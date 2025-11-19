Tiểu đường "rất thích" những ai ăn nhiều món này: Đọc ngay còn tránh!

Tiền tiểu đường là tình trạng đường huyết cao hơn mức bình thường nhưng chưa đủ để chẩn đoán tiểu đường tuýp 2.

Nghiên cứu mới do Trường Y Keck thuộc Đại học California (Mỹ) dẫn dắt, theo dõi 85 người trẻ trong nhiều năm. Những người tham gia, từ 17 đến 22 tuổi, cung cấp dữ liệu trong các buổi thăm khám ban đầu từ năm 2014 đến 2018, trước khi quay lại thăm khám sau bốn năm.

Ở mỗi lần thăm khám, các bạn trẻ báo cáo tất cả những gì họ đã ăn vào một ngày trong tuần và một ngày cuối tuần gần nhất, đồng thời cung cấp mẫu máu, sau đó được phân tích thống kê.

Kết quả cho thấy mức tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến tăng 10% có liên quan đến "nguy cơ tiền tiểu đường cao hơn 64% và nguy cơ gặp vấn đề về điều hòa glucose cao hơn 56%".

Kẹo ngọt, nước ngọt, ngũ cốc ăn sáng, các loại phết bánh mì đóng gói, sữa chua có hương vị và đồ ăn nhà hàng là một số trong nhiều thực phẩm siêu chế biến được xem xét trong nghiên cứu. Giáo sư Vaia Lida Chatzi, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy ngay cả mức tăng nhỏ trong tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến cũng có thể làm rối loạn quá trình điều hòa glucose ở người trẻ có nguy cơ béo phì.”

“Những kết quả này cho thấy chế độ ăn uống là yếu tố có thể thay đổi, góp phần gây bệnh chuyển hóa sớm và cần được nhắm đến trong các chiến lược phòng ngừa cho người trẻ.”

Thực phẩm siêu chế biến thường là các sản phẩm được sản xuất công nghiệp, chứa các nguyên liệu, phụ gia và chất bảo quản không phổ biến trong nấu ăn tại nhà. Chúng thường chứa nhiều muối, đường và chất béo bão hòa.

Nghiên cứu mới này bổ sung cho nhiều nghiên cứu khác vốn đã cảnh báo về rủi ro sức khỏe lâu dài liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến. Năm ngoái, các nhà nghiên cứu tại hệ thống y tế Cleveland Clinic (Mỹ) cảnh báo rằng các “chất chuyển hóa” liên quan đến thịt đỏ và thịt chế biến là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư đại trực tràng khởi phát sớm.

Các nhà khoa học của Đại học California hiện cho rằng những nghiên cứu tiếp theo với số lượng người tham gia lớn hơn và theo dõi chế độ ăn chi tiết hơn có thể giúp làm rõ những loại thực phẩm siêu chế biến nào gây hại nhất cho người trẻ. Họ cũng có kế hoạch nghiên cứu “cơ chế sinh học” đứng sau mối liên hệ với tiền tiểu đường và cách thực phẩm siêu chế biến ảnh hưởng đến quá trình điều hòa đường huyết.

Yiping Li, nghiên cứu sinh tiến sĩ và từng là nhà nghiên cứu tại Trường Y Keck, cho biết thêm: “Những phát hiện này cho thấy tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ tiền tiểu đường và tiểu đường tuýp 2 ở người trẻ — và việc hạn chế tiêu thụ những thực phẩm này có thể giúp ngăn ngừa bệnh.”

Thực phẩm siêu chế biến là gì?

Tổ chức Tim mạch Anh giải thích rằng thực phẩm siêu chế biến thường chứa lượng muối, đường hoặc chất béo bão hòa cao. Nhiều bằng chứng ngày càng cho thấy chúng gây hại cho tim và hệ tuần hoàn, dù chưa rõ liệu chúng ta có nên loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi chế độ ăn hay không.

Ví dụ về thực phẩm siêu chế biến gồm:

– Khoai tây chiên và bánh quy

– Kem và sữa chua hương trái cây

– Thịt nguội và xúc xích

– Bánh mì sản xuất hàng loạt, ngũ cốc ăn sáng và súp ăn liền

– Đồ uống có ga và một số loại đồ uống có cồn, bao gồm whisky, gin và rum