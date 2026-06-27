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Tìm thấy hai mẹ con ở Thái Nguyên sau hai ngày rời khỏi nhà

Văn Chương/VTC News
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Sau hai ngày rời khỏi nhà, chị T.M. cùng con nhỏ ở phường Quyết Thắng (Thái Nguyên) đã được lực lượng Công an tìm thấy tại TP Huế và bàn giao an toàn cho gia đình.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã phối hợp với Công an TP Huế tìm thấy chị T.M. và con nhỏ, trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, sau khi hai mẹ con rời khỏi nhà từ ngày 24/6.

Theo cơ quan công an, sáng 24/6, khi mẹ đẻ và chồng đi làm, chị T.M. ở nhà chăm sóc con nhỏ. Khoảng 6h50 cùng ngày, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà và được chị T.M. chủ động đón vào bên trong.

Chị T.M được tìm thấy ở TP Huế sau 2 ngày rời khỏi nhà. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Đến khoảng 13h05, sau hơn 6 giờ ở trong nhà, chị T.M. bế con cùng người đàn ông lên một chiếc taxi màu trắng rời khỏi nơi cư trú. Khoảng 18h cùng ngày, mẹ và chồng chị T.M. đi làm về không thấy hai mẹ con nên tổ chức tìm kiếm và trình báo công an.

Qua làm việc với tài xế taxi, nhân chứng và thu thập tài liệu liên quan, Công an phường Quyết Thắng bước đầu xác định chị T.M. tự ý đưa con đi cùng người khác, không có dấu hiệu bị bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an phường Quyết Thắng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định chị T.M. cùng người đàn ông mặc áo trắng đã đến Bến xe khách Thái Nguyên rồi bắt xe vào TP Huế.

Tiếp tục phối hợp với Công an TP Huế, lực lượng chức năng xác định tối 25/6, cả ba xuống xe tại khu vực vòng xuyến Tứ Hạ, phường Hương Trà.

Trong đêm, Công an phường Hương Trà xác minh, kiểm tra cư trú và xác định người đàn ông đi cùng là T.V.S. (sinh năm 1970, trú phường Hương Trà).

Công an kiểm tra nơi ở của T.V.S. trú phường Hương Trà và phát hiện chị T.M. cùng con nhỏ tại đây. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Khi kiểm tra nơi ở của T.V.S., công an phát hiện chị T.M. cùng con nhỏ tại đây. Cả hai đều có sức khỏe bình thường.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị T.M. và T.V.S. cho biết hai người quen biết từ trước, có liên lạc và hẹn nhau cùng đi vào Huế.

Sau khi xác minh vụ việc, khoảng 11h ngày 26/6, Công an phường Hương Trà đã bàn giao chị T.M. cùng con nhỏ cho gia đình đưa về Thái Nguyên.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Đồng thời, các gia đình cần quan tâm hơn đến việc quản lý, chăm sóc người thân, đặc biệt là trẻ nhỏ và người có hoàn cảnh đặc biệt, để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

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