Mỹ) giải thích.

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu đã phân tích cách mà thời tiết không gian ảnh hưởng đến liên lạc giữa tàu vũ trụ và Trái Đất trong hàng thập kỷ qua.

Tiếp theo, họ dùng dữ liệu này để xác định các ngôi sao giống Mặt Trời nói chung có thể biến đổi tín hiệu công nghệ cùng loại như thế nào.

Sau đó, họ chuyển sự chú ý sang các sao lùn đỏ loại M, loại sao phổ biến nhất trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta. 3/4 các ngôi sao trong thiên hà là sao lùn đỏ, một số đã tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ, đem lại nhiều thời gian cho sự sống thông minh phát triển.

Quá trình này đã khẳng định rằng các tín hiệu công nghệ chạm đến Trái Đất không còn giống như những gì khoa học dự đoán nữa.

Một trong những cách các nhà thiên văn học vẫn thường áp dụng để săn tìm sự sống ngoài hành tinh là tìm kiếm các tín hiệu băng tần rất hẹp, vốn là các đỉnh trong công suất của bức xạ vô tuyến. Đỉnh này thường chỉ bao phủ một vài hertz.

Nhưng nếu một tín hiệu bị ngôi sao mẹ biến đổi, nó sẽ không còn nằm trong băng tần tiềm năng này nữa.

Vì vậy, đơn giản là các nhà khoa học đã tìm sai loại tín hiệu.