Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ý

Tinh chất nha đam còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng tìm hiểu chi tiết những lợi ích nổi bật và một số lưu ý khi sử dụng.

Nha đam là gì và vì sao được ưa chuộng?

Nha đam (lô hội) là cây thân thảo, lá dày, mọng nước, bên trong chứa lớp gel trong suốt giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhờ dễ trồng, chịu hạn tốt và cho thu hoạch quanh năm, cây lô hội được trồng phổ biến tại nhiều tỉnh miền Trung như Ninh Thuận (nay thuộc Khánh Hòa) và Bình Thuận.

Trong ẩm thực Việt, lô hội thường góp mặt trong các món chè, nước giải khát, sữa chua… bởi vị thanh mát, giòn nhẹ và dễ ăn. Ngoài ra, gel lô hội còn là nguyên liệu quen thuộc của ngành mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Theo các tài liệu dinh dưỡng, nha đam chứa đến hơn 90% là nước, rất ít calo nhưng lại giàu vi chất. Trong 100g gel lô hội có vitamin A, C, E, nhóm B, cùng các khoáng chất như kali, canxi, magie. Ngoài ra, gel lô hội còn chứa nhiều hoạt chất sinh học như acemannan, aloin, saponin… mang lại giá trị cho sức khỏe và làn da.

Nha đam có tác dụng gì?

Nhờ bảng thành phần đa dạng, lô hội được ứng dụng rộng rãi trong đời sống:

Giải nhiệt, thanh lọc cơ thể: Tính mát giúp giảm cảm giác nóng trong, hỗ trợ đào thải độc tố.

Dưỡng ẩm và làm dịu da: Gel lô hội thẩm thấu nhanh, giúp da mềm mịn, giảm khô ráp và cháy nắng.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ và enzyme tự nhiên giúp kích thích nhu động ruột hiệu quả, hạn chế táo bón.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin và chất chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng.

Chăm sóc tóc và da đầu: Giúp tóc bớt gãy rụng, giảm gàu và ngứa.

Làm dịu bỏng nhẹ, vết kích ứng: Thường được dùng như biện pháp sơ cứu tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Ít calo, tạo cảm giác no lâu khi dùng hợp lý.

Cách sơ chế nha đam ngon và không bị đắng

Bạn nên chọn những lá lô hội có màu xanh sẫm tự nhiên, kích thước vừa phải, cầm chắc tay. Nếu lá nha đam quá to, màu xanh tím hoặc để lâu ngày thường nhiều nhớt, dễ đắng và kém chất lượng. Lớp nhựa vàng (aloin) ngay dưới vỏ là nguyên nhân gây đắng và kích ứng. Vì vậy, bạn cần sơ chế theo các bước dưới đây để giúp lô hội hết đắng, dễ ăn và an toàn hơn.

Cắt bỏ mép gai, gọt sạch vỏ xanh rồi xả kỹ dưới vòi nước đến khi gel trong hoàn toàn.

Cắt nhỏ thịt lô hội, ngâm với nước muối loãng và vài giọt chanh khoảng 15 phút rồi rửa lại nhiều lần.

Trụng nhanh qua nước sôi, sau đó ngâm nước lạnh để nha đam giòn và trong.

Một số cách chế biến nha đam dễ làm

Nha đam được ứng dụng trong nhiều món khác nhau, dưới đây là một số cách chế biến bạn có thể tham khảo:

Lô hội đường phèn: Nấu nước đường phèn với lá dứa, cho lô hội vào sau cùng để tạo món giải nhiệt vị ngọt thanh.

Nha đam mật ong: Trộn lô hội với mật ong, để ngăn mát 1 ngày. Khi dùng chỉ cần đem pha với nước, giúp làm đẹp da và tăng cường miễn dịch.

Sữa chua nha đam: Nha đam kết hợp sữa chua, mang đến món tráng miệng dễ ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Chè nha đam đậu xanh, bí đao: Món chè thanh mát nấu từ nha đam kết hợp đậu xanh hoặc bí đao, thường dùng lạnh để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Nha đam có thể kết hợp cùng sữa chua, tốt cho hệ tiêu hóa.

Nguyên liệu nha đam tự nhiên từ GC Food

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chế biến nha đam tại Việt Nam với nhà máy hiện đại, quy trình sản xuất khép kín và vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế. Trên nền tảng đó, GC Food cung cấp lô hội chất lượng cao cho ngành F&B với nhiều quy cách linh hoạt về kích thước, hình dạng và đóng gói theo nhu cầu.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, GC Food còn chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển giống lô hội. Thông qua quy trình kiểm soát chặt chẽ, doanh nghiệp bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng ổn định, an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Tóm lại, nha đam là nguyên liệu tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và chăm sóc sức khỏe nhờ nhiều công dụng thiết thực. Từ nhu cầu sử dụng thực tế đó, GC Food phát triển các sản phẩm nha đam chế biến sẵn như một giải pháp phù hợp cho nhịp sống bận rộn, giúp việc chuẩn bị các món nước giải nhiệt trở nên nhanh gọn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng và hương vị tự nhiên.

Công ty cổ phần thực phẩm G.C

Địa chỉ: Lô V-2E, đường số 11, KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam