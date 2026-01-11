Tiêu huỷ 13 con trâu nhiễm lở mồm long móng suýt bị đưa đi tiêu thụ dịp Tết

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Chi Cục quản lý thị trường, Đoàn kiểm tra Liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh vừa tiêu hủy 13 con trâu mắc bệnh lở mồm long móng.

Khoảng 10h05 ngày 9/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các lực lượng liên ngành kiểm tra xe tải BKS 37H-124.94 đang dừng trên tuyến 295B (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) do anh T. (SN 1994, Nghệ An) điều khiển kiêm chủ hàng.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tiêu hủy 13 con trâu mắc bệnh lở mồm long móng. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 13 con trâu, mỗi con nặng từ 400–600 kg/con, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm . Lô hàng ước trị giá hơn 500 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu máu và nước bọt gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương 1. Kết quả cho thấy toàn bộ mẫu dương tính với virus lở mồm long móng.

Căn cứ quy định hiện hành, cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính và buộc tiêu huỷ toàn bộ số trâu nhiễm bệnh để ngăn nguy cơ lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 24/12/2025, Công an xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản Tiên Phong tổ chức tiêu hủy gần 700kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

700kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tiêu hủy theo quy định. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo điều tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở kinh doanh của anh N.S.T (SN 1990, trú tại xã Tiên Du) đang cất giữ số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định gần 700kg trứng non và nầm lợn tại cơ sở không có căn cứ chứng minh nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Đáng chú ý, cơ sở này hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký thành lập. Tại cơ quan chức năng, N.S.T thừa nhận thu mua số thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường để bán lại cho các quán ăn kiếm lời, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 30 triệu đồng với N.S.T, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo nguồn gốc nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.