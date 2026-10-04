Tin giác hơi ‘hút máu độc’ phòng đột quỵ, có thể phải trả giá đắt

Giác hơi, chích máu đầu ngón tay không thể hút cục máu đông khỏi mạch não, ngược lại có thể khiến người bệnh mất thời gian vàng cấp cứu đột quỵ.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video chia sẻ trải nghiệm chích máu đầu ngón tay, giác hơi để “hút máu độc”, thậm chí quảng cáo có thể phòng ngừa đột quỵ . Một số người không có chuyên môn y khoa còn hướng dẫn người bệnh tự thực hiện các phương pháp này.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết ông không khỏi lo ngại khi những phương pháp chưa được chứng minh vẫn được nhiều người tin tưởng.

Ngày 3/10, bác sĩ Mạnh tiếp nhận một nữ bệnh nhân từng đi giác hơi với mục đích “hút máu độc” để phòng đột quỵ. Người này trước đó đau đầu, chóng mặt kéo dài. Tin theo quảng cáo trên mạng, bệnh nhân tìm đến một cơ sở để thực hiện thủ thuật.

Nữ bệnh nhân từng đi giác hơi với mục đích “hút máu độc” để phòng đột quỵ. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ Mạnh, chích máu đầu ngón tay hay giác hơi không thể lấy cục máu đông đang gây tắc mạch não ra ngoài. Đến nay, y khoa không có bằng chứng lâm sàng cho thấy những phương pháp này có thể làm thông mạch máu não hoặc điều trị đột quỵ. “ Cục máu đông gây tắc mạch nằm bên trong hệ thống mạch máu. Việc lấy một lượng máu nhỏ ở đầu ngón tay không thể tác động đến huyết khối ở não ”, bác sĩ nói.

Bác sĩ Mạnh cho rằng giác hơi, nếu được thực hiện đúng chỉ định trong y học cổ truyền, có thể đóng vai trò hỗ trợ giảm đau hoặc thư giãn cơ. Nhưng việc dùng phương pháp này để phòng hoặc điều trị đột quỵ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Đặc biệt, việc tạo lực hút mạnh ở vùng cổ, nơi có động mạch cảnh, có thể gây tổn thương mô và mạch máu. Những can thiệp không phù hợp tại khu vực này có thể làm phát sinh thêm biến chứng, nhất là ở người đang có bệnh lý mạch máu.

Theo bác sĩ Mạnh, điều đáng lo nhất không chỉ là vết chích hay vết giác mà là người bệnh có thể trì hoãn việc đến bệnh viện vì tin rằng mình đang được “giải độc” hoặc phòng đột quỵ.

Đột quỵ thiếu máu não xảy ra khi một mạch máu nuôi não bị tắc, khiến vùng não phía sau vị trí tắc không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất. Nếu không được tái thông kịp thời, tế bào não tiếp tục bị tổn thương.

Hiệp hội Đột quỵ Mỹ ước tính mỗi phút đột quỵ không được điều trị, khoảng 1,9 triệu tế bào não có thể bị mất. Vì vậy, từng phút trì hoãn đều có thể ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của người bệnh.

Không ít trường hợp ban đầu chỉ có biểu hiện đau đầu, chóng mặt hoặc hơi yếu tay chân nên gia đình tìm cách xử lý tại nhà. Khi triệu chứng nặng lên và người bệnh mới được đưa đến viện, thời gian điều trị hiệu quả có thể đã bị rút ngắn.

Bên cạnh nguy cơ bỏ lỡ thời gian vàng, việc tự chích hoặc làm chảy máu không đúng kỹ thuật còn có thể gây nhiễm trùng, tổn thương mô và chảy máu kéo dài. Rủi ro đặc biệt đáng lưu ý ở người đang sử dụng thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo khi một người đột ngột méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường, cần nghĩ đến đột quỵ và gọi cấp cứu 115.

Trong thời gian chờ nhân viên y tế, không tự ý chích máu đầu ngón tay, giác hơi, xoa bóp mạnh vùng cổ, cho người bệnh uống thuốc hoặc áp dụng các mẹo truyền miệng. “ Những phương pháp này không thể thay thế chẩn đoán và điều trị chuyên khoa. Quan trọng nhất là đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt ”, bác sĩ nói.