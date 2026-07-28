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Tin cực vui cho hàng triệu người dân Hà Nội, bỏ qua là lỡ quyền lợi

GIang Anh
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Phó trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh, đây sẽ là một giải pháp thiết thực cho những hộ kinh doanh mới tiếp cận lần đầu, giúp giảm thời gian, giảm sai sót và hạn chế việc đi lại nhiều lần cho người dân.

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Trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô số hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm, chiều 27/07/2026, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác, chia sẻ dữ liệu về trao đổi thông tin hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hỗ trợ kê khai thuế trên ứng dụng Công dân số Thủ đô - iHanoi.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Tiến Sỹ – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Kế hoạch 277/KH-UBND về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội. Theo đó, công tác chuyển đổi số của Thủ đô trong giai đoạn này phải lấy người dân, doanh nghiệp và chính quyền cấp xã, phường làm nòng cốt.

Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết sau 2 năm triển khai, từ một ứng dụng sơ khai chỉ có chức năng phản ánh hiện trường, đến nay iHanoi đã tích hợp hàng loạt tiện ích như tra cứu điểm thi, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và tới đây là bảo hiểm. Việc đưa tiện ích thuế lên iHanoi đánh dấu ứng dụng bước vào "Giai đoạn 3" – giai đoạn phát triển lớn mạnh và toàn diện. Ông Sỹ khẳng định sự phối hợp hôm nay chính là câu chuyện để người dân và doanh nghiệp đi xa hơn trên con đường chuyển đổi số.

Cụ thể, iHanoi hướng tới trở thành siêu ứng dụng, nơi mỗi hộ kinh doanh khi truy cập sẽ nhận được đúng biểu mẫu và thông báo nghĩa vụ thuế dành riêng cho mình, tương tự như cách Thành phố đã gửi thông báo điểm thi lớp 10 qua VNeID.

Lộ trình triển khai gồm 2 giai đoạn chính: Giai đoạn 1 (trong vòng 1 tháng), hình thành kết nối API để hỗ trợ tra cứu thông tin đăng ký và nghĩa vụ thuế; Giai đoạn 2 (3 tháng tiếp theo) hoàn thiện tính năng lập, gửi tờ khai và nhận kết quả trực tuyến ngay trên iHanoi.

Cũng tại Hội nghị, ông Lê Long, Phó trưởng Cục Thuế đánh giá cao về tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số của hai đơn vị; nhận định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là lực lượng kinh tế tư nhân quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số bùng nổ như hiện nay.

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Quan điểm của ngành Thuế trong sự phối hợp này là không chỉ đưa thủ tục hành chính lên mạng, mà phải xây dựng dịch vụ công thông minh, thân thiện. Mục tiêu là người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, dữ liệu sẽ được chia sẻ an toàn giữa các cơ quan, từ đó hệ thống có thể tự động cảnh báo và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ ngay từ đầu.

Phó trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh, kênh iHanoi sẽ là một giải pháp thiết thực cho những hộ kinh doanh mới tiếp cận lần đầu, giúp họ không còn bỡ ngỡ khi tra cứu thông tin và thực hiện kê khai. Việc này giúp giảm thời gian, giảm sai sót và hạn chế việc đi lại nhiều lần cho người dân.

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