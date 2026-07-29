Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao Mỹ đưa ra nhiều phát biểu khác nhau về tình trạng kho dự trữ đạn dược của nước này. Việc các đối thủ nhận thấy Mỹ phải tiêu tốn quá nhiều vũ khí trong cuộc chiến kéo dài có thể dẫn đến những tính toán mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ngay trước khi Washington triển khai chiến dịch tấn công Iran, tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, bày tỏ lo ngại về nguy cơ chiến dịch quân sự mới sẽ tiếp tục làm suy giảm kho dự trữ đạn dược của Mỹ.

Vị tướng này nói rằng, kho dự trữ của Mỹ vốn đã suy giảm sau nhiều năm viện trợ vũ khí cho Ukraine và Israel. Nếu Mỹ tiếp tục chiến sự, áp lực đối với năng lực bảo đảm hậu cần sẽ gia tăng đáng kể.

Cảnh báo này ngày càng được chú ý, khi cuộc chiến với Iran chưa có dấu hiệu kết thúc như kỳ vọng của Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định Mỹ vẫn sở hữu lượng đạn dược rất lớn. Cuối tháng 7, ông tuyên bố quân đội Mỹ đang ở "trạng thái rất tốt", đồng thời cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã chuyển giao "lượng vũ khí chưa từng có tiền lệ" cho các đồng minh. Tuy nhiên, ngay trong phát biểu này, ông cũng thừa nhận Mỹ vẫn cần bổ sung thêm một số loại đạn dược công nghệ cao.

Quan điểm tương tự được Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Waltz đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News cuối tuần qua. Ông nói rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tiếp quản một quân đội với kho vũ khí suy giảm, sau thời gian dài viện trợ cho Ukraine và tiến hành các chiến dịch quân sự tại Trung Đông dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu điều đó có đồng nghĩa kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang cạn kiệt hay không, ông Waltz lập tức phủ nhận. Theo ông, quân đội Mỹ vẫn có đầy đủ năng lực để tiếp tục chiến dịch quân sự hiện nay.

Tính toán mới

Theo giới phân tích, vấn đề không chỉ nằm ở việc Mỹ có đủ đạn dược để tiếp tục chiến dịch tại Iran hay không. Điều đáng quan tâm hơn là mức tiêu hao hiện nay có thể ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trước các cuộc khủng hoảng khác.

Ở góc độ chiến lược, việc các đối thủ nhận thấy Mỹ phải tiêu tốn quá nhiều vũ khí trong một cuộc chiến kéo dài cũng có thể tạo ra những tính toán mới.

Trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự, Nhà Trắng bác bỏ hoàn toàn các thông tin cho rằng Mỹ thiếu đạn dược. Đầu tháng 3, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ có "lượng đạn dược khổng lồ", trong khi Bộ trưởng Hegseth cũng tuyên bố quân đội "không thiếu bất kỳ loại đạn dược nào".

Tuy nhiên, CNN dẫn đánh giá mật của Lầu Năm Góc và phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho thấy nhiều loại tên lửa chủ lực đã bị tiêu hao đáng kể.

Theo các nguồn này, Mỹ đã sử dụng ít nhất 45% số tên lửa tấn công chính xác, hơn một nửa số tên lửa đánh chặn THAAD, gần 50% tên lửa Patriot và khoảng 30% tên lửa hành trình Tomahawk.

Tại phiên điều trần trước Hạ viện gần đây, Bộ trưởng Hegseth thừa nhận việc bổ sung một số loại đạn dược hiện đại có thể mất từ nhiều tháng đến nhiều năm.

Mặc dù vậy, ông cho rằng truyền thông đã phóng đại mức độ nghiêm trọng của vấn đề và khẳng định quân đội Mỹ "có đầy đủ những gì cần thiết".

Tướng Dan Caine đưa ra đánh giá thận trọng hơn, rằng quân đội "đủ đạn dược để thực hiện các nhiệm vụ được giao ở thời điểm hiện nay".

Tuần trước, khi trình bày dự toán ngân sách quốc phòng trước Thượng viện, Bộ trưởng Hegseth đề nghị cấp thêm kinh phí để bổ sung kho dự trữ. Ông cảnh báo nếu không được thông qua, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với những thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới khả năng nhanh chóng bổ sung trang thiết bị và đạn dược.

Tại phiên điều trần, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Susan Collins hai lần đề cập đến "tình trạng thiếu hụt" đạn dược, nói rằng vấn đề này "đã được ủy ban biết đến từ lâu".

Theo giới phân tích, vấn đề đạn dược đang đặt ra không ít thách thức với chính quyền Mỹ. Nếu thừa nhận kho dự trữ đang cạn, sức răn đe của Mỹ trước các đối thủ chiến lược sẽ suy giảm. Nhưng nếu tiếp tục khẳng định mọi thứ vẫn dồi dào, họ sẽ khó lý giải việc liên tục đề nghị Quốc hội bổ sung ngân sách quốc phòng.

Thực trạng kho dự trữ đạn dược của Mỹ không chỉ quyết định khả năng duy trì sức mạnh trong cuộc chiến với Iran, mà còn tác động đến chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh của Mỹ trước nguy cơ xảy ra khủng hoảng trong thời gian tới.