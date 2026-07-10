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Tìm thấy thi thể thuyền viên vụ lật tàu hàng trên biển Quảng Ninh

Tiến Thắng/VTC News
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Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Trương Văn Phượng (53 tuổi, thuyền viên của tàu hàng bị lật trên biển Quảng Ninh) và đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Video hiện trường vụ lật tàu hàng trên vùng biển Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ngày 9/7. (Nguồn: Đội cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh)

Liên quan vụ lật tàu hàng trên vùng biển Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ngày 9/7, đến nay lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thuyền viên Trương Văn Phượng (sinh năm 1973) và đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại là ông Trương Văn Hạnh (sinh năm 1978, em trai ông Phượng).

Theo báo cáo nhanh của UBND Đặc khu Vân Đồn, tàu mang số hiệu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (sinh năm 1973, trú phường Đại Năng, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng bị lật tại khu vực biển Bản Sen vào khoảng 14h cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thuyền viên Trương Văn Phượng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có tổng cộng 5 người. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND Đặc khu Vân Đồn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã ứng cứu được 3 người và đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu, gồm ông Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở và ông Nguyễn Văn Cương, cùng trú tại phường Đại Năng, TP Hải Phòng.

Công tác tìm kiếm thuyền viên còn lại vẫn đang được triển khai.

Tiếp tục tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Trương Văn Phượng, còn một nạn nhân mất tích là ông Trương Văn Hạnh vẫn đang được tiếp tục tìm.

Nguyên nhân vụ lật tàu đang được các cơ quan chức năng điều tra.

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