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Tìm thấy thi thể Trung tá CSGT mất tích khi thực hiện nhiệm vụ trên sông

Nguyễn Dũng
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Sau hơn một ngày đêm tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện thi thể Trung tá P.S.B., cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC08), Công an TPHCM, bị mất tích trong vụ ca nô tuần tra va chạm với tàu chở dầu trên sông Soài Rạp.

Ngày 8/7, UBND xã An Thới Đông (TPHCM) cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Trung tá P.S.B. tại khu vực gần sông Vàm Sát, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500 m.

Sông Soài Rạp nhìn từ trên cao.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 7/7, tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC08), Công an TPHCM sử dụng ca nô thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên sông Soài Rạp.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực qua ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông, ca nô tuần tra va chạm với một tàu chở dầu và bị lật. Hai cán bộ trên ca nô may mắn bơi được vào bờ an toàn, riêng Trung tá P.S.B. bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, TPHCM đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại hiện trường, huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng 14 ca nô chuyên dụng phối hợp với nhiều tàu cá của ngư dân địa phương triển khai tìm kiếm trên khu vực hạ lưu sông Soài Rạp.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực có dòng chảy mạnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Sau hơn một ngày đêm nỗ lực triển khai các phương án, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Trung tá P.S.B.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Tags

Công an TPHCM

Sông Soài Rạp

PC 08

Ban Chỉ huy tiền phương

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